Fire nye Lotto-millionærer - én stakk av med dobbel gevinst

Alle de fire nye Lotto-vinnerne plottet inn følgende tall til trekningen lørdag 3. november:

3-6-7-10-12-13-32

Tilleggstall: 26

Lørdag kveld var det fire heldige som delte førstepremien i Lotto. Tre av dem vant 3.076.32 kroner, mens den fjerde vinneren hadde levert samme kupong to ganger og dobblet dermed gevinsten. Det betyr at denne vinneren stikker av med hele 6.152.640 kroner.

Leverte to vinner-kuponger

Den første vinneren hadde ikke sett Lotto-trekningen på tv, og ble først helt stille da han fikk ble oppringt med gladnyheten. Etter en stund kunne han fortelle om hvorfor han hadde levert to like kuponger.

- Jeg hadde én Lotto-kupong inne. Men leverte en ekstra for å være med i den Lotto-kampanjen som har gått denne uken, sier en mann fra Sandefjord, som er den heldige vinneren av dobbel gevinst.

- Det er masse penger, sier mannen, som ønsker å være anonym. Han sier det er for tidlig å si hva pengene skal brukes på.

- Men det er noen drømmer som blir oppfylt, sier han.

Det passet meget bra

Den andre vinneren er en kvinne i 40-årene fra Bergen. Hun tok ikke telefonen før på andre oppringing.

- Jeg rakk ikke telefonen i sted, men jeg så at det var fra Norsk Tipping og skjønte det var noe, sier kvinnen.

Hun er en fast Lotto-spiller og sier det "passet meget bra å vinne" nå.

- Endelig fikk jeg uttelling. Og nå blir det en liten feiring, sier hun.

Skal dele med barna

Den tredje vinneren var en kvinne fra Lørenskog,

- Tenk at jeg skulle være så heldig! Det er sånn man bare drømmer om, så skjer det plutselig på ordentlig. Det er nesten for godt til å være sant, sier kvinnen, som vil være anonym. Hun fortsetter med å fortelle at hun planlegger å dele litt av pengene med barna hennes.

Pengene går til bolig

Den fjerde vinneren er en mann fra Mysen. Han satt i bilen da Norsk Tipping fikk kontakt med ham. Han hadde heller ikke sett trekningen på tv og var ikke klar over at han hadde blitt Lotto-millionær.

- Nei, du verden. Dette kom brått på, og nå er jeg helt skjelven, sier mannen.

Han planlegger å bruke en del av pengene på bolig.

(Vinnersjanse for sju rette er ca. 1:5,4 millioner per rekke)