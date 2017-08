ENDELIG: - I kveld er det Premier League

Den engelske toppdivisjonen, Premier League, har helt siden de første tippekampene i 1969 vært en viktig del av nordmenns hverdag. I kveld sparkes 2017/18-sesongen i gang av to lag som er forhåndstippet på forskjellig halvdel av tabellen.

Nettavisen har tippet Arsenal på fjerdeplass. London-laget har levert middelmådige prestasjoner i oppkjøringen. Mot ordentlig motstand har Arsene Wengers mannskap bare vunnet en kamp (mot Benfica).

Riktignok holdt de Bayern Munchen til 1-1, men både Chelsea og Sevilla ble for sterke for Mesut Özil og resten av Arsenal-laget. Forrige sesongs fjerdeplass i La Liga, Sevilla, slo et tilnærmet toppet Arsenal 1-2 i Emirates Cup for omtrent to uker siden.

Tapet mot Chelsea kom på Beijing National Stadium 22. juli. Da sørget to Michy Batshuayi-scoringer og ett mål av Willian for at Antonios Contes lag vant 0-3.

Likevel skal ikke treningskamper tillegges for mye betydning og Leicester har heller ikke imponert i oppkjøringen.

Langt unna gullsesongen



Før 2015/16-sesongen da «The Foxes» gikk til topps i Premier League, hadde Leicester en prikkfri sesongoppkjøringen og tapte ikke en eneste treningskamp.

Slik har det ikke gått i sommer.

Laget fra de sentrale delene av England har kun vunnet to treningskamper, mens de resterende fem har endt med tre tap og to uavgjort.

Dog finnes det også grunn til optimisme i Leicester-leiren. Craig Shakespears lag har nemlig hatt et veldig godt overgangsvindu så langt.

Selv om forrige sesongs tolvte plass har kvittet seg med flere spillere enn de har hentet inn, er kvaliteten på nyervervelsene langt høyere enn nivået på de frigitte spillerne.

Spesielt interessante er signeringene av Kelechi Iheanacho fra Manchester City og 29-åringen Vincente Iborra fra Sevilla. Begge to er ventet å starte kveldens oppgjør.

Nettavisens har tippet Leicester på 13. plass.

Arsenal har i midlertid også forsterket seg.

Tviholder på spilleren



Wenger er ikke kjent for å bruke store penger i overgangsvinduer, men i starten av juli slo han klubbens overgangsrekord da han endelig lyktes i å hente Alexandre Lacazette fra Lyon. Franskmannen var lenge koblet til Arsenal og skal ha kostet «The Gunners» rundt 530 millioner.

Et annet navn som har blitt hyppig nevnt i sommer er Alexis Sanchez. Med bare ett år igjen av kontrakten er det ventet at chileneren forsvinner i løpet av året.

28-åringen blir heller ikke å se i kveld, men det er riktignok grunnet en strekk i magen han pådro seg på trening. Til Sky Sports onsdag sier Wenger at hans syver antageligvis blir borte i flere kamper.

- Sanchez er ikke tilgjengelig. Han fikk en strekk i magen og tok en scan på mandag. Jeg vet ikke hvor lenge han er ute, men kanskje to eller tre uker. Han spiller ikke mot Stoke heller, var hans ord.

Dermed blir spillere som Lacazette og Özil desto viktigere om Arsenal skal forandre på sin forferdelige åpningsrunde-statistikk.

Vunnet én åpningskamp på åtte år



Det engelske hovedstadslaget har nemlig bare vunnet én åpningskamp på åtte år. I fjor tapte de 3-4 mot Liverpool og året før sørget Cheikou Kouyate og Mauro Zarat for at West Ham vant 0-2 på Emirates.

Den eneste seieren siden 2009/10-sesongen kom mot Crystal Palace i 2014 da en overtidsscoring fra Aaron Ramsey ga London-laget en 2-1-seier.

I kveldens kamp er oddsene i midlertid lave for hjemmeseier, og med Stoke neste lørdag kan Arsenal fort stå med seks poeng etter to kamper.

Når det gjelder Leicester har de spilt tre åpningskamer siden opprykket i 2014. De endte med et uavgjort, en seier og et tap mot henholdsvis Everton, Sunderland og Hull.

Arsenal-Leicester begynner 20:45.