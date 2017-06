Er dette framtidens store fotballstjerner?

Det er klart for semifinalene i VM for U-20, og de fire lagene som skal avgjøre seg i mellom er Uruguay, Venezuela, Italia og England. Ingen av disse fire landene har vunnet mesterskapet tidligere (Uruguay har tapt to finaler).

Vi har tatt en liten kikk på de to lagene som er nærmest interessefeltet for oss her til lands: England og Italia, hvor kun ett av dem faktisk vil komme til finalen. Som seg hør og bør med den anglofile vinklingen man som oftest gjør her i Norge har vi også konsentrert oss mest om de engelske.

Lotterò sempre su ogni pallone 💪🏼💪🏼 🇮🇹🏆⛑ #Nike Et innlegg delt av Nicoló Barella (@nicolo_barella) fredag 26. Mai. 2017 PDT

Italias lag

Det er Juventus som har flest spillere på Italias U-20-lag med fem spillere, Milan har tre. En av spillerne til Juventus er Riccardo Orsolino, som ble kjøpt fra Ascoli i januar-vinduet. Han har laget fire mål i årets turnering.

Høyest markedsverdi på Transfermarkt har midtbanespilleren Nicolò Barella som til vanlig spiller for Cagliari (28 kamper i sesongen som gikk). Høyt oppe i verdi er Rolando Mandragora, som også er midtbanespiller samt venstrebacken Federico Dimarco. Sistnevnte spiller for Empoli, mens Mandragora er Juventus-spiller.

Den totale markedsverdien på stallen til Italia U20 er 15,48 millioner euro, om vi skal tro transfermarkt.

Onto the last 8💪🏾. Et innlegg delt av Dom Solanke (@domsolanke) onsdag 31. Mai. 2017 PDT

Englands talenter

I stallen til England U20 har Chelsea to spillere. Det er forsvarsspillerne Fikayo Tomori og Jake Clarke-Salter. Like mange har Tottenham, midtbanespiller Josh Onomah og forsvareren Kyle Walker-Peters.

Laget som kom på en tredjeplass i Premier League har ingen spillere med i troppen, men fjerdeplass-innehaver Liverpool har tre. Dette er nyinnkjøpte Dominic Solanke (som i og for seg spilte for Chelsea da mesterskapet startet), og midtbanespillerne Sheyi Ojo og Ovie Ejaria.

Av de andre topplagene har Arsenal en spiller (Ainsley Maitland-Niles) og det samme har Manchester United (målvakt Dean Henderson).

Høyest markedsverdi har likevel Bournemouth-midtbanespilleren Lewis Cook og venstrevingen Ademola Lookman hos Everton. Begge er verdsatt til 5 millioner euro.

Målene til England har blitt laget av Ademola Lookman og Dominic Solanko, samt Dominic Calvert-Lewin, Kieran Dowell og Lewis Cook. De to siste ett hver, mens de to første har laget to.

Den totale markedsverdien på stallen til England U20 er 23,55 millioner euro, om vi skal tro transfermarkt.

#tbt My Debut For The National Team #BlackStars #GloryBeToGod 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 Et innlegg delt av Ebenezer Assifuah (@assifuah21) onsdag 11. Mai. 2016 PDT

Hvordan har det gått med tidligere spillere?

I 2013 var toppscorer i mesterskapet Ebenezer Assifuah med 6 mål. Han ble etter mesterskapet signert av FC Sion, men 23-åringen har nå gått til Le Havre. Det var Bruma (nå RB Leipzig) og Jesé (PSG) som laget nest flest mål. Mesterskapets beste spiller ble Paul Pogba.

To år senere var det Adama Traoré som ble kåret til beste spiller. Midtbanespilleren spiller for Monaco (utlånt til Rio Ave). Rett bak ham kåringen var Danilo, mens Viktor Kovalenko var toppscorer. Kovalenko spiller fortsatt for Shakhtar Donetsk.