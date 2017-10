Ferguson: - Jeg ville kjøpe Neuer i stedet for De Gea

Når Manchester United lørdag tar imot Tottenham til storoppgjør på Old Trafford, er det med det mange mener er verdens beste keeper mellom stengene.

Men det kunne fort vært annerledes om Alex Ferguson hadde fått viljen sin tilbake i 2011.

Da klubbens daværende førstekeeper Edwin van der Sar annonserte at han skulle gi seg etter sesongen, intensiverte United jakten på nederlenderens etterfølger.

Atletico Madrid-unggutten De Gea var allerede på listen til keepertrener Eric Steele over mulige erstattere, men United-manager Ferguson hadde mest lyst på en annen.

- Litt av en påstand

I et intervju med Manchester Evening News røper Ferguson at han egentlig hadde sett seg ut daværende Schalke 04-keeper Manuel Neuer som van der Sars erstatter.

- Eric hadde speidet på David De Gea en stund, men så dukket Neuer opp i Schalke. Og jeg tror ikke tyskerne hadde hatt noe imot å selge ham til oss, sier Ferguson.

Dermed lå alt til rette for at han kunne gjøre Neuer til United-spiller. Med unntak av én ting.

- Problemet mitt var Eric, for han var fast bestemt på at vi måtte gå for De Gea. Jeg sa til ham: «Men Eric, Neuer er ferdig vare, han er moden og fysikken hans er utrolig». Da svarte Eric: «Ja, men om tre år er De Gea bedre».

- Det er litt av en påstand, svarte Ferguson den gangen.

Sammen reiste de for å studere De Gea enda en gang, og det tok ikke lang tid før Ferguson var solgt.

Keeperen spilte en glimrende kamp for Atletico Madrid mot Valencia på bortebane, og brått ble den skotske United-sjefen overbevist.

- Det var helt åpenbart, det Eric hadde snakket om. Ferdighetene, selvtilliten, hurtigheten i reaksjoner. Og Eric hadde over tid bygget et forhold til foreldrene hans. Han var så sikker i sin sak at jeg måtte stole på ham, og det er jeg glad jeg gjorde. For han hadde helt rett, sier Ferguson nå.

TIGERSPRANG: David De Gea har utviklet seg til å bli en glimrende keeper.

Senere den sommeren i 2011 kjøpte United De Gea fra Atletico for 18 millioner pund. Neuer gikk til Bayern senere samme sommer og ble også en brukbar keeper etter hvert ...

Men ingen på Old Trafford angrer på avgjørelsen i dag. Siden den gangen har De Gea spilt 209 kamper i Premier League og holdt nullen imponerende 82 ganger.

Når det skal kåres verdens beste keepere, er spanjolen stadig blant de navnene som dukker opp.

Grusom start

Men det begynte ikke så veldig bra for sisteskansen da han ble kastet til ulvene fra første stund på Old Trafford.

Den daværende 20-åringen gjorde store feil i alle de tre første kampene han spilte for klubben. Da ble keeperkjøpet såklart et stort tema hos både presse, eksperter og supportere - som kastet seg over det som så ut som et bomkjøp av Manchester United.

Ferguson sto gang etter gang fast på at de hadde gjort en god signering.

- David kommer til å lykkes på Old Trafford, var beskjeden.

Da skotten ble spurt om han hadde fått et dilemma på keeperplass etter at reservekeeper Anders Lindegaard hadde storspilt i Uniteds Champions League-kamp i midtuka, svartnet det til slutt for den tidvis hissige manageren.

- Ikke i det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor du stiller disse spørsmålene. Du leter bare etter dumme, små ting, tordnet Ferguson mot ITV-reporter Kelly Cates. Det hjalp lite for journalisten at hun er datter av Liverpool-legende og daværende manager Kenny Dalglish.

Også her hjemme ble sisteskansen en stor snakkis.

I et intervju med Nettavisen gjorde tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt det klart at han ikke var imponert av De Geas start i United. Thorsvedt mente rett og slett spanjolen var for veik.

- De Gea er 1.93 høy, men det ser ikke sånn ut. Han veier bare 82 kilo, og ser liten og tynn ut. Det handler om autoritet og utstråling. Da jeg dro til Tyskland (i 1986 til Borussia Mönchengladbach) var jeg 1.94 høy og 82 kilo. To år senere var jeg 92 kilo, sa Thorstvedt til Nettavisen for seks år siden.

Klubben delte tydeligvis nordmannens bekymring, for keeperen ble raskt satt på et spesialprogram av det fysiske apparatet for å utvikle den spinkle kroppen.

Eric Steele var uansett ikke bekymret, og uttalte følgende om den da hardt kritiserte keepereleven:

- Så du Edwin (van der Sar) da han var 20? Det må gjøres en jobb, helt klart, men ingen spiller er ferdigutviklet som 20-åring, sa Steele.

I dag er det ingen som nevner fysikken som en svakhet hos De Gea.

Utviklingen hans siden overgangen i 2011 er så åpenbar at selv Stevie Wonder har fått den med seg.

Bør feire faksmaskin-dagen

Enn så lenge har han blitt værende i United, selv om det skal ha vært svært nær en overgang til Real Madrid i 2015. Da ble United reddet av en faksmaskin som ikke fungerte som den skulle. Nå skal keeperen være fornøyd med å bli værende i klubben han har kontrakt med ut 2019-sesongen.

- United bør innføre årlig feiring av datoen faksmaskinen streiken, skrev The Sun nylig i en kommentar.

Når Tottenham går ut på Old Trafford-gresset, møter de en keeper som bare har sluppet inn fire mål på sesongens ni første kamper.

Ikke se bort fra at det blir nettopp han som blir tungen på vektskålen i lørdagens storkamp.

Alt takket være at Eric Steele vant krangelen med Ferguson i 2011.

Avspark lørdag er 13.30. Følg gjerne dramatikken i Nettavisens livesenter.