Europa League-kvalik: - Møter Rooney og Everton om de går videre

Det har vært mangel på norske lag i kontinentale mesterskap de siste årene.

På de fire siste Europa League-utgavene har kun tre norske lag kvalifisert seg til gruppespillet. Molde og Rosenborg i 2015/16 og Tromsø i 2013/14-sesongen.

I år er det dessuten ti år siden sist et norsk lag var med i Champions League. Da havnet Rosenborg på tredjeplass i en gruppe med Chelsea, Schalke og Valencia.

Nå ser det derimot lysere ut.

Ikke bare fordi RBK gikk videre til siste kvalifiseringsrunde til Champions League, men også fordi både Odd, Brann og Haugesund har gode muligheter til å avansere i Europa League-kvaliken.

Odd best på bortebane



Etter å ha slått ut nordirske Ballymena United i første kvalifiseringsrunde, trakk Odd det liechtensteinske laget Vaduz i andre runde.

Første kamp ble spilt på Vaduz' hjemmebane Rheinpark Stadion og endte 0-1, altså borteseier til telemarkingene.

Nå kommer liechtensteinerne til kunstgresset på Skagerak Arena og er nødt til å score om de skal gå videre.

Skien-laget må i midlertid klare seg uten Rafik Zekhnini som startet sist gang lagene møttes. 19-åringen ble nylig solgt til Fiorentina.



Kampen begynner 19:00.

Hadde avansement i lommen



Mens Odd slo ut Ballymena i første runde, knuste Haugeund et annet nordirsk lag, nemlig Coleraine. I andre runde ble det derimot polsk motstand for Eirik Hornelands lag.

Laget som gjestet Haugesund Stadion forrige torsdag var de regjerende polske cupmesterne Lech Poznan, men haugesunderne så ikke ut til å la seg prege av den grunn.

Etter scoringer av Liban Abdi, Haris Hajradinovic og Shuaibu Lalle ledet Eliteseriens femteplass 3-0 da det sto 73 minutter på klokken.

Dessverre for rogalendingene scoret polakkene to ganger i løpet av det siste kvarteret, og følgelig forsvant det som hadde vært et drømmeutgangspunkt.

I kveld møtes lagene i Polen på Stadion Miejski som huser litt mer enn 40.000 hvis fullsatt.

Kampen begynner 20:00

Et tresifret antall tilreisende heiet Brann frem i Slovakia



Brann var direkte kvalifisert til andre runde og trakk svært overkommelig motstand i den slovakiske serietreeren Ružomberok.

I første oppgjør valgte i midlertid et strukturert Brann-lag å kontrollere inn en 1-0-seier, hvilket er et godt utgangspunkt før kveldens returmøte i Bergen. Bismar Acosta scorte bergensernes mål.

Brann er Eliteseriens nest beste hjemmelag og var frem til lørdagens tap mot Sarpsborg ubeseiret på Brann Stadion, så det er ingen lett oppgave slovakene har foran seg.

Heldigvis for Lech Poznan må Brann klare seg uten både Daniel Braaten, keeperen Piotr Leciejewski og costaricaneren Devyer Vega i kveldens oppgjør.

Skulle Brann ta seg videre vil de møte Wayne Rooney og Everton i neste runde.

Kampen begynner 19:00.