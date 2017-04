Dortmund i skadetrøbbel

– Det er komplisert. Det er mange ting vi må ta hånd om, sa trener Thomas Tuchel dagen før oppgjøret i Tyskland.

Dortmund-sjefen har en raskt voksende skadeliste og kjemper for å få Shinji Kagawa, André Schürrle, Julian Weigl og Lukasz Piszczek klare for spill.

Alle fire sto over Dortmunds 1-4-tap mot Bayern München i tysk 1. Bundesliga lørdag.

– Det vil være spillere som kommer tilbake, men vi vet ikke hvilken tilstand de vil være i. Men vi trenger dem med styrke, form og energi, sa Tuchel.

En god nyhet for tyskerne er at Marco Reus returnerte til trening søndag, etter en måned på sidelinjen på grunn av en hamstringskade. Han kan være et alternativ på tirsdag.

– Marco trente i går og jeg er fan av å ta ham med og kanskje bruke ham. Vi bestemmer oss rett før avspark, sa Tuchel dagen før kvartfinalen mot Monaco.

