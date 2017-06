Dette er Jarsteins drøm: - Det hadde vært det sykeste i karrieren min

SANDVIKA (Nettavisen): - Sesongen har vært ok, den, sier Rune Jarstein til Nettavisen, og leverer en underdrivelse av de sjeldne.

Hertha Berlin-keeperen har levert en sesong mellom stengene i Bundesliga som har blitt lagt merke til av mange. Som storavisa Bild, for eksempel, den desidert største avisa i Europa, som tok nordmannen ut som keeper på «årets lag» i den tyske serien.

Med lagkamerater som Arjen Robben, Pierre-Emerick Aubameyang og Robert Lewandowski, for å nevne noen.

- Litt opp og ned

- Det var gøy det, selvfølgelig. Litt overraskende, men hyggelig at de mener det, kommenterer Jarstein til Nettavisen.

- Jeg har hatt en del gode kamper, og det har stort sett gått bra. Men det er som sagt øyet som ser, mener han.

Han beskriver sin egen sesong på en nøktern måte.

- Før jul følte jeg at det gikk veldig bra. Etter jul har jeg hatt en del gode kamper, men også et par som jeg ikke har vært så fornøyd med. Det har vært litt mer opp og ned. Men totalt sett har det vel vært bra, sier Jarstein.

Motivert av å skulle dra vekk

I sesongavslutningen gikk Hertha Berlin på et stygt 2-6-tap hjemme for Bayer Leverkusen. Den kampen var tung å svelge for sisteskansen.

- Det ødela litt av inntrykket, selvfølgelig, når vi fikk en såpass dårlig avslutning på sesongen. Det satt lenge i, det, og sitter kanskje litt i enda. Men skjedd har skjedd, sier 32-åringen, som innrømmer at han stortrives i den tyske hovedstaden.

Sånn så det ikke ut for et par år siden, da han slet benken i Hertha Berlin.

- Det gikk nesten to år der jeg var på benken og var tredjekeeper og litt sånt. Det var litt vanskelig, innrømmer han.

- Motivasjonen ble til slutt at jeg skulle vekk. Og da skulle jeg være fit for en ny klubb. Så snudde det, det kom inn en ny keepertrener som hadde troa på meg, og jeg fikk sjansen. Nå er jeg veldig «keen» på å bli der. Jeg har det så bra i Berlin, og i Hertha. Jeg føler jeg har tillit, og jeg har en keepertrener som er veldig bra og som jeg vet kan utvikle meg videre, sier keeperen som har kontrakt med Hertha Berlin ut 2019-sesongen.

- Hadde vært det sykeste

Den kan han tenke seg å forlenge videre. Men han er fortsatt tydelig på at han har lyst til å avslutte karrieren i klubben som fortsatt kaprer en stor del av hjertet hans.

Jarstein utviklet seg til toppkeeper i Odd, og nå kan han møte dem raskere enn forventet.

PRESSETREFF: Rune Jarstein (til høyre) og kaptein Stefan Johansen på landslagets pressetreff i Sandvika på mandag.

Hertha Berlins sjetteplass gir dem plass i gruppespillet i Europa League neste sesong. Der kan de, med litt hell, møte Odd. Det er i hvert fall det Jarstein drømmer om.

- Det hadde... det hadde vært gøy. Å møte de hadde vært, hva skal jeg si? Det hadde vel vært det sykeste i min karriere. Og det mest spesielle, innrømmer Jarstein.

Vil avslutte i Odd

Helt umulig er det ikke. For to år siden dro Odd til Tyskland og møtte Borussia Dortmund i playoff til Europa League. Jarstein tar gjerne imot sine gamle lagkamerater om de må ut på en ny Tyskland-tur.

- Det er vel ikke mange igjen på Odd-laget fra den tiden du spilte der?

- Nei, det er vel Steffen Hagen og Olivier Occean igjen. Og Espen Ruud, han har jo kommet tilbake. Men jeg følger med og ser stort sett de kampene jeg kan, hvis vi ikke spiller selv. Og jeg kjenner noen av gutta selv om jeg ikke har spilt med dem, sier Jarstein.

Som altså åpner for en retur til Skagerak Arena en vakker dag.

- Ikke enda, men det er klart det er noe jeg har lyst til. Det har jeg sagt helt siden jeg dro derfra, at det å avslutte i Odd hadde vært veldig gøy. Og det står jeg for fortsatt. Det hadde vært gøy, sier landslagskeeperen.

