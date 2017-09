Frank De Boer risikerer sparken

De Boer har fått en marerittstart i sin nye jobb. Etter at de tre første Premier League-kampene er unnagjort, har ikke Crystal Palace klart å score et eneste mål og står med null poeng.

The Telegraph melder onsdag kveld at søndagens bortkamp mot Burnley blir avgjørende for om De Boer får beholde jobben eller ikke.

Det ser ut til å være konklusjonen etter at manageren denne uken hadde møte med styreformann i Crystal Palace, Steve Parish.

Avisen hevder at klubbledelsen skal ha vurdert å sparke nederlenderen allerede under landslagspausen, men at de har bestemt seg for å gi manageren en siste sjanse til å vise at han kan snu skuta.

Etter press fra klubbledelsen spekuleres det i at De Boer kan komme til å endre formasjon og gå over til 4-3-3 i kampen mot Burnley.

Skulle klubben ende opp med å sparke nederlenderen, skal klubbens sportsdirektør Dougie Freedman være favoritt til å ta over managerjobben.