Dette sa Lukaku til Benfica-målvakten

I kampen mellom Benfica og Manchester United, onsdag, gjorde Benfica-keeper Mile Svilar (18) en kjempetabbe. På et frispark fra Marcus Rashford, tok han med seg ballen over målstreken. Dermed vant gjestene fra Manchester kampen 1-0.

Se tabben i videoen lenger ned i saken.

Etter kampen gikk gjestenes angriper Romelu Lukaku (24) bort til den unge målvakten. Det har fram til nå vært usikkert hva spissen sa til keeperen, men det var uten tvil noen trøstende ord. Det kan også Svilar selv røpe. Til Manchester Evening News forteller han nemlig hva som ble sagt.

- Det var veldig fint. Han sa at jeg ikke måtte bekymre meg. Jeg måtte bare fortsette å jobbe, så ville dette gå greit. Det var det han sa, forklarer keeperen.

- En strategi



United-manager José Mourinho kunne avsløre etter kampen at gjestene hadde et klar strategi der de skulle gjøre den unge debutanten usikker.



- Jeg vet hvor god han er og fortalte til spillerne at han er god, men vi hadde en strategi på dødballer der vi skulle gjøre ham ukomfortabel. På cornerne pakket vi mange spillere rundt ham, for å ødelegge selvtilliten hans, så han ikke skulle komme ut, sa han i et Viasport-sendt intervju.

- Vi visste også at han tar stor risiko ved frispark, men alle toppkeepere gjør det. Vi var litt heldige i den situasjonen og keeperen var litt uheldig.

Også midtbanespiller Nemnaja Matic kunne bekrefte at United hadde en klar plan rundt hvordan de skulle vippe keeperen av pinnen.

- Manageren sa til oss at vi skulle skyte og slå mange innlegg mot keeperen, som spilte sin første kamp. Slik er fotballen, men han er en fantastisk keeper og jeg ønsker ham lykke til i framtiden, sa Matic til BT Sport.

Møter Huddersfield

Lørdag er det duket for ny kamp for Lukaku & co. Laget gjester Huddersfield i en kamp som burde vinnes, skal rødtrøyene holde følge med naborival Manchester City.

Mourinhos menn har plukket 20 av 24 mulige poeng i Premier League denne sesongen. Laget har scoret imponerende 21 mål, og sluppet inn bare to.

Laget går nå inn i et hardt kampprogram, hvor de skal møte blant annet Tottenham og Chelsea på få uker.

Lørdagens kamp kan du følge live hos Nettavisen fra kl 16.00.