Davide Zappacosta signerte for Chelsea

Chelsea har sikret seg den italienske høyrebacken Davide Zappacosta fra Torino. Det bekrefter den italienske klubben på sine hjemmesider torsdag kveld.

Den italienske overgangsguruen, Gianluca di Marzio, meldte torsdag kveld at Zappacosta hadde tatt privatfly fra Italia med retning London.

#Zappacosta (@TorinoFC_1906) just departed from italy with a private flight to join London and @ChelseaFC @SkySport @SkySportsNews