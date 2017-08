Den virkelig store guiden til fantasyfotball 2017/18

Det å velge ut hvilke spillere som skal få den ærefulle plassen på et fantasylag krever mye av en fotballfan.

Ikke bare skal personlige preferanser legges på is, men det må også analyseres og avsjekkes. Lagene kjøper nye stjerner som kan skyve gamle helter ut døren, og en ny manager kan plutselig være mye mer offensiv enn den som forsvant ut.

Med tanke på egne forberedelser så har vi tatt en runde for å gi deg den oversikten du trenger.

Hvem har den letteste starten på årets serie?

Vi har brukt denne hendige sjekkeren av vanskeligheten på de første kampene for å lage den følgende rankingen. Vi har vurdert de fem første kampene.

1. West Bromwich Albion

2. Southampton

2. Manchester United

4. Huddersfield

4. Tottenham

4. Manchester City

7. Crystal Palace

8. Liverpool

9. Arsenal

10. Bournemouth

10. Brighton

10. West Ham

13. Chelsea

14. Burnley

14. Newcastle

14. Swansea

17. Watford

18. Leicester

19. Stoke

20. Everton

Hvem har laget mål i oppkjøringen til sesongen?

Arsenal:

Theo Walcott 2, Lacazette 2, Ramsey, Giroud, Mertesacker, Elneny, Iwobi

Bournemouth:

Ibe 2, Gradel, Mousett 2, Afobe 4, Francis

Brighton:

Gross 2, Murphy, March 3, Hemed 2, Murray 2, Goldson

Burnley:

Walters 2, Barnes 1, Brady 3, Vokes, Gray 4, Mee, Hendrick

Chelsea:

Willian 4, Batshuayi 5, Remy 2, Azpilicueta, Moses

Crystal Palace:

Mutch 2, Berkeley, Milivojevic, Sako, Zaha, Benteke

Everton:

Rooney 2, Dowell 2, Baines, Lennon, Mirallas 2, Calvert-Lewin, Sandro

Huddersfield:

Ince 4, Mounie 4, Kachunga 2, van La Parra, Quanar, Scannell

Leicester:

Mahrez 2, Slimani, Maguire, Vardy 2

Liverpool:

Milner, Grujic, Chirivella, Woodburn 2, Salah 4, Solanke 3, Firmino 2, Origi, Coutinho, Wijnaldum, Mane

Manchester City:

Sterling 3, Stones 2, Otamendi, Diaz 2, Jesus, Aguero

Manchester United:

Rashford 3, Fellaini 2, Mkhitaryan 3, Mata, Lukaku 3, Lingard, McTominay, Martial

Newcastle:

Gayle 3, Mitrovic 3, Murphy 2, Gamez, Ritchie, Perez, Atsu 2

Southampton:

Austin 2, Gabbiadini 2, Ward-Prowse, Yoshida

Stoke:

Diouf 3, Joselu 4, Shaqiri, Berahino, Muniesa, Adam

Swansea:

Fer 2, Abraham 3, Bartley, Ayew, McBurnie, Fernandez

Tottenham:

Walker-Peters, Nkoudou, Brown, Miller, Kane 2, Eriksen 2, Winks, Dier, Alderweireld, Janssen

Watford:

Watson, Berghuis, Okaka 2, Capoue

WBA:

McClean, Rodriguez 2, Donnellan, Robson-Kanu 2, Dawson

West Ham:

Lanzini, Fletcher, Arnoutovic, Martinez 2, Ayew

Hvem tok straffer forrige sesong?

Tallet i parantes er antall scoringer.

Riyad Mahrez 5 (3) Leicester

Islam Slimani 1 (1) Leicester

Alexis Sanchez 3 (2) Arsenal

Santi Cazorla 2 (2) Arsenal

Theo Walcott 1 (0) Arsenal

Harry Kane 6 (5) Tottenham

Vincent Janssen 1 (1) Tottenham

Deli Alli 1 (1) Tottenham

Érik Lamela 1 (0) Tottenham

Sergio Agüero 5 (4) Manchester City

Yaya Youre 2 (2) Manchester City

Gabriel Jesus 1 (1) Manchester City

Kevin De Bruyne 1 (0) Manchester City

Zlatan Ibrahimovic 3 (2) Manchester Utd

Wayne Rooney 1 (1) Manchester Utd

Charlie Austin 2 (2) Southampton

Dusan Tadic 2 (1) Southampton

Manolo Gabbiadini 1 (0) Southampton

Shane Long 1 (0) Southampton

Manuel Lanzini 2 (2) West Ham

Mark Noble 2 (1) West Ham

James Milner 8 (7) Liverpool

Bojan Krkic 3 (2) Stoke

Jonathan Walters 1 (1) Stoke

Charlie Adam 1 (1) Stoke

Marko Arnautovic 1 (0) Stoke

Eden Hazard 3 (2) Chelsea

Diego Costa 1 (0) Chelsea

Leighton Baines 3 (2) Everton

Romelu Lukaku 1 (1) Everton, nå Man Utd

Gylfi Sigurdsson 3 (3) Swansea City

Troy Deeney 3 (3) Watford

Nacer Chadli 1 (1) WBA

Christian Benteke 4 (2) Crystal Palace

Luka Milvojevic 2 (2) Crystal Palace

Yohan Cabaye 1 (0) Crystal Palace

Callum Wilson 3 (3) Bournemouth

Joshua King 3 (2) Bournemouth

Junior Stanislas 2 (2) Bournemouth

Benik Afobe 1 (0) Bournemouth

Harry Arter 1 (0) Bournemouth

Jermaine Defoe 5 (5) Sunderland, nå Bournemouth

Andre Gray 2 (2) Burnley

Sam Vokes 2 (2) Burnley

Ashley Barnes 2 (2) Burnley

Hvem er førstevalg på straffer kommende sesong?

Vi gjør oppmerksom på at dette er en vurdering.

Arsenal: Lacazette

Bournemouth: Wilson

Brighton: Murray

Burnley: Gray

Chelsea: Hazard

Crystal Palace: Milivojevic

Everton: Baines

Huddersfield: Löwe

Leicester: Mahrez

Liverpool: Firmino

Man City: Aguero

Man Utd: Lukaku

Newcastle: Ritchie

Southampton: Austin

Stoke: Adam

Swansea: Sigurdsson

Tottenham: Kane

Watford: Deeney

WBA: Chadli

West Ham: Noble

Lagene som slapp inn færrest mål i 2016/17-sesongen



1. Tottenham 26

2. Man Utd 29

3. Chelsea 33

4. Man City 39

5. Newcastle 40 (Championship, 46 kamper)

5. Brighton 40 (Championship, 46 kamper)

7. Liverpool 42

8. Arsenal 44

8. Everton 44

10. Southampton 48

Hvem laget flest mål forrige sesong?

1. Harry Kane 29 (Tottenham)

2. Romelu Lukaku 25 (Everton, nå Manchester UTD)

3. Alexis Sánchez 24 (Arsenal)

4. Dwight Gayle 23 (Newcastle, Championship)

4. Glenn Murray 23 (Brighton, Championship)

6. Diego Costa 20 (Chelsea)

6. Sergio Agüero 20 (Man City)

8. Deli Alli 18 (Tottenham)

9. Zlatan 17 (Manchester UTD, nå kontraktløs)

10. Joshua King 16 (Bournemouth)

10. Eden Hazard 16 (Chelsea)

Hvem hadde flest målgivende?

1. Kevin De Bruyne 18 (Manchester City)

2. Christian Eriksen 15 (Tottenham)

3. Gylfi Sigurdsson 13 (Swansea)

4. Cesc Fabregas 12 (Chelsea)

5. Mesut Özil 10 (Arsenal)

5. Alexis Sanchez 10 (Arsenal)

7. Pedro 9 (Chelsea)

7. Wilfried Zaha 9 (Crystal Palace)

7. Georginio Wijnaldum 9 (Liverpool)

10. Ross Barkley 8 (Everton)

10. Jonjo Shelvey 8 (Newcastle, Championship)

Hvem hadde flest redninger?

1. Tom Heaton 143 (Burnley)

2. Jordan Pickford 135 (Sunderland, nå Everton)

3. Lukasz Fabianski 114 (Swansea)

3. Petr Cech 114 (Arsenal)

5. Heurelho Gomes 113 (Watford)

Hvem holdt nullen flest ganger?

1. Thibaut Courtois 16 (Chelsea)

2. Hugo Lloris 15 (Tottenham)

3. David deGea 14 (Manchester UTD)

3. Fraser Forster 14 (Southampton)

5. Petr Cech 12 (Arsenal)

Hvem fikk flest gule kort?

1. José Holebas 14 (Watford)

2. Danny Simpson 12 (Leicester)

3. Harry Arter 11 (Bournemouth)

3. Oriol Romeu 11 (Southampton)

3. Idrissa Gueye 11 (Everton)

3. Shkodran Msutafi 11 (Arsenal)

Hvem fikk mest poeng sist sesong?

1. Alexis Sanchez (Arsenal)

2. Deli Alli (Tottenham)

3. Harry Kane (Tottenham)

4. Eden Hazard (Chelsea)

5. Romelu Lukaku (da Everton, Manchester United)

Hvem er utestengt?

Laurent Koscielny (Arsenal) er utestengt de to første kampene. Victor Moses (Chelsea) er utestengt i første kamp.

Hvem er skadet?

Å starte fantasy-sesongen med skadete spillere er ikke spesielt gøy. Vi har sett på de aller største navnene som helt sikkert er ute ved starten av sesongen.

Santi Cazorla (Arsenal)

Eden Hazard (Chelsea)

Robert Huth (Leicester)

Nathaniel Clyne (Liverpool)

Adam Lallana (Liverpool)

Luke Shaw (Manchester UTD)

Ashley Young (Manchester UTD)

Andy Carroll (West Ham)

Anbefalte spillere

På målvaktssiden er nok David deGea det beste kjøpet av de litt dyrere målvaktene, mens Jordan Pickford hos Everton kan være et interessant valg. Dog er nok Fraser Forster et bedre kjøp i og med at hans lag gjerne holder nullen. Å vurdere Joe Hart hos West Ham er nok også innafor for mange.

Skal du ha forsvarsspillere som gir mye poeng bør de også lage mål, og Marcos Alonso av de dyreste er nok et fint kjøp der. Mendy og Walker hos City kan også få en del assists. Trippier hos Tottenham bør være et fint kjøp siden han nok nå er førstvalg, mens på billigsiden er Angel Rangel og Ben Mee fine kjøp.

Det er en haug med gode midtbanespillere som får mye poeng i fantasy, og skal vi gi et tips til de billige først kan det være James Ward-Prowse hos Southampton som har vist mye potensial til nå. Jordan Henderson er også billig fra Liverpool, men sliter med skader. Willian har vist god form i oppkjøringen, og er relativt billig. Andre Ayew på nye beitemarker er også fin. Og Kevin de Bruyne, selvfølgelig. Ellers må vel enten Alli eller Eriksen på laget, om du ikke finner plass til begge to. Hva så med Coutinho og Sanchez? De kan bli solgt, så da ville vi gått for Özil og Mane isteden - eventuelt Salah som har laget mange mål i oppkjøringen.

På angrepssiden er Kane et naturlig valg, men Lukauku hos United er interessant av de dyreste. Hva så med litt rimeligere? Javier Hernandez er tilbake i Premier League, Iheanacho starter karrieren på nytt i Leicester og