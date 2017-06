Dette er grepene bak Juventus-suksessen

CARDIFF (Nettavisen): Da italienske Juventus spilte Champions League-finale i 2015, var det med spillere som Carlos Tevez, Alvaro Morata, Andrea Pirlo, Paul Pogba, Arturo Vidal, og Patrice Evra på banen.

Det endte med et klart tap for Barcelona.

To år senere er Juventus tilbake i Champions League-finalen, men alle de overnevnte spillerne er borte og nye stjerner leder an for klubben.

Nå er det Sami Khedira, Mario Mandzukic, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado og Dani Alves som gjelder.

En stor omveltning i spillertroppen, på så kort tid, men til tross for at flere har dratt og nye har kommet til, virker Juventus langt fra svekket.

- Den store forskjellen på 2015-laget og laget som skal spille mot Real Madrid, er modenheten. I den forstand at de nå er på sitt aller beste. De har slått Barcelona på veien til finalen og viser at det beste Juventus er godt nok til å slå alle. Det er en selvtillit de ikke hadde for to år siden, sier Viasats Serie A-kommentator Rolf-Otto Eriksen til Nettavisen.

Et nytt håp

Veien til finalen i Cardiff startet imidlertid ikke høsten 2016 med gruppespill i Champions League. Veien til finalen i Cardiff startet i 2010.

Da tok «den gamle dame» flere nødvendige grep i klubbledelsen og nettopp det danner grunnlaget for at Juventus nå så definitivt igjen hører hjemme blant de aller ypperste klubblagene i europeisk fotball.

- Før 2011 hadde Juventus en veldig ustabil ledelse, men i 2010 tok Andrea Agnelli over som president og det var starten på en ny epoke i klubben, forteller Hashim Hussain Mehdi til Nettavisen.

Han har fulgt den italienske klubben tett i en årrekke.

Hussain Mehdi forteller at Agnelli raskt hentet inn to sentrale personer til klubben, begge fra Sampdoria. Giuseppe Marotta ble ansatt som administrerende direktør, mens Fabio Paratici fikk rollen som sportsdirektør. De to utarbeidet en tydelig overgangsstartegi for klubben.

- De ble enig om at det ikke var noen vits å konkurrere med Barcelona og Real Madrid om spillere. Da hadde de fort blitt utkonkurrert økonomisk og Juventus hadde heller ikke samme tiltrekningskraft som de klubbene.

Juventus bestemte seg derfor for at de ville se etter kupp på markedet og heller gå etter spillere som andre klubber ikke lenger hadde helt troen på, eller spillere som nødvendigvis ikke var de største profilene utenfor banen, men som alltid jobber hardt og gir alt for laget på fotballbanen.

- De lagde en strategi på hvordan de skulle finne spillere og tok både kostnaden og spillerens personlighet med i betraktningen. Er dette en spiller som kan respektere klubben? Eller er det en spiller det ikke er verdt å ta sjansen på fordi han er litt ustabil, som Mario Balotelli?

SENTRAL: Giuseppe Marotta har vært en viktig mann i jobben med å bygge opp Juventus til et av Europas beste klubblag - igjen.

I tillegg til Agnelli, Marotta og Paratici, er også klubblegenden Pavel Nedved en del av gruppen som nå styrer og steller i Juventus.

- Nesten blasfemi



Viasat-kommentator Eriksen er enig med Hussain Mehdi i at grepene som ble gjort i 2010 på ledersiden er mye av grunnen til at Juventus har kommet seg tilbake i toppsjiktet av europeisk fotball, etter noen magre år i kjølvannet av Calciopoli-skandalen i 2006 - en dommerskandale som førte til at Juventus ble degradert til Serie B og fratatt to ligatitler.

Han ser på den kloke spillerlogistikken som en av de viktigste årsakene til suksessen, men trekker også fram helheten i klubbdriften til italienerne.

- Særlig det sportslige apparatet er dyktige til å plukke de rette spillerne. De hentet Dani Alves på fri overgang og det samme med Sami Khedira. Samtidig solgte de Paul Pogba for et fantasibeløp, sier han.

- Juventus er veldig flink til å være en helhetlig klubb, ikke bare på det sportslige, men også på det å bygge merkevare og drive godt. Ledelsen har evnet å ta vare på klubbens stolte tradisjoner, men samtidig vært framtidsrettet i alt de driver med, sier Rolf-Otto Eriksen videre.

Eriksen tenker da spesielt på markedsføringen av klubben.

Juventus er én av få klubber i Italia som eier sin egen stadion og nylig ble det annonsert at arenaen bytter navn til Allianz Stadium. Under den nye ledelsen har Juventus også lansert ny logo, og gjort andre grep for å styrke merkevaren. Dristig, men vellykket, mener Viasat-kommentatoren.

- De har jo gjort noe så blasfemisk som å endre klubblogoen til Juventus. Det rokker jo ved historien til klubben og det skal du være forsiktig med, men jeg synes ledelsen i klubben har mestret det på en bra måte.

- De har vært dyktige på merkevarebygging. De gjør klubben attraktiv og samtidig sørger de for at det er balanse i budsjettet, sier Eriksen.

- Sjokkerte mange

Hussain Mehdi påpeker at det ikke bare er laget som har utviklet seg stort siden 2010, han mener ledelsen også har gjort det samme.

Han forteller at Marotta og kollegaene i starten stort sett hentet inn spillere fra Italia, av ymse kvalitet, mens de etter hvert så mot mer internasjonale profiler og at signeringen av Andrea Pirlo ble et vendepunkt for klubben. Han ble hentet gratis i 2011.

- Juventus begynte å se på Bosman-listene i spillerjakten. Da de hentet Pirlo fra AC Milan, var det en overgang som sjokkerte veldig mange. Han hadde hatt en veldig dårlig sesong for Milan og på den tiden var Juventus også ganske middelmådige. De fleste ekspertene sa at hva skal en middelmådig spiller gjøre i et middelmådig lag, det kommer ikke til å bli noe bedre. Men det viste seg å bli en god match, forteller han.

BOSMAN-SPILLER: Andrea Pirlo ble hentet fra AC Milan som Bosman-spiller.

- De så at hvis de henter spillere fra Bosman-listen, kan de få veldig mye igjen. Året etter Pirlo-overgangen hentet de Pogba på samme måte og han leverte over all forventing, og de fikk solgt han for 110 millioner euro.

Franskmannen ble som kjent tidenes dyreste fotballspiller da han returnerte til Manchester United for en gigantsum forrige sommer.

I tillegg til Pirlo, er Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli, Sami Khedira, Arturo Vidal, Carlos Tevez, og Dani Alves alle gode eksempler på spillere Juventus har sikret seg for det man må kunne kalle småpenger i dagens målestokk. Noen av dem har blitt solgt videre for store penger, mens andre fortsatt er en viktig del av mannskapet til storklubben.

- Har full kontroll

Også på trenersiden har Juventus-ledelsen vist teft. Først ble Antonio Conte hentet inn og han ledet laget til stor suksess hjemme i Italia. Da han i 2014 overtok som landslagssjef, ble Massimiliano Allegri hentet.

- Da var det mange som protesterte. Hvorfor hente inn en trener som ikke har bevist noe, når Juventus skal vinne ute i Europa? Men Allegri har vist seg å være bedre enn Conte i Europa og har ledet laget til to finaler. Det er det som er så imponerende med Juventus. Ledelsen har alltid full kontroll, selv om fansen ikke alltid har troen, mener Hussain Mehdi.

Da Agnelli overtok som president i klubben var det første målet å ta tilbake Serie A-tronen fra Inter. Det greide Juventus allerede i 2012 og siden har klubben blitt ligamester i støvellandet hvert eneste år.

Nå er det Champions League-tronen som skal vinnes. For å gjøre det, har Marotta måttet åpne lommeboka i litt større grad enn tidligere.

I fjor sommer ble blant annet superspissen Gonzalo Higuain hentet til klubben for den svimlende sum av 90 millioner euro.

- De har jobbet hardt for å vinne Champions League. For å kunne ta det steget ble laget litt ekstra spisset i fjor sommer, sier Eriksen.

- Da tenker jeg på Dani Alves, som er hentet inn hundre prosent for å bidra i Champions League. Jeg tenker på Higuain, som også er en sånn, og det samme med Pjanic. Alle ble hentet for å spisse laget ytterligere.

Viasat-kommentatoren understreker imidlertid at sesongen til Juventus kun er vellykket om det blir finaleseier på Millenium Stadium lørdag.

Og det kan fort bli en realitet for Juventus.

- Juventus har gjort laget mer kompakt og er ebdre nå enn i 2015. Ser du på enkeltspillere, er det sikkert mange som sier at 2015-laget er bedre med Pirlo, Pogba og Vidal. Pjanic og Khedira er ikke spillere folk snakker om på samme måte, em de er spillere som gjør alt for drakten, sier Hussain Mehdi avslutningsvis om «den gamle dame» - som nå er litt ny.

