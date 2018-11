Fersk millionær: - Oi, oi, at det går an!

- Åh, herlighet! Er det virkelig sant? Wow, sier mannen i 40-årene fra Sola når han får vite at han har blitt Eurojackpot-millionær.

Overrasket og skjelven

Hver fredag er det en heldig nasjonal vinner som blir trukket ut blant dem som har levert Eurojackpot hos Norsk Tipping. Denne vinneren kan juble over 1 million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100.000 kroner.

Denne uken var det en mann fra Sola sin tur. Da han han ble oppringt med gladnyheten satt han å så på nyhetene.

- Nå ble jeg helt skjelven, og veldig overrasket! Oi, oi, at det går an. Nå sitter jeg og ser på nyhetene på TV, men det må nok bli en feiring senere i kveld, jubler den nybakte millionæren.

Mannen forteller at premien passet veldig bra.

- Jeg er veldig glad i å reise, så dette er helt fantastisk! Hva million premien skal brukes til, må jeg nok tenke litt på, sier han.

Neste uke kan du vinne hele 214 mill!

Denne uken var det ingen som klarte å prikke inn de fem rette hovedtallene og de to rette stjernetallene. Det betyr at potten dermed vokser seg enda større til neste ukes førstepremiepott. Da blir premien på ca. 214 millioner kroner.

Hvis du klarer å prikke inn 5+1 rette neste uke, kan du vinne andrepremien i lotterispillet på ca. 21 millioner kroner.

Disse tallene ble trukket ut 23. november: 17 – 22 – 28 – 31 – 46

Stjernetall: 5 – 10

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)