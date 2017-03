Den sinnsyke historien til Lincoln City F.C.

Historien til Lincoln City F.C. starter i 1884, åtte år før Liverpool F.C. så dagens lys. De første årene var klubben en tilværelse som glade amatører før de var med på å starte andredivisjon i 1892/3-sesongen.

For det med kun middels britiske geografikunnskaper så ligger Lincoln nordøst i England. Sørvest for Sheffield og Leeds, og ikke spesielt langt fra steder som Grimsby og Nottingham.

Da William Erobreren prøvde å underlegge seg England etter sin seier mot Harald Godwinson (som hadde knust Harald Hårdfagres angrep på England) var Lincoln en av de viktigste byene å få kontroll på. Den gangen var det en svært viktig viking-handelsby med opp mot 8 000 innbyggere. Det gjorde han ved å bygge Lincoln Castle.

I dag bor det rundt 130 000 mennesker i det urbane området, altså i og rundt byen. Byen er et kjent turiststed for mange briter, ikke minst på grunn av den svært vakre katedralen som var verdens høyeste bygning i 238 år (1311-1549).

Alright day in Lincoln! 🐦 Et innlegg delt av Tom Pipes (@pipesy93) onsdag 08. Mars. 2017 PST

Laget Lincoln City rykket sist ned fra seriesystemet i 2011. For første gang klarte ikke laget å rykke rett opp igjen etter å ha falt ut av ligaen, og har slitt med å komme seg opp mot toppen av tabellen.

I skrivende stund ligger Lincoln på toppen av tabellen i The National League med 72 poeng, seks poeng foran Forest Green Rovers. Toppscorer er Matt Rhead med 13 mål.

Lincon City er altså et lag som har spilt i serien svært lenge, men aldri fått det virkelig til. Og nå, for første gang siden 1914 er et lag fra utenfor ligasystemet kommet så langt i FA-cupen.

Det hele startet den 5.november med en hjemmekamp mot Altrincham fra nivået under (sjette nivå). Det ble seier 2-1. Målene ble scoret av Raggett og Power.

En måned senere ble det ny hjemmekamp mot Oldham fra League One. I en høydramatisk kamp gikk Lincoln opp til 3-0 før Oldham reduserte to ganger. Likevel holdt de to målene fra Robinson og det ene fra Hawkridge helt inn til slutt.

Neste kamp ble 7.januar i år borte mot Ipswich, en kamp som endte 2-2. Robinson sendte Lincoln i ledelsen to ganger, men Ipswich utlignet hver gang.

Ti dager senere var det omkamp mot Ipswich fra Championship hvor Arnold laget seiersmålet til hjemmelaget ett minutt på overtid. 17.januar møtte 9 054 tilskuere opp på den kampen.

I fjerderundekampen stod Brighton fra Championship på andre banehalvdel, og der vant hjemmelaget 3-1 etter at bortelaget hadde tatt ledelsen i første omgang. Målene for Lincoln ble scoret av Power og Robinson pluss et selvmål.

18. februar var det kamp mot Burnley i Premier League. Ett minutt før full tid scoret Raggett for Lincoln, og ga seieren - i et gigantisk sjokk - for Lincoln.

17 svært morsomme ting om Lincoln City (og litt Arsenal)



1. Den første offisielle kampen Lincoln spilte på sin hjemmebane, Sincil Bank, var mot Arsenal. Kampen endte 1-1.

2. Lincoln City har rekorden for antall sesonger i ligasystemet uten å være i toppdivisjonen (104).

3. Ingen lag har rykket ut av ligasystemet flere ganger enn Lincoln City (fem ganger)

4. Maskoten til Lincoln City heter Poacher the Imp. Den har fått navnet sitt fra en lokal låt om en krypskytter.

5. Draktene til Lincoln er hvite og røde, altså samme farger som Arsenal. Dog har Lincoln striper som sitt design.

6. Hovedsponsoren til laget er Bishop Grosseteste University, som er ett av to offentlige universitet i Lincoln.

7. Den siste gangen Arsenal møtte Lincoln City vant Lincoln 1-0. Året var 1914.

8. Totalt har lagene møtt hverandre 26 ganger. Arsenal har vunnet 13 av kampene, 7 har endt uavgjort.

9. I 1972 ble den 28 år gamle Graham Taylor manager for Lincoln. Han ble senere Englands manager (i 1990).

10. Chris Sutton var manager i Lincoln i 2009-2010.

11. Lincoln City tapte sin siste kamp den 24.januar (mot Barrow, fire dager før cupkampen mot Brighton). Det er eneste tap i 2017.

12. Arsenal har målforskjellen 4-13 på sine siste fire kamper.

13. Lincoln City har kun hatt en landslagsspiller i løpet av sin levetid som klubb. Det var målvakt David Felgate som kom inn i pausen i en landskamp for Wales i 1983.

14. Mellom 1933 og 1939 spilte Johnny Campbell 184 seriekamper for Lincoln City. I den perioden lagde han 104 mål.

15. I sin forrige seriekamp laget Lee Angol hattrick for Lincoln City. Det var hans første kamp for Lincoln. Han er på utlån fra Peterborough, men spilte sine ungdomsår i Tottenham.

16. Manager Danny Cowley, som tok over Lincoln i mai 2016, har tapt kun 6 av 40 kamper. 67,5 prosent av alle kampene er vunnet.

17. I sesongen 1931/32 banket Alan Hall inn 45 mål på en sesong.