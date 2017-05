FA åpner for å gi karantene for filming

Filming kan bli straffet med utestengelser fra og med neste sesong i engelsk fotball.

Det har Englands fotballforbund (FA) bestemt, melder blant andre BBC og Sky Sports.

Les mer: Raser etter Rashford-filming: - Patetisk og skandaløst

De nye reglene ble vedtatt på FAs årlige generalforsamling torsdag.

Disse gjør at et panel med videodommere kan gå gjennom bilder fra kampene som blir spilt i helgene. Panelet har den påfølgende mandagen på seg til å se etter - og sanksjonere mot filming.

Spillere som enstemmig blir funnet skyldig i filming skal deretter ilegges karantene.

Panelene som skal gå gjennom videobildene kommer til å bestå en av én tidligere dommer, én tidligere manager og én tidligere spiller.

FA omtaler den nye regelen som noe som skal straffe spillere som «lykkes med å villede en dommer».

Regelen gjelder bare for situasjoner som fører til et straffespark eller at en motstander blir utvist. Både direkte røde kort og utvisninger som følge av to gule kort omfattes av regelen.

Englands fotballforbund melder at det kommer til å bli sanksjonert mot situasjoner der det er «overveldende bevis» for at en dommer har blitt lurt av simulerte forseelser.

Vedtaket fra FA kommer etter en tid der forbundet sier de har vært i dialog klubbenes eiere om teamaet.

Burnleys Sean Dyche er blant managerne i Premier League som har vært tilhenger av å innføre straff for filmere i ettertid.

- Innfør karantener med tilbakevirkende kraft og det kommer til å bli borte. Jeg er forbløffet over at det ikke er innført, uttalte Dyche til BBC før jul.

Det skotske fotballforbundet (SFA) innførte en lignende regel allerede i 2011.