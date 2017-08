FCK-Vardar: - Vi så highlights fra karrieren min for å få opp selvtilliten

Etter 1-0-tapet på bortebane mot Vardar Skopje, blir det tøft for Ståle Solbakkens FC København å ta seg videre til Champions League-playoff. I kveld har de i midlertid hjemmebanefordel, og i Parken er Tom Høgli og resten av FCK-laget ekstra gode.

På tretten hjemmekamper i forrige sesongs Superliga, vant københavnerne elleve kamper, mens de to siste endte uavgjort. Også i Champions League var Solbakkens lag bunnsolide.

I 2016/17-utgaven av verdens mest prestisjefylte klubbturnering, var det danske hovedstadslaget ubeseirede på hjemmebane - både i kvaliken og i gruppespillet.

Bare Leicester og Porto unngikk tap i Parken, men verken Riyad Mahrez' lag eller Iker Casillas' Porto maktet å score mål. Den statistikken må Solbakkens menn forsvare om de skal nå Champions League-gruppespillet også i år.

Sjansefattig bortetap



Det første dansk/makedonske-oppgjøret var en sjansefattig affære, og da målet endelig kom, var det en konsekvens av flaks.

For da FCKs svenske venstreback, Pierre Bengtsson, skulle klarere en ball ut av sitt eget straffefelt i det 64. minutt, traff han i stedet høyrekanten Benjamin Verbic i leggen. Deretter spratt ballen videre til Vardar-spissen Jonathan Balotelli.

Mario Balotellis navnebror dunket til på volley og et nanosekund senere nådde ballen nettaket over den utspilte FCK-keeperen Robin Olsen.

København-laget presset på mot slutten, men flere mål ble det ikke, og Vardar skaffet seg et godt utgangspunkt før kveldens kamp.

Den tidligere Hamkam-spilleren og nåværende FCK-trener, Ståle Solbakken, lar seg ikke stresse av den grunn.

Avslappet pressekonferanse



På gårsdagens pressekonferanse var nemlig nordmannen svært avslappet. Da en dansk journalist spurte om hvorfor de var forsinket til pressetreffet, forklarte Solbakken at de hadde sett på video.

- Vi hadde et lite videomøte der vi så på høydepunkter fra Ståle Solbakkens karriere for å få opp selvtillitsnivået. Neida, vi så litt av hvert av Vardar egentlig.

Kongsvinger-gutten med 58 landslagskamper avslørte likevel at de ikke hadde lært så mye nytt av analysen.

- Vi kan egentlig det meste fra før av, men vi ga litt individuelle tips om noen av Vardar-spillerne. Det er jo ikke så lenge siden vi møtte de sist, så det var bare en liten gjennomgang. Også hadde vi en sekvens med dødballer.

På spørsmål om hva han ville endre fra forrige kamp, svarte den tidligere midtbanespilleren følgende:

- Jeg både håper og tror at vi kan få til et bedre energinivå. Vi må ha et helt annet tempo over hele linja, også må vi jobbe med å få de riktige avstandene. Både når vi har ballen og når vi forsvarer oss. Det må rett og slett være mer intensitet.

Danskene favoritter



På tross av tapet forrige onsdag, er det danskene som er favoritter. Skulle derimot Vardar score, må FCK score tre mål. Da blir det hele langt vanskeligere for Solbakkens menn.

Kampstart er 20:00.