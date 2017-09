Danny Drinkwater er klar for Chelsea. Det bekrefter London-klubben på sine hjemmesider natt til fredag.

Den engelske midtbanemannen forlater Leicester etter over fem år i klubben.

- Jeg er kjempefornøyd med å komme til Chelsea og kan ikke vente med å komme i gang. Det har vært en lang reise, men jeg er veldig glad og ser fram til å kunne hjelpe klubben til å vinne flere trofeer, sier Drinkwater til klubbens hjemmeside.

Drinkwater har skrevet under på en femårskontrakt.

Onsdag ble det klart at 27-åringen hadde lagt inn et ønske om en overgang fra Leicester. Dette kom som følge av de første ryktene om et bud fra Chelsea.

BBC Radio Leicester can confirm Danny Drinkwater's handed in a transfer request.

Chelsea have bid. The bid does not meet their valuation. — BBC Leicester Sport (@BBCRLSport) August 30, 2017

En overgang for Drinkwater skal ha tatt litt lengre tid enn antatt da Leicester skal ha ønsket å skaffe seg en erstatter først. Ifølge flere engelske medier er det portugisiske Adrien Silva det er snakk om.

Portugal have granted Adrien Silva leave to talk to Leicester City. If done, it could remove a big obstacle for Drinkwater to Chelsea #cfc — Liam Twomey (@liam_twomey) August 31, 2017

Den tidligere Manchester United-unggutten har også rukket å få sin debut på det engelske landslaget. Han står med kun tre landskamper for «Three Lions», og var med i Roy Hodgsons bruttotropp til EM i 2016.

Drinkwater var en av Leicesters absolutt viktigste spillere i den eventyrlige 2015/2016-sesongen da de blåkledde, på sensasjonelt vis, sikret Premier League-tittelen.

Sammen med spillere som Riyad Mahrez, N'Golo Kanté og Jamie Vardy stod han for det mange minneverdige øyeblikk da Claudio Ranieris menn sjokkerte fotballsupportere verden over.

Han blir med det Contes åttende signering denne sommeren. Tidligere har navn som Álvaro Morata, Antonio Rüdiger og Tiemoué Bakayoko kommet inn dørene på Stamford Bridge.

Har du sett UFC-Meeks luksustur til Vegas?