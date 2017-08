Dette Fellaini-blinkskuddet tar av i sosiale medier

Marouane Fellaini fikk seg noen ordentlige smeller i møtet med Real Madrid i Supercupfinalen tirsdag kveld.

En av dem ble foreviget gjennom linsa til AP-fotografen Boris Grdanoski, som knipset et bildet rett etter ballen traff belgieren i fjeset.

Etter kampen ble Manchester United-spilleren bombardert med nettopp dette bildet i sosiale medier. Etter midnatt sendte han en humoristisk takk til følgerne sine.

Internett klarte selvsagt ikke å holde fingrene av fatet, og en rekke Fellaini-bilder har blitt redigert og lastet opp i sosiale medier det siste døgnet.

