En seier for Stoke å komme midt på tabellen

TABELLTIPS: 12.-PLASS - STOKE:

Stoke og manager Mark Hughes skal kjempe hardt for å ta poeng kommende sesong. Mange supportere har begynt å tvile på disposisjonene til Hughes, og lykkes han ikke på overgangsmarkedet og finner tilbake til en formasjon som fans og spillere skjønner noe av, får han det tøft både på og utenfor banen.

- Etter tre 9.-plasser under Hughes var fjorårssesongen en nedtur. Det manglet stabilitet, og bunnivået var forferdelig, sier Runar Kvernen, leder av Stoke City Supporters Branch Norway, til Nettavisen.

Stoke endte som kjent på en 13. plass sist sesong.

Lykkelige midt på tabellen

Sesongen 2017/18 markerer Stokes tiende strake sesong i Premier League og Mark Hughes femte sesong som Stoke-manager. Denne sesongen kan bli et være eller ikke være både for klubb og manager om de ikke forsterker stallen sin og får skikk på det defensive arbeidet.

Mark Hughes innrømmet etter sesongslutt at alt ikke hadde gått etter boken i 16/17-sesongen.

- I år kanskje manglet vi entusiasmen som vi har vist i tidligere sesonger, det må vi gjøre noe med. Vi må bruke årets skuffelse som motivasjon til neste sesong, sa Mark Hughes til Daily Mail.

Den norske supporterlederen mener at Hughes må opp et par hakk denne sesongen.

- Mark Hughes blir i år målt på om han greier å løfte klubben opp, ellers vil fansen miste trua, sier supporterleder Kvernen.

Manager Mark Hughes skal ha evnene, og klubben midler nok, til å forsterke laget slik at de kan fortsette som lykkelige middelhavsfarere, men da må de få klaff på begge områder. Små marginer kan avgjøre om laget fra Stoke-on-Trent klarer å heve seg fra forrige sesong.

Da Mark Hughes kom til Stoke snudde waliseren rundt på mye og greide å sementere posisjonen på midten av tabellen. Han tok over et lag som skårte færrest mål og produserte færrest sjanser i hele ligasystemet, og innførte en mer ballbesittende spillestil og laget bøttet i en periode inn mål.

I sin første sesong havnet Stoke på 9.-plass med 50 poeng. Alle var imponert av Mark Hughes. Og framskrittene fortsatte. Stoke spilte underholdende fotball, de slo flere av topplagene, og Stoke tiltrakk seg gode spillere som presterte godt, som den spansk-serbiske angrepspilleren Bojan og den sveitsiske midtbanespilleren Xherdan Shaqiri. Stoke slo Tottenham 3-0 og Liverpool 6-1 på hjemmebane, vant mot Arsenal på Etihad Stadium, og hentet opp en 3-0-ledelse mot Everton, hvor de til slutt vant 4-3. Gode minner for alle Stoke-supportere.

Nedadgående kurve

Men de to siste årene har det ikke sett like lovende ut. Underholdningsverdien har sunket, Stoke skårer færre mål og vinner færre kamper.

Stoke hadde en forferdelig åpning på fjorårssesongen og vant ingen av de syv første kampene, en seriestart som brakte dem nesten i bunn av tabellen. Deretter fikk de en del gode resultater og befestet sin posisjon midt på tabellen og ble middelhavsfarere resten av sesongen. De var aldri ordentlig med i nedrykksstriden og luktet heller aldri på plasseringer blant de åtte beste.

HENTET INN: Kurt Zouma er hentet inn for å tette forsvaret.

Allikevel var fjorårssesongen en skuffelse. De fikk færre poeng enn i de tre foregående sesongene og den nest dårligste tabellplasseringen siden de rykket opp til Premier League i 2008.

- I glimt og enkelte kamper var Stoke meget bra, men det ble stilt spørsmål ved planen til Mark Hughes. Han vinglet i laguttak og taktikk, og endte opp med gamlekara i andre del av sesongen.

- Stoke prøver å spille som Barcelona og det er bare tull, sier Kvernen.

I de hjemlige cupturneringene var det også grått for Stoke i fjorårsesongen. De tapte for Championship-laget Wolverhampton i 3. runde i FA-cupen, til tross for at Mark Hughes stilte med sitt beste mannskap og de røyk i fjerde runde i ligacupen mot Hull på hjemmebane. Dette var også en solid nedtur fra forrige sesong, da de tapte på straffespark mot Liverpool i semifinalen.

- Må tette forsvaret



En av hovedprioriteringene Mark Hughes bør ha denne sesongen er å tette forsvaret og å investere penger i en ny høyreback.

- Stoke har en relativt god økonomi gjennom bettingkongen og eier Peter Coates, og det er ingen grunn til at klubben ikke skal se oppover på tabellen og sikte mot en topp seks- eller topp åtte-plassering. Det er dette fansen forventer i år og det er det jeg tror klubbens sindige eier Peter Coates også forventer. Noen signeringer virker bra og flere signeringer kommer det sikkert til å bli, sier Kvernen.

🎥 Mark Hughes speaks to Stoke City+ following yesterday's penultimate pre-season defeat at @fcstpauli #SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/U1OkKtmwhD — Stoke City FC (@stokecity) August 2, 2017

Stoke-manager Mark Hughes etter siste treningskamp mot tyske St. Pauli.

Det kan se ut som Mark Hughes har tatt grep foran årets sesong. Stoke har hatt tradisjon for å komme seint i gang i sesongen og det virker det som om manageren har gjort noe med i år.

- Mark Hughes har tidligere fått kritikk for å starte sesongen for dårlig og har nå skjøvet startoppkjøring en knapp uke frem. Han har blant annet kjørt flere treningskamper enn før, og det er positivt at Stoke vant en miniturnering i Sveits mot ok motstand nå på tampen av oppkjøringen til sesongen, sier Kvernen.

Før Mark Hughes startet oppkjøringen til årets sesong, mente han at Stoke var bedre forberedt enn tidligere.

- Vi skal spille mange kamper, kamper mot gode motstandere og har flere treningsdager en før, sa han til Stoke Sentinel.

- Stoke tapte 4-2 for et godt Monaco-lag i sommer, men det var en god gjennomkjøring. Det er vanskelig å lese så mye ut av treningskampene, blant annet fordi Hughes tester mange spillere, og det er fortsatt usikkert hva Stoke får ut av overgangsmarkedet, men det ser ut til at de kjører hardere enn tidligere, og det er bra. Kampene mot Bolton (vant 2-1, red.anm) og St. Pauli (tapte 4-2, red.anm)) før seriestart vil gi oss en bedre pekepinn på hvor vi står, sier Kvernen.

- Stoke har tøft program de første seks rundene, med åpningskamp mot Everton, det gjelder å komme bra fra dem, avslutter Kvernen.

Analyse av Stoke



Overgangsaktivitet:

INN:

Darren Fletcher ( West Brom)

Joshua Tymon (Hull)

Tre Pemberton (Blackburn)

Kurt Zouma (Chelsea, lån)

Jakob Haugaard (Wigan, lån avsluttet) UT:

Daniel Bachmann (frigitt)

Shay Given (frigitt)

Liam Edwards (frigitt)

Harry Isted (frigitt)

Joel Taylor (frigitt)

George Waring (frigitt)

Jonathan Walters (Burnley)

Glenn Whelan (Aston Villa)

Marko Arnautovic (West Ham)

Phil Bardsley (Burnley)

Målvakt og forsvar

Stokes landslagskeeper Jack Butland er et naturlig førstevalg mellom stengene, men han var skadet i store deler av fjorårssesongen. Det førte til at Mark Hughes lånte den 34-årige veteranen Lee Grant fra Derby. I utgangspunktet skulle han bare være på lån i seks måneder, men Grant storspilte, og ble kåret til årets spiller av både supporterne og spillerne. I første halvdel av sesongen holdt han nullen i seks kamper. Innsatsen ble kronet med en permanent toårsavtale. Nå er Butland tilbake fra skade og det betyr at Stoke er godt rustet mellom stengene. Samtidig lakk Stoke som en sil bakover og slapp inn 56 mål i Premier League (det høyeste antall baklengsmål siden opprykket i 2008), og spillere som veteranen og tidligere Portsmouth- og Liverpool-spiller Glen Johnsen skuffet stort. Innlånet av forsvarspilleren Kurt Zouma fra Chelsea bør sørge for færre baklengs denne sesongen. Det er for øvrig stor usikkerhet rundt forsvarsspilleren Ryan Shawcross, som er høyt respektert, men som er skadeutsatt og sliter med tempoet.

Midtbane og angrep



Midtbaneveteranene Jonathan Walters og Glenn Whelan er solgt, og gode, men ustabile Marko Arnautovic likeså. Den unge egyptiske offensive midtbanespilleren Ramadan Sobhi viste lovende takter og kan bli en hit. Spørsmålet er hva Mark Hughes får ut av Bojan og Shaqiri i år. I fjor fikk han ikke mye ut av dem. Kjøpet av midtbanespilleren Darren Fletcher fra West Bromwich bør styrke laget. Selv om Peter Crouch er en god spiss, mangler Stoke en klassespiss. Crouch er neppe framtiden til Stoke og den unge burundiske spissen Saido Berahino er et usikkert kort. Crouch ble fjorårets toppskårer med syv mål. Fjorårets nysigneringer Wilfried Bony og Saido Berahino satt bare to mål hver i kassa. Det vitner om at Hughes trenger en bedre spiss for å kaltre på tabellen denne sesongen eller må få mye mer ut av de unge spissene han i dag rår over.

Manager

I forrige sesong virket Mark Hughes nesten litt uengasjert og gjorde flere feil både taktisk og med laguttak. Lite suksess på overgangsmarkedet og mindre satsing på lokale talenter har fått supporterne til å tvile på om Mark Hughes fortsatt bør styre Stoke-skuta. Stoke-supporterne er splittet i synet på Mark Hughes. Mange er glad for at han har fjernet seg fra langballene fra Tony Pulis-perioden (Tony Pulis var manager i to perioder for Stoke (2002-05 og 2006-13), det var dørgende kjedelig ifølge dem, mens andre mener at Hughes’ mer ballbesittende fotball gjør at de lekker som en sil. Se opp for

Saido Berahino: Berahino hadde ingen stor fjorårsesong, han var verken i form eller utnyttet sjansene han fikk godt nok. Han fikk lite å jobbe med fra sine lagkamerater, men misset på klare sjanser når han først fikk servering fra sine lagkompiser. Han har trent godt i sommer og siden Stoke ikke har råd til å kjøpe inn en dyr og rutinert måljeger som kan garantere Stoke mange mål, betyr det nok at Mark Hughes vil gi Berahino mye tillit og det kan slå positivt ut.

Plusser

+ God dekning i mål

+ Tøffere oppkjøring til sesongen enn tidligere

+ Ok økonomi til å kjøpe inn forsterkninger

Minuser

- Mange spillere som er for ustabile

- Vinglete manager

- Mangler matchvinner på topp

Konklusjon

Stoke har ikke like mye penger som de største klubbene i Premier League, men har en forholdsvis sunn økonomi, og når de starter sesongen mot Everton, som har brukt over en milliard kroner på spillere så langt, måler ikke Stoke seg bare mot kapitalen, men også opp mot egne forventninger. Det gjelder å være realistiske.

Stoke har noen kvalitetsspillere i Butland, Zouma, Allen, Delph, Shaqiri og Berahino, men det kan bli for tynt når mandagskveldene i Stoke blir for kalde. Stoke trenger flere kvalitetsspillere som presterer hele sesongen for at de skal komme opp på nivået i 15/16-sesongen. Kjøp av spillere helt på tampen av sommerferien kan betale seg, men faren er at laget ikke blir samkjørt nok til å prestere allerede fra start og med en dårlig start kan sesongen bli mer spennende enn Potters-fansen ønsker seg. Nettavisen tror det alt i alt vil holde til en 12. plass.