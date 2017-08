Derfor er Sadio Manés Liverpools viktigste spiller akkurat nå

Mye av ryktene denne sommeren har handlet om hvorvidt blir eller forlater Liverpool. Selv om de rødkledde helt klart kunne trengt sitt brasilianske ess, er det Sadio Mané som ser ut til å være Liverpools viktigste brikke.

Senegaleseren stod for kampens eneste scoring da Liverpool tok en viktig 1-0-seier over Crystal Palace lørdag. Han scoret også i sesongpremieren mot Watford da det endte 3-3. Mané har nå scoret seks mål sine åtte siste seriekamper for Liverpool.

1 - Sadio Mané has now scored with his first shot on target in the Premier League in both 2016/17 and 2017/18. Eager. pic.twitter.com/wP6j1TV5Ms — OptaJoe (@OptaJoe) August 12, 2017

Faktisk er det sånn at på sine totalt 29 ligakamper, så har Mané levert hele 21 målpoeng. Med 15 mål og seks målgivende har han nå også gått foran Philippe Coutinho i antall scoringer. Det hører med til historien at brasilianeren, totalt, har spilt to seriekamper mer enn Mané i sesongene 2016/2017 og 2017/2018.

Halt sesong

Og det er ikke bare målpoengene som taler i Manés favør. Med 25-åringen på banen i Premier League så har Liverpool vunnet 17, spilt syv uavgjort og tapt kun tre kamper i ligaen.

I perioden 27. august 2015 til 2. januar 2016 tapte Liverpool kun én kamp med Mané på banen. Det var først når Afrikamesterskapet gikk av stabelen at Liverpool begynte å vakle, med uavgjort mot Manchester United og tap mot Swansea.

Manés retur hjalp Liverpool med omsider å komme tilbake på rett spor, men han gikk glipp av de siste biten av sesongen med en lei kneskade.

5 - Sadio Mane has had a hand in five goals in six Premier League games vs Crystal Palace (four goals, one assist). Thorn. — OptaJoe (@OptaJoe) August 19, 2017

- Vår største bragd



Selv om Liverpool styrte seg vei inn i Champions League, ble Manés fravær åpenbart. Det er nettopp senegaleserens mentalitet og vilje til å fortsette i motgang, selv i slitekamper som lag mot Crystal Palace, som kan bli livsviktig for Liverpool.

- Du trenger spillere som alltid kan være der for de avgjørende øyeblikkene, og Sadio er slik. Jeg synes vår største bragd sist sesong var at vi klarte å sikre fjerdeplassen uten han i store deler av sesong. For uten en spiller som ham, så er det utrolig vanskelig, sa Liverpool-trener Jürgen Klopp til SkySports etter lørdagens seier over Crystal Palace.

Liverpool har samlet med seg fire poeng på de to første kampene i årets serie, og ser også ut til å sikre seg gruppespillet i Champions League denne sesongen.

Selv om mye av praten inn mot 1. september (da overgangsvinduet stenger) vil dreie seg om hvem Liverpool henter inn, og hvorvidt Coutinho blir værende i klubben, så kan det se ut til at Liverpools viktigste brikke er han som bærer trøye nummer 19.

Det begynner å bli lang tid siden 1989/1990-sesongen, hvilket var sist Liverpool vant ligaen, men med Sadio Mané kan Liverpool-supporterne våge å drømme om en retur til glansdagene.

Neste kamp for Liverpool er hjemme mot Hoffenheim onsdag, der det står om en plass i Champions League. Neste kamp i Premier League er hjemme mot Arsenal søndag. Kampene kan følges direkte i Nettavisens livestudio.

