Fantasy Premier League: Før runden gameweek 5

Nå er lidelsene snart over. Gameweek 5 er kun dager unna!

Ukens særemne

Landslagspauser er i bunn og grunn kun lidelse og nedside for FPL-managere. Ikke bare må man klare seg uten Premier League-fotball. Man er også henvist til å krysse fingre og tær for at spillerne i landslagstjeneste ikke pådrar seg skader. Det hjelper selvsagt ikke at Norges stolthet leverte det som må være blant årets kjedeligste fotballkamper mot Malta. Bortekampen mot Sverige varmet en liten smule mer, men selv ikke fremveksten av en sårt etterlengtet talisman i Martin Ødegaard er nok til å fylle tomrommet Premier League etterlater seg. Endelig er det over!

Oppover og nedover

Oppover

Ashley Barnes

Helt først må det sies at Ashley Barnes ikke på noen måte flyr under FPL-radaren. Fire scoringer på fire kamper blir lagt merke til, og nestenøsterrikeren står nok på manges watchlist. Likevel vil jeg gjerne vie Barnes spalteplass her. Burnleys kampprogram over de neste ti rundene er alene grunn god nok til det. Men Fantasy Football Scouts Paul McKinnon har funnet frem tall som viser hvor god Ashley Barnes har vært siden GW20 i forrige sesong. Kun Mohammed Salah og Sergio Aguero har fyrt av flere skudd innenfor motstanders 16-meter, og kun Aguero og Pierre-Emerick Aubameyang ligger foran Barnes i xG siden GW20 i fjor. Det er elleville tall for en spiss i det prissegmentet (6,7). Interessant nok ser det ut til at Barnes formeksplosjon sammenfaller med at Sean Dyches introduserte Dwight McNeil og la om til å spille med to spisser på topp.

Kanskje viktigst av alt er at Barnes-prat gir meg muligheten til å dra frem preseasons desidert sterkeste twittertråd.

Premiumforsvarere

Før GW4 slo jeg et slag for premiumforsvarernes vedvarende verdi. Ved å gjenta temaet i denne ukens spalte løper jeg en risiko for å gjøre praten om premiumforsvarere til en føljetong. AbuBakar Siddiq dro i sin ukentlige twittertråd frem statistikk som indikerer at Liverpools til nå skjøre forsvar kan være i ferd med å returnere til forrige sesongs storhet. En halvering av skudd sluppet til innenfor 16-meteren og en klart forbedret xGc (expected goals conceded) er positive tegn for de kommende rundene. Trent Alexander-Arnolds offensive bidrag er allerede godt kjent. Andy Robertson leverer fra sin venstreside tall som indikerer at målpoeng er rett rundt hjørnet for ham også. Skotten har, av samtlige spillere, levert nest flest suksessfulle pasninger i motstanders tredjedel av banen, og blant forsvarsspillere har han nest flest ballberøringer i motstanders boks. Kanskje er dobling av Liverpool-forsvarere snart tilbake på menyen igjen?

Nicolas Otamendi

Enkelthendelser kan bringe gamle stjerner tilbake til FPL-relevans. Aymeric Laportes kneskade betyr at Otamendi plutselig er aktuell for en plass på lagene våre igjen. Mange husker nok med glede tilbake til 2017/18-sesongen, da argentineren leverte 4 scoringer og 15 clean sheets. Mye tyder på at Otamendi vil vikariere på Laportes venstre midtstopperplass, en posisjon Pep tradisjonelt roterer lite, og med en gunstig pris (5.4) kan Otamendi vurderes som et alternativ til Zinchenko. 4 avslutninger fra innenfor 16-meteren, 1 avslutning på mål og 1 stor sjanse betyr at Otamendi kan vise til en xG på 0,61, noe som er sjette best blant ligaens forsvarere.

Arthur Masuaku

Litt ving, litt back, mye tempo. Masuaku har tatt grep om West Hams venstrebackplass, og leverte en clean sheet og en assist i forrige rundes seier mot Norwich. West Ham er sjeldent stedet å gå for de som søker clean sheets, men laget har et fint program over de neste 8 rundene. Med 3 nøkkelpasning og 2 store sjanser skapt har Masuaku også et assistpotensial som bidrar til å gjøre ham til en risikofri lavprisinvestering.

Nedover

Landslagspauser. Igjen

Jada, jeg liker ikke landslagspauser. Selvsagt håper vi alle at Norges unggutter skal lede laget til sitt første mesterskap siden EM 2000, men sesongens første landslagspause er alltid en blytung affære. Man rekker knapt å vende seg til de deilige PL-lørdagene før teppet dras vekk under beina våre og målshow erstattes av Georgia-Danmark. Nå er vi kun dager unna neste PL-lørdag, og landslagspausen kan gå i glemmeboka. (og vi nevner ikke at neste landslagspause kun er en måned unna)

Smått og godt

Manchester Uniteds nr. 9

Anthony Martial bekledde nierrollen i United-laget de første tre rundene, og leverte gode tall på både avslutnings- og ballberøringsfronten. I samme periode var Marcus Rashfords underliggende stats mindre imponerende enn hva hans tre målpoeng skulle tilsi. I Martials skadefravær ble Rashford flyttet inn i nierrollen, noe som umiddelbart gav utslag på statistikkene. Rashford leverte strålende tall borte mot Southampton, og har gjorde et byks oppover listene over flest store sjanser, flest skudd i boksen og flest skudd på mål. Mye tyder på at valget mellom Rashford og Martial avgjøres av hvem som bekler nierrollen fremover.

Leicester Citys forsvar

Brendan Rodgers mannskap er overraskende nok best i ligaen på xGc (expected goals conceded). Laget har sluppet til færrest store sjanser så langt i år, noe som er imponerende med tanke på salget av Harry Maguire. Med Manchester United, Spurs og Liverpool på motsatt banehalvdel over de neste fire ukene står forsvaret overfor en solid syretest, som bør gi en god pekepinn på hvor godt forsvaret faktisk er.

Kapteinsvalg

Denne ukens kapteinsvalg er interessant. GW5s kampoppsett, kombinert med stjernespillere i storform, betyr at vi på papiret har en overflod av fullverdige kapteinsalternativer. Likevel står valget for mange mellom to spillere.

Raheem Sterling og Mohammed Salah er begge i kjempeform. De leder ligaen i antall store sjanser (6 hver), i expected goals (henholdsvis 3.13 og 3.15) og i ballberøringer innenfor 16-meteren (34 hver). Sterling reiser til East Anglia for å møte et Norwich-lag som har sluppet inn 10 scoringer, og som har sluppet til 45 skudd fra innenfor 16-meteren. Salah får besøk av Steve Bruces Newcastle. Begge to er glimrende kapteinsalternativer, og marginene mellom dem er ørsmå.

Raheem Sterling er selvsagt ikke den eneste spilleren som kan genere målpoeng for Manchester City. Sergio Aguero leverte så til de grader varene hjemme mot Brighton, og står med 7 målpoeng på 3 kamper fra start. Diego Maradonas eks-svigersønn er topp 6 i samtlige statistikker som indikerer måltrussel (OPTAS goal threat stats), og har levert scoring i alle ligakampene denne sesongen. At Gabriel Jesus i skrivende stund ikke er friskmeldt fra hamstringskaden han pådro seg i GW3 betyr at Aguero etter all sannsynlighet starter, og som landslagspensjonist bør Kun møte godt uthvilt til oppgjøret på Carrow Road.

Man kommer ikke utenom å nevne ligaens mest kreative spiller. Kevin De Bruyne har levert flest nøkkelpasninger (16) og skapt overlegent flest store sjanser (6, dobbelt så mange som neste spiller på listen). Han har nest flest suksessfulle innlegg (10), og tredje flest suksessfulle pasninger i banens siste tredjedel. Samlet sett gir dette ligaens klart beste xA (3.03), og illustrerer tydelig at belgieren er i en helt enorm form.

Lite har skilt Sadio Mane og Salah det siste året. Begge to leverer scoringer på løpende bånd, og begge er glimrende kapteinsalternativer. Dersom jeg skal trekke frem en av dem som et «bedre» valg er det naturlig å se på de underliggende tallene. Salah kan vise til flere ballberøringer i motstanders 16-meter (34 mot 17), flere skudd (13 mot 7), flere skudd innenfor motstanders 16-meter (10 mot 6) og flere store sjanser (6 mot 3). Salahs xG er dermed markant høyere, med 3.15 mot 1.58. Men, Salah har spilt 80 minutter mer ligafotball. Det er umulig å spå hvem av dem som vil ha den beste uken, men Salah trekker marginalt det lengste strået.

Pierre-Emerick Aubameyang endte som (delt) toppscorer i Premier League forrige sesong. Han har levert målpoeng i samtlige ligakamper så langt denne sesongen, og han er å finne blant de ti beste spillerne i de fleste statistikkene som indikerer måltrussel (OPTAS goal threat stats). Denne runden møter han tabelljumbo Watford. Sannsynligheten for at gaboneren leverer målpoeng mot Watford er stor, og i en «normal» runde ville han vært et langt mer populært alternativ.

Harry Kane og Heung-Min Son tar imot Crystal Palace. På papiret en flott matchup der man normalt ville sett på begge spillerne som sterke kapteinsalternativer. Men med Spurs forrige hjemmekamp mot Newcastle friskt i minne, er egentlig Spurs-spillere et reelt alternativ til Salah, Sterling og Aguero? Ikke for min del.

Folk å følge

Helt til sist vil jeg igjen trekke frem en FPL-kilde jeg selv har stor glede og nytte av. Formålet med denne spalten er å vie litt oppmerksomhet til en ressurs som utmerker seg på en positiv måte, eksempelvis gjennom grundig kvantitativ analyse, gjennomtenkte og erfaringsbaserte anbefalinger eller rett og slett underholdende og originalt content.

Denne ukens anbefaling er FPLGeneral . Generalen kan vise til tre topp 500-plasseringer, og bruker plattformen sin til å formidle tanker om spillestil, takktikkvalg og spillere han holder øye med. Generalen satser fulltid på FPL-content, og har derfor flyttet deler av materialet han produserer inn bak en Patreon-konto. Men han står fremdeles bak det jeg mener er en av de beste FPL-relaterte podkastene, samt en twitterprofil som også leverer godt på humorfronten.

Lykke til i Gameweek 5, alle sammen!