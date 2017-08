Ekspert mener Chelsea har en hensynsløs manager-kultur

TABELLTIPSET: 2. PLASS - CHELSEA



Antonio Conte hadde en svært imponerende første sesong i England og ledet Chelsea til 30 seirer - rekord i Premier League.

I sommer har det imidlertid vært rapporter om murring fordi italieneren ikke har fått forsterket laget i like stor grad som han har ønsket.

Senest denne uken sa den tidligere Juventus-treneren til Sky Sports at han ønsker å hente nye spillere.

- Jeg håper å forsterke laget. Overgangsvinduet er ikke stengt ennå. Vi ønsker å være konkurransedyktige, og vi vil kjempe om tittelen igjen. Klubben kjenner mine prioriteringer, uttalte Conte.

Den karismatiske italieneren har aldri vært redd for å si ifra nøyaktig hva han mener. I Juventus forlot han trenerposten fordi han ikke fikk spillerne han ønsket seg, samt at ikke fikk garantier om at de beste spillerne ble værende i klubben.

Ble spurt om fremtiden



Etter å ha vunnet Serie A i mai 2014 ble Conte spurt om planene for neste sesong. Hans ærlige svar overrasket italienske TV-seere, som forstod at noe var galt med forholdet til klubbens eiere.

- Du går ikke på en 100-euro-restaurant med ti euro i lomma, gjør du vel? sa Conte og ga dermed klare indikasjoner på at han var misfornøyd med klubbens handlekraft på overgangsmarkedet.

To måneder senere forlot han jobben som trener i Juventus.

DEN GANG DA: Andrea Agnelli og Antonio Conte etter at seriegullet ble sikret med Juventus i 2013. Ett år senere var bruddet et faktum.

I pressemeldingen som fulgte med avskjeden, ble Conte hyllet av Juventus' styreleder Andrea Agnelli. Da Agnelli ble spurt om sitt forhold til Conte noen måneder senere, ga han imidlertid et litt annet svar.

- Han er kanskje litt nærtagende. Spesielt når du forteller ham at ting ikke utvikler seg helt som han hadde sett for seg. Kvalitetene er det imidlertid ingen tvil om, sa Agnelli ifølge The Guardian.

- Tror Conte går



Tidligere Liverpool-spiller, nå Sky Sports-ekspert, Jamie Carragher tror det er et spørsmål om tid før historien gjentar seg i Chelsea.

TROR CONTE RYKER: Jamie Carragher tror ikke Antonio Conte er Chelsea-manager neste sesong.

- Jeg blir veldig overrasket hvis han sitter her som Chelsea-manager om 12 måneder. Jeg tror han er den typen manager som ikke aksepterer involvering fra folk over seg, spesielt etter å ha vunnet tittelen, sa Carragher nylig på kanalen.

39-åringen tror det kan det bli «blodig» når Conte en dag tar hatten sin og går fra Stamford Bridge.

- Han kommer ikke til å gå i stillhet, og det er ikke bra for klubben når manageren går ut og snakker slik han gjør.

- Hensynsløs businessmodell

Carragher mener Chelseas managerhistorie de siste årene ikke taler til Contes fordel. Siden Roman Abramovitsj tok over i 2003 har José Mourinho blitt sparket to ganger. Verken Carlo Ancelotti, Luiz Felipe Scolari eller Claudio Ranieri holdt ut i to år.

- Chelsea har en businessmodell - en veldig hensynsløs en. De er litt som Real Madrid, og jeg tror ikke de verdsetter manageren på samme måte som andre klubber.

STERKE PERSONLIGHETER: Roman Abramovitsj og Antonio Conte.

Den tidligere Liverpool-spilleren mener salget av Nemanja Matic til Manchester United er et perfekt eksempel på at Conte og ledelsen i Chelsea tenker forskjellig.

- Hvis du er manager - hvorfor vil du da la ham gå - særlig til en rival? Men ledelsen tenker at de får 45 millioner pund for en 29-åring og erstatter ham med en 22-åringen. Vi vet ikke hvor god Bakayoko vil være, men slik er Chelseas businessmodell, mener Carragher.

Analyse av Chelsea:



Overgangsaktivitet

INN:

Willy Caballero (Manchester City, gratis)

Antonio Rüdiger (Roma, 30 millioner pund)

Tiemoue Bakayoko (Monaco)

Alvaro Morata (Real Madrid)

Ethan Ampadu (Exeter)

UT:

Juan Cuadrado (Juventus, permanent overgang, 17,5 millioner pund)

Christian Atsu (Newcastle, permanent overgang)

Asmir Begovic (Bournemouth, permanent overgang)

Dominic Solanke (frigitt)

Bertrand Traore (Lyon)

Alex Kiwomya (Doncaster)

Nathan Aké (Bournemouth)

Tammy Abraham (Swansea, lån)

Kasey Palmer (Huddersfield, lån)

Todd Kane (Groningen, lån)

Charlie Colkett (Vitesse Arnhem)

Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace, lån)

Ola Aina (Hull, lån)

Nathaniel Chalobah (Watford, permanent overgang, 4,8 millioner pund)

Lucas Piazon (Fulham, lån)

Marco van Ginkel (PSV, lån)

Mukhtar Ali (Vitesse, lån)

Ike Ugbo (Barnsley, lån)

Jay Dasilva (Charlton, lån)

Kurt Zouma (Stoke, lån)

Izzy Brown (Brighton, lån)

Tomas Kalas (Chelsea, lån)

Matt Miazga (Vitesse, lån)

Nemanja Matic (Man. Utd)

Mario Pasalic (Spartak Moskva, lån)

Keeper:

Soleklart førstevalg i Thibaut Coutois, som regnes som en av Premier Leagues aller beste keepere. Etter en noe trøblete sesong i 2015-2016, var belgieren tilbake på det nivået vi forventer av ham i fjor. 16 ganger holdt 25-åringen buret rent forrige sesong - flere ganger enn noen andre keepere i ligaen. Asmir Begovic har forlatt klubben til fordel for Bournemouth, og Willy Caballero er hentet inn fra Manchester City som backup. 35-åringen blir et naturlig andrevalg også på Stamford Bridge.

Forsvar:

Etter å ha gått på smeller mot Liverpool og Arsenal tidlig i forrige sesong la Antonio Conte om fra fire- til trebackslinje. Mange satte spørsmålstegn ved både David Luiz og Gary Cahill, men sammen med Cesar Azpilicueta utgjorde de et av ligaens sterkeste forsvar. Denne sesongen er Antonio Rudiger hentet inn fra Roma for å gi de tre konkurranse. John Terry er solgt til Aston Villa, mens Kurt Zouma er lånt ut til Stoke. Rudiger vil trolig bruke tid på å lære seg Contes system, før han blir en naturlig del av startelleveren.

Midtbane:

Nemanja Matic er borte, mens Tiémoué Bakayoko er hentet inn. Han vil trolig kjempe med Cesc Fabregas om en plass ved siden av N'Golo Kanté sentralt på midtbanen. Bakayoko er en pasningssikker, taklingssterk og fysisk midtbanespiller og var blant spillerne med flest ballgjenvinninger i Champions League forrige sesong. På vingbackene er det fortsatt Victor Moses og Marcos Alonso som regjerer. Duoen fikk mange eksperter til å spise ordene sine fjor, da det viste seg at de passet som hånd i hanske i Contes 3-4-3-system. De fortsetter trolig på hver sin vingback også denne sesongen - med mindre Chelsea forsterker før vinduet stenger. Alex Sandro (Juventus) og Antonio Candreva (Inter) skal være kandidater som vurderes på overgangsmarkedet.

Angrep:



I skrivende stund tyder det aller meste på at Diego Costa er ferdig i klubben, til tross for en god sesong i 2016-2017. Alvaro Morata er hentet inn for å erstatte landsmannen, som skal ha kommet på kant med Antonio Conte. Morata ser ikke til å ha funnet helt ut av rollen sin ennå og har ikke god tid på seg til å begynne å levere varene. Michy Batshuayi lurer i kulissene, med håp om å spille en mer sentral rolle denne sesongen. På den ene kanten har Chelsea en av ligaens aller beste spillere i Eden Hazard. Klubben må imidlertid klare seg uten belgieren i sesongstarten, noe som betyr at Pedro og Willian trolig tar plass på hver sin kant når førstnevnte er tilbake fra karantene.

Manager:

Antonio Conte tok engelsk fotball med storm i sin første sesong på balløya og ledet Chelsea til Premier League-triumf, samt FA-cupfinale på Wembley. Italieneren viste tilpasningsevne da han så at 4-3-3-formasjonen ikke fungerte som den skulle tidlig i sesongen. Har virket noe misfornøyd med at han ikke har fått alle forsterkningene han ønsket seg i sommer og skal få det tøft med å følge opp fjorårets prestasjon. Har tidligere vist seg krevende for omgivelsene over tid, spesielt hvis han ikke får det som han vil. Er ifølge tidligere elever en motivator av rang, og spiller ofte innad på at resten av verden ønsker at laget skal feile. Nå står han overfor trenerkarrierens kanskje tøffeste oppgave når han skal forsvare Premier League-tittelen.

SPENNENDE: Tiemoue Bakayoko.

Se opp for: Tiémoué Bakayoko (22)

Chelseas nye midtbanespiller har utvilsomt en stor fysisk tilstedeværelse på banen, og et fortrinn på mange av sine motstpillere, rent atletisk. 22-åringen er flink til å lese spillet, avskjære pasninger og heller ikke redd for å gå på løp framover, hvis instruert til det. Ingen stor målscorer, men en glimrende defensiv «sittende midtbanespiller», som kan komme til å danne en av ligaens sterkeste midtbaneduoer med N'Golo Kanté ved sin side. Har Champions League-erfaring og var med Monaco helt fram til semifinalen forrige sesong.

Plusser:

+ En manager som er genuint opptatt av én ting: Å vinne

+ Spillerne er blitt godt kjent med Contes system og ideer

+ X-faktor i Eden Hazard, som er blant ligaens aller beste spillere

Minuser:

- Champions League-spill og tøffere kampprogram enn i fjor

- Diego Costa er på vei ut, og Alvaro Morata er foreløpig et spørsmålstegn

- Har ikke sett skarpe ut inn mot seriestart

Konklusjon:



Med unntak av Nemanja Matic, som allerede er solgt, og Diego Costa, som ser ut til å være på vei bort, er stammen i laget den samme som i fjor. Tiemoué Bakayoko er trolig en solid erstatter for Matic, mens Alvaro Morata ikke har fått det til å sitte helt i oppkjøringen. Det er imidlertid lite tvil om at 24-åringen har ferdigheter Chelsea kan få bruk for, bare han finner formen og selvtilliten. Til tross for at Chelsea ikke har sett 100 prosent ut inn mot seriestart, tror vi klubben blir å regne med i toppen også i år. Når alvoret starter, har Antonio Conte en egen evne til å piske sine elever til trepoenger på trepoenger. I fjor ble det 30 av dem - flere enn noen har klart i Premier Leagues 20-lagsserie. Spørsmålet er om bredden er god nok.