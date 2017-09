Ødegaard imponerte Maars Johnsens lagkamerater: - Så god at de ville drepe ham

STUTTGART (Nettavisen): I forrige ukes kamp mellom Maars Johnsens nye klubb Den Haag og Heerenveen spilte nemlig Martin Ødegaard og Morten Thorsby strålende for bortelaget.

18-åringen er ikke ansett som kvalifisert for A-landslaget av Lars Lagerbäck, men Maars Johnsen røper at lagkameratene i Den Haag lot seg imponere stort.

- De likte ham veldig godt, men de ville jo drepe ham sist kamp, han var så god! Alltid når han får ballen i beina kan man se at det er noe magisk der, sier Maars Johnsen til Nettavisen.

Heerenvant vant til slutt 2-1 i den kampen, og både Ødegaard og Thorsby fikk plass på rundens lag av den nederlandske storavisen De Telegraaf som belønning for gode prestasjoner.

- Fremtiden ser lys ut

Også Thorsby, som scoret to mål og ble matchvinner, gjorde naturligvis inntrykk den kampen.

- Han har kanskje ikke ferdighetene til Martin, men man kan se at Morten er en veldig smart spiller. Derfor scoret han også to mål, sier Maars Johnsen.

Han vil ikke svare på om Ødegaard og/eller Thorsby fortjener en innkallelse til Lagerbäcks landslag. «Det er ikke min avgjørelse» sier han.

- Alle kjemper om plassene her, og jeg kjemper om min egen plass. Men når det gjelder de to gutta kan jeg si at fremtiden ser lys ut for Norge.

Den ferske landslagsspissen scoret for øvrig sitt første mål for Den Haag i Eredivisie den kampen. Han er storfornøyd med valget om å gå til den nederlandske klubben.

- Jeg synes starten har gått veldig bra, jeg har fått mye spilletid. Det er veldig taktisk spill der, noe som hjelper meg til å bli en bedre fotballspiller, noe også Lars og Perry har sagt til meg, sier Maars Johnsen.

HÅPER PÅ SPILLETID: Bjørn Maars Johnsen må trolig starte på benken mot Tyskland. Her i oppvarming med Jo Inge Berget.

Den amerikanskfødte landslagsspilleren mener nivået på nederlandsk fotball er veldig bra, og at de norske spillernes innsats så langt viser at «norske spillere må respekteres».

- Har norsk spillestil

Selv om det ble Nederland røper angrepsspilleren at han hadde valgmuligheter da Hearts-perioden gikk mot slutten.

- Jeg hadde flere klubber jeg kunne gått til, men jeg valgte dette fordi jeg var sikker på å få spilletid. Det er viktig, sier han.

- Dessuten hadde de ikke spiss, og de er veldig tydelige på hvordan de ønsker å spille. Klubben vil spille med lange pasninger og en norsk spillestil, og det vil hjelpe meg å spille slik landslaget og Lars ønsker at jeg skal gjøre, forteller Maars videre.

Han er med på sin andre landslagssamling nå, og stortrives i det gjeve selskap.

- Det er gøy å være med på treninger, og jeg har kommet godt inn i gruppa, forteller han.

25-åringen starter trolig på benken i mandagens kamp mot Tyskland. Men han har tro på spilletid.

- Jeg håper på det, og føler jeg har gjort det bra på treninger og scoret en del mål. Jeg har lyst til å spille, og føler jeg har en god sjanse. Men det er et lagspill, og jeg er glad på andres vegne hvis de får spille og ikke jeg, sier han.

Avspark i Stuttgart mandag kveld er 20.45.