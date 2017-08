En tilfeldighet gjorde Burnley-spissen til nasjonalhelt

TABELLTIPSET: 16.-PLASS – BURNLEY:

Året er 2006, og den snart 23 år gamle Jonathan Walters skal gjøre sin viktigste avgjørelse i karrieren: Han skal signere for League Two-klubben Chester.

Sesongen i forveien har han tilbrakt i Wrexham, i samme divisjon, og spissen har notert seg for fem scoringer på 38 ligakamper - ikke akkurat noe å rope tre ganger tre hurra for.

Fotballnomade

Den en gang så lovende unggutten ble plukket opp av Blackburn som 16-åring, men fikk ikke en eneste ligakamp for de blå og hvite. I Bolton fikk han sin Premier League-debut i 2002, men ble aldri noen suksess. De neste par årene som fulgte levde merseysidegutten en nomadetilværelse på utlån i lavere divisjoner - i Hull (fjerde nivå), Crewe (tredje nivå) og Barnsley (tredje nivå) - uten å imponere i noen av klubbene.

Hull, den gangen på fjerdenivå, kjøpte ham fra Bolton i 2004, men to mål på to sesonger imponerte ingen, og etter et nytt utlån til Scunthorpe gikk ferden til Wrexham i 2005-06-sesongen.

Der har han altså notert seg for fem mål det siste året. Og kontrakten er utløpt.

Wrexham vil likevel ha ham med videre, men klubben er satt under administrasjon, og får bare tilby sine spillere ettårskontrakter, så naboklubben Chester ser en mulighet til å hente en fortsatt ung spiller til klubben.

For Walters er det i praksis hans siste sjanse i karrieren til å vise seg frem. Kontrakter med sju forskjellige klubber har bare ført ham lengre og lengre ned i divisjonene, og tiden er i ferd med å løpe fra ham. I realiteten er proffdrømmen egentlig lagt på hylla. Han håper bare på å kunne gjøre sitt beste for klubben.

Forsiktig løfte

- Jeg skal løpe mye og legge inn masse hardt arbeid, lover han Chester-fansen når han signerer for klubben 21. juni 2006.

De færreste Chester-supporterne lar seg rive med av det løftet. Ingen kan ane at signeringen skal føre ham til Premier League-tilværelse noen få år senere.

Men Walters holder det han lover. Aldri før har Chester-fansen sett en så hardtarbeidende spiss. Han gir ikke opp en eneste ball, ikke en eneste pasning. Han løper og løper.

Men målene kommer fortsatt ikke ofte. På de første 15 ligakampene scorer han fire mål.

Så skjer det noe. Plutselig finner publikumsfavoritten veien til nettmaskene. I de neste kampene serveres scoringene på løpende bånd, og med ett blir spissen lagt merke til av klubber høyere oppe i ligasystemet.

Likevel er det tvilsomt om Walters noen gang ville fått noen særlig stor karriere å skryte av, om det ikke hadde vært for en tilfeldighet i FA-cupmøtet mot Bury i desember.

Cupkamp forandret alt

De to lagene spiller 2-2 i første oppgjør, og i omkampen ti dager senere vinner Bury 3-1. Chester er slått ut, men det viser seg at Bury har brukt en spiller som ikke var spilleberettiget i første kamp, så Chester blir sendt videre til tredje runde likevel.

Der blir Ipswich trukket som motstander, og selv om Chester tvinger dem til omkamp er det Championship-laget som til slutt sliter seg til avansement til fjerde runde i FA-cupen.

Men igjen legger Jonathan Walters ned en innsats som gjør uslettelig inntrykk.

ERFAREN: Jonathan Walters har sju Premier League-sesonger i Stoke bak seg før han fra denne sesongen av spiller i Burnley. Her fra en kamp mot Liverpool i 2011.

Samme måned, i januar 2007, legger Ipswich 100.000 pund på bordet for spissen, og snart er han fast inventar på topp i Championship-laget.

Premier League- og landslagsspiss

I 2007-08-sesongen blir han kåret til årets Ipswich-spiller av både lagkameratene og sponsorene. Walters overtar kapteinsbindet hos The Tractor Boys, og i 2010 går ferden videre til Premier League-klubben Stoke.

Samme år debuterer han for det irske landslaget, som han har valgt å spille for ettersom moren hans er irsk. Han får spilletid i alle landets kamper i EM i 2012, og blir nasjonalhelt når han tre år senere banker inn begge målene i 2-0-seieren over Bosnia i play off-spillet til EM i 2016, som sikrer dem deltakelse i mesterskapet.

Sommeren 2017 skriver han under på en treårskontrakt for Burnley, og Premier League-karrieren - som lenge ikke var annet enn en fjern drøm - lever videre.

I et intervju tidligere i sommer forteller den snart 34 år gamle spissen at han aldri fortvilet over at karrieren ikke tok fyr så raskt som han hadde håpet.

- Stolt av å være i Chester

- Det plaget meg aldri at jeg var en League Two-spiller. Det jeg mener me det, er at jeg følte ikke at jeg fortjente noe mer. Jeg var stolt av å være der jeg var, sier han i et intervju med Daily Mail.

- Faktum er at uansett hvilken liga du er i, så fokuserer du bare på hvor du spiller akkurat nå. Du tenker ikke på noe annet enn neste kamp.

Han innrømmer likevel at han alltid bar på en drøm om å komme opp på et høyere nivå.

- Selvfølgelig vil du alltid forbedre deg, gå til en bedre klubb og fortsette å bevege deg oppover. Sånn var det i Chester også. Du har alltid ambisjoner om å være så god som mulig. Jeg har gjort det godt siden da. Det har vært litt av en reise.

Det kan Walters trygt si.

- Hardt arbeid er det eneste som fungerer

Han er fortsatt en viktig mann for det irske landslaget, og scoret Irlands mål i 1-1-kampen mot Østerrike i VM-kvalifiseringen så sent som i juni i år.

Denne sommeren har han altså byttet klubb. Den aldrende merseysidemannen, med en far som har fast sesongkort på Goodison Park, har signert en treårskontrakt med Burnley. Det er en kontraktslengde som er tillitsfull for en snart 34 år gammel fotballspiller.

- Innstillingen er grunnen til at jeg fortsatt er med, mener spilleren selv.

- Det er så mye som avhenger av hva som skjer utenfor banen, som treningen hver dag, det ekstra arbeidet du legger ned utenom kampdagen, sommerene der du ikke slutter å trene hardt, måten du lever på. Hardt arbeid er det eneste som fungerer. Jo hardere du jobber, dess mer flaks får du, sier Walters.

- Vil følge samme oppskrift i Burnley

Nå skal han bidra til å gjøre Burnley til en klubb som hører hjemme i Premier League hver eneste sesong, akkurat som han har gjort i Stoke gjennom sju sesonger.

I NY DRAKT: Jonathan Walters i aksjon for Burnley i treningskampen mot Celta Vigo i starten av august.

- Planen gjennom årene i Stoke har vært å gjøre laget til et sterkt Premier League-lag og bygge på det hvert eneste år, og det føles som om vi har klart det, sier han.

- Fra jeg kom i klubben til nå har det vært mye utbytte av spillere, men vi bygget videre hvert eneste år. Vi håper at vi kan gjøre noe lignende her i Burnley, og jevnlig bli bedre.

Analyse av Burnley:



Overgangsaktivitet

Inn:

Charlie Taylor (Leeds United)

Jonathan Walters (Stoke)

Jack Cork (Swansea)

Phil Bardsley (Stoke)

Ut:

George Boyd (Sheffield Wednesday, gratis)

Michael Kightly (frigitt)

Joey Barton (frigitt)

George Green (frigitt)

R.J. Pingling (frigitt)

Christian Hill (frigitt)

Taofiq Olmowewe (frigitt)

Jon Flanagan (Liverpool, lån avsluttet)

Josh Ginnelly (Lincoln City, lån)

Michael Keane (Everton)

Ntumba Massanka (Wrexham, lån)

Bradley Jackson (Southport, lån)

Rouwen Hennings (Fortuna Dusseldorf)

Paul Robinson (frigitt)

Connor King (Barnoldswick United, lån)

Aiden O'Neill (Fleetwood Town, lån)

Burnley har kvittet seg med en hel haug av spillere, mange av dem på lån eller frigitt, men det er ett fravær som merkes mer enn de andre: Den tidligere Manchester United-midtstopperen Michael Keane ble nominert til årets unge spiller i fjor, etter 35 PL-kamper for Burnley og debut på det engelske landslaget, men prøver nå lykken i Everton. Merseysiderne betaler 25 millioner pund for stopperen, en sum som dessuten kan stige ytterligere, og dermed har Burnley fått fylle opp lommeboka godt denne sommeren.

BORTE: Michael Keane har forlatt Burnley, og spiller i Everton denne sesongen.

Samtidig har George Boyd skrevet under for Sheffield Wednesday, etter å ha spilt 36 kamper sist sesong. Også Joey Barton har forlatt klubben, etter å ha blitt hentet tilbake til Turf Moor i januar - etter en snarvisitt i Rangers, der han ble kastet ut. Barton ble en viktig brikke i Burnley-laget på vårparten i fjor, men i april ble han utestengt fra all fotball i 18 måneder på grunn av ulovlig betting, og i mai ble den kontroversielle spilleren fristilt fra klubben.

Inn har urokråka fra Leeds, venstrebacken Charlie Taylor, kommet. Klubbene er fortsatt uenige om hvor mye Burnley skal betale Championship-klubben i kompensasjon. Jack Cork fra Swansea er en god signering på sentral midtbaneplass, mens det er usikkert hvor mange mål omtalte Jonathan Walters vil banke inn på topp.

Phil Bardsley, også han fra Stoke, er ikke mer enn en helt ok høyreback, og klubben har fortsatt ikke klart å erstatte Michael Keane i midtforsvaret på en god måte. Klubben insisterer imidlertid at de fortsatt jobber med dette. Samtidig ryktes spissen Andre Gray på vei vekk, for en småpen overgangssum, og fansen håper dermed at en solid målscorer skal være på vei inn dørene på Turf Moor.

Keeper:

Kaptein Tom Heaton er det ubestridte førstevalget på Turf Moor. 31-åringen hadde en meget god sesong i fjor, og var også en gjenganger i den engelske landslagstroppen, der han har fått med seg tre kamper med flagget på brystet.

Paul Robinson voktet Burnley-buret i Tom Heatons fravær i tre kamper sist sesong, men den tidligere landslagskeeperen har nå lagt keeperhanskene på hylla. I stedet er det 25 år gamle Nick Pope, som fortsatt ikke har spilt i en ligakamp for Burnley, som er reservekeeper i laget denne sesongen.

Forsvar:

Michael Keane er borte, og manager Sean Dyche har fortsatt ikke hentet inn noen erstatter for forsvarsbautaen. I stedet har han hentet inn to backer i Phil Bardsley og Charlie Taylor, men det er tvilsomt om noen av dem går rett inn på laget. Visekaptein Ben Mee har lagt beslag på én av de to stopperplassene, mens både Kevin Long og James Tarkowski kan fylle den andre rollen - med Stephen Ward og Matthew Lowton på hver sin back. Taylor på venstrebacken gir også muligheten til å sende Stephen Ward opp på venstrekanten.

Med de to nye backene inn er dekningen ok bakover, men dette er likevel ikke noe forsvar det lukter svidd av. Det er ikke rart at fansen på Turf Moor venter på at en ny midtstopper skal hentes for å fylle tomrommet etter Keane.

Midtbane:

Også i midtbanefireren er det en del usikkerhetsmomenter. Nyinnkjøpte Jack Cork bør ta sjefsrollen på sentral midtbane, i tospann med enten Jeff Hendrick eller belgiske Steven Defour. Fansen er imidlertid ikke sikre på å få beholde sistnevnte før overgangsvinduet stenger. Fredrik Ulvestad på sin side har signalisert at han trenger spilletid for ikke å se seg om etter en ny klubb. Nordmannen fikk ikke et eneste minutt på Burnleys midtbane sist sesong.

George Boyd vil antakelig bli savnet på høyrekanten, med ingen umiddelbar erstatter som utpeker seg. Antakelig er det venstrebeinte Scott Arfield, som egentlig trives best på venstrekanten, som vil utfylle Boyds rolle.

Angrep:

Burnley scoret ikke flere mål enn de måtte i fjor, selv om spissduoen Sam Vokes og Andre Gray leverte ok med henholdsvis ti og ni mål. Nå er det fortsatt usikkert om Gray forblir en Burnley-spiller ut transfervinduet, med klubber som West Ham, Wolverhampton, Everton og Newcastle koblet til 26-åringen. Ashley Barnes er også et alternativ på topp, med omtrent samme scoringsrate som Vokes og Gray.

Inn har Jonathan Walters ankommet fra Stoke, men den rutinerte herremannen har aldri scoret et tosifret antall scoringer i Premier League. Burnley-fansen roper etter en spiss som kan garantere mål, og per nå har de ikke det. Behovet blir enda mer prekært dersom Gray skulle forsvinne.

Manager:

Med Sean Dyche har Burnley en manager som foretrekker gode, gamle 4-4-2, et lag som er velorganisert og som er vanskelige å bryte ned. Ikke spesielt sexy, kanskje, men nok til at klubben for første gang overlevde en Premier League-sesong. Manageren har sammenlignet lagets måte å spille på med Leicester og Atletico Madrid, men viste forrige sesong at han kunne variere formasjonen de gangene det trengtes.

TYDELIG: I Sean Dyche har Burnley en tydelig manager som vet hva som skal til for å holde seg oppe i Premier League.

Da Andre Gray ble ilagt en firekampers suspensjon i oktober, la Dyche om til en 4-2-3-1-formasjon for å få mer stabilitet på midtbanen. I tillegg til en god kamp mot Arsenal, som likevel endte med 0-1-tap, tok laget to viktige seiere mot Watford og Everton med den alternative formasjonen. De to seierne ble viktige i kampen om å overleve i Premier League.

Det er et av bevisene på Dyches kloke fotballhode. Han har tidligere blitt kritisert for å være lite fleksibel med sin 4-4-2-formasjon, men oppkjøringen til årets sesong gir nye indikasjoner på at Burnley vil variere spillet - i treningskampene har Dyche prøvd seg med 4-3-3, 4-5-1 og 4-4-1-1.

I en liten klubb med et lite budsjett, virker 46-åringen som et trygt valg til å lede laget med en stødig hånd på roret.

SE OPP FOR: Dan Agyei.

Se opp for: Dan Agyei (20).

Den unge venstrekanten ble fostret opp i AFC Wimbledon, og vekket oppmerksomhet fra større klubber da han scoret 29 mål for Wimbledons U21-lag i 2014-15-sesongen. West Ham, Fulham og Chelsea meldte interesse, men engelskmannen med ghanesiske foreldre valgte til slutt Burnley.

I 2015-16-sesongen imponerte han for Burnleys aldersbestemte lag, og gjennom fjorårssesongen fortsatte utviklingen på utlån i Coventry. Det ble 16 kamper for League One-klubben før han returnerte til Burnley i januar, og debuten på Burnleys A-lag kom som innbytter mot Liverpool i mars.

- Vi vil ha unge spillere som klatrer opp stigen og kommer seg inn på førstelaget, har manager Sean Dyche uttalt tidligere i år.

- Det viser at det er mulig, at man kommer en vei på den måten, men spillerne må være gode nok. Vi gjør det autentisk, og Dan Agyei mener jeg er en spiller som definitivt vil være rundt førstelaget vårt.

20-åringen er av den eksplosive typen, og kan vise til en hurtighet som få andre i Premier League matcher. De korte innhoppene for Burnley sist sesong viser at det ligger mye potensialet i venstrekanten, som kan få et skikkelig gjennombrudd denne sesongen.

Plusser:

+ God dekning i de fleste lagdeler. Det er få plasser der det vil være katastrofalt å miste en spiller med skade, med et hederlig unntak på keeperplass.

+ Burnley er oppe i Premier League for tredje gang, og sist sesong var en merkbar forbedring fra de to første forsøkene - som begge endte med raske nedrykk. For første gang holdt klubben seg oppe, og det virker som om det bygges godt på Turf Moor.

+ Førstelaget har en god fordeling av aldersgrupper, der de mer erfarne Premier League-spillerne kan være gode forbilder for de yngre talentene.

Minuser:

- Klubbens økonomiske midler er blant ligaens svakeste. Det bygges sunt i Burnley, men dersom resultatene svikter er det lite nytt å hente inn.

- Forsvarssjefen fra sist sesong, Michael Keane, er fortsatt ikke erstattet. Det må gjøres før overgangsvinduet stenger, og det er slett ikke sikkert at klubben treffer like godt med erstatteren.

- Burnley mangler også en spiss som kan garantere mål.

Konklusjon:

Burnley skal ta fatt på den skumle andresesongen, som er langt mer enn en myte i fotballverden: Den andre sesongen i toppdivisjonen byr ofte på større nedturer enn førstesesongen. Klubben skaffet seg imidlertid mye erfaring i Premier League i 2010 og 2015, og på det tredje forsøket sikret laget fornyet Premier League-kontrakt i god tid før serien var ferdigspilt.

Vi tror at laget nå har skaffet seg en fundament i Premier League å bygge videre på, og at Sean Dyches fører laget til en ny trygg plass på nedre halvdel. Nettavisen setter Burnley på nok en 16.-plass på årets Premier League-tabell.

