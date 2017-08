Fredheim raste etter sparkingen av Ranieri: - Var en riktig beslutning likevel

TABELLTIPSET: 13.-PLASS – LEICESTER

- Med fasiten i hånd var det selvfølgelig en riktig beslutning, sier Discovery-kommentator Kenneth Fredheim.

Han snakker om klubben som, kanskje mer enn noen andre, har skapt et fyrverkeri av en liga de siste par årene.

For to år siden var Leicester tippet på nedrykksplass i Premier League av mange, men klubben slo voldsomt tilbake og sto for kanskje tidenes sjokk i den engelske toppdivisjonen da de tok ligagullet med ti poengs margin ned til Arsenal på andreplass.

Manager Claudio Ranieri ble genierklært, det ble snakket om statue av italieneren utenfor King Power Stadium, og plutselig var Leicester-spillerne ettertraktede objekter på overgangsmarkedet.

Men med unntak av N’Golo Kanté, som forsvant til Chelsea, beholdt Leicester hele stammen i gulltroppen.

Men da august kom, og en ny sesong skulle starte, var ikke Leicester til å kjenne igjen. Seks måneder senere sto laget med null poeng på de fem siste kampene, var to poeng foran jumboplassen i ligaen, og genierklærte Ranieri – som hadde tatt tidenes mest sensasjonelle gull i Premier League for mindre enn et år siden – fikk fyken.

Så fort kan himmel vendes til helvete i dagens fotball.

- Plutselig ubrukelig

Sparkingen av Ranieri fikk, naturlig nok, mye oppmerksomhet i mediene. Den engelske fotballegenden og tidligere Leicester-spissen, Gary Lineker, sa det slik på Twitter: «Etter alt Claudio Ranieri har gjort for Leicester, er det uforklarlig, utilgivelig og fryktelig trist å sparke ham nå.»

Her hjemme var Kenneth Fredheim en av dem som reagerte sterkest på sparkingen.

«Det er en skam. Men de føler seg sikkert handlekraftige i styrerommet i Leicester. Utakknemlige tufser,» skrev Discovery-kommentatoren på Twitter.

Ranieri sparket. Det er en skam. Men de føler seg sikkert handlekraftige i styrerommet i Leicester. Utakknemlige tufser. — Kenneth Fredheim (@KenFredheim) February 23, 2017

Men sett i etterpåklokskapens navn, var det kanskje ikke så gal beslutning av «de utakknemlige tufsene» likevel.

Under Ranieri hadde ikke laget scoret mål på sine seks første seriekamper i 2017, og laget hadde fem tap på rad i serien. Som om ikke det var nok hadde de røket ut for Championship-laget Millwall i FA-cupen. Men da Craig Shakespeare fikk ansvaret for å ta laget videre, tok laget fem strake seiere og sikret seg med det i praksis ny Premier League-kontrakt.

Nå innrømmer altså Fredheim at beslutningen var riktig.

- I hvert fall resultatmessig, presiserer han.

- Det jeg reagerer på, om som jeg ikke har forandret mening om, er at Ranieri plutselig er en idiot noen få måneder etter at han ble erklært som geni. Det eneste de snakker om er å reise en statue av ham, og så er du plutselig helt ubrukelig, sier Discovery-kommentatoren til Nettavisen.

«Back to basic»

- Hvis du leste mellom linjene i februar var det lett å komme til konklusjonen at det var spillermakten som presset ham ut. Han hadde kanskje kommet på kant med et par av de sentrale spillerne, stilte krav som kanskje var for tøffe. Og når Leicester vant Premier League, trodde de nok at de er en veldig mye større klubb enn de faktisk er, mener Fredheim.

- Jeg husker Ranieri sa, rett etter at de hadde vunnet gullet, at hvis de klarte å bli blant de ti beste neste sesong, ville det være en kjempeprestasjon. Han har vært med på dette før, og vet hva det handler om.

DICOVERY-KOMMENTATOR: Kenneth Fredheim var svært kritisk til sparkingen av Claudio Ranieri.

Men tallenes tale er, uansett om Ranieri fortjente å bli sparket eller ikke, at Leicester berget plassen med god margin. Under Craig Shakespeare tok laget 22 poeng på sine 10 første kamper, og sikret ny Premier League-kontrakt flere runder før sesongen var over.

- Og det er klart, å overleve i Premier League så stygt ut på den tida. De klarte det med en ny manager, som gikk «back to basic» og lot spillerne gjøre som de selv ville. De fikk resultatene, så det er vanskelig å kritisere den beslutningen nå, vedgår Fredheim.

- Jeg reagerte på utgangspunktet. Ranieri hadde stått for et av de mest sensasjonelle resultatene i de største ligaene i Europa noensinne, før han fikk sparken.

Synger fortsatt Ranieri-sanger

Per Arne Hansen, lederen for Leicesters skandinaviske supporterklubb, syntes det var helt greit å sparke Ranieri.

- Jeg har aldri kritisert den avgjørelsen. Eierne måtte ta noen grep, og mennesker som sitter på utsiden vet aldri hva som foregår på innsiden av en klubb. Det var en kontroversiell avgjørelse, men den var godt begrunnet. Leicester ville fått helslakt om de hadde rykket ned, sier han.

- Men hvordan er det i det hele tatt mulig at en manager som tar gull med Leicester får fyken et halvt år etterpå?

- Det er like umulig som at de skulle vinne ligaen. Det var jo et eventyr, og vi var fullstendig i drømmeland. 5000 i odds for ligagull sier alt om sannsynligheten. Jeg har holdt med dem siden tidlig på 1970-tallet, og har aldri fantasert om å vinne noe ligagull.

- Blir Ranieris ettermæle påvirket av det som skjedde i sesongen etter?

- Nei, jeg tror ikke det. Han har fått en vanvittig høy stilling. Han har en meget høy stjerne der borte, han vil aldri bli glemt. Fansen synger fortsatt Ranieri-sanger på kampene. Jeg tror ikke noen i vår levetid kan få til det der en gang til. Og skulle man få det til, vil det uansett ikke bli det samme, sier Leicester-supporteren.

- Fullstendig komikveld

Kenneth Fredheim mener at sparkingen av Ranieri står som et symbol på hvor galt det har gått i utviklingen av fotballen.

- Ting blir bare rarere og rarere, og tristere og tristere. Du ser at pengemakta er det eneste som betyr noe. Det er så store penger at det tar fullstendig av. Nå vil Everton betale 500 millioner kroner for Gylfi Sigurdsson. Altså, Gylfi Sigurdsson er en veldig god fotballspiller, men 500 millioner – hva i himmelens navn? Det er helt fullstendig komikveld, mener kommentatoren.

NYTT OG GAMMELT BLOD: Craig Shakespeare (til venstre) overtok som Leicester-manager da Claudio Ranieri (til høyre) fikk sparken.

Han mener fans her hjemme må slutte å rakke ned på norsk fotball, og i stedet verdsette måten fotballen drives på her til lands.

- Her driver man tross alt på et fornuftig nivå fortsatt, man prøver faktisk å bygge noe fra bunnen av. Internasjonalt er det bare «quick fix»-løsninger hele tiden. Det ble Ranieri et offer for. Det er ganske usmakelig rett og slett, synes jeg, sier Fredheim.

- Se på Neymar, nå går det an å betale to milliarder for en fotballspiller. Det er normalt å betale 500 millioner for en helt ok spiller som Gylfi Sigurdsson. Det er selvfølgelig bare min mening, men jeg synes det er usmakelig, gjentar han.

Analyse av Leicester:

Overgangsaktivitet:

Inn:

Harry Maguire (Hull, 17 millioner pund)

Vincente Iborra (Sevilla)

Sam Hughes (Chester)

Eldin Jakupovic (Hull)

Kelechi Iheanacho (Manchester City)

Ut:

Marcin Wasilewski (frigitt)

Michael Cain (frigitt)

David Domejh (frigitt)

Brandon Fox (frigitt)

Cedric Kipre (frigitt)

Kairo Mitchell (frigitt)

Matthew Miles (frigitt)

Ron-Robert Zieler (Stuttgart)

Bartosz Kaputska (Freiburg, lån)

Den eneste av betydning som har forsvunnet fra Leicester så langt i år, er reservekeeper Ron-Robert Zieler som fikk ni kamper i Kasper Schmeichels skadefravær sist sesong. Zieler har gått til Stuttgart, og blitt erstattet av Eldin Jakupovic fra Hull.

NYANKOMMER: Kelechi Iheanacho er endelig på plass i Leicester.

Den desidert mest spennende signeringen ble imidlertid klar denne uken, da Kelechi Iheanacho endelig signerte for Leicester etter å ha blitt knyttet til klubben i transferspekulasjonene gjennom hele sommeren. Nigerianeren scoret seks mål for Manchester City i fjor, gjennom en sesong da han for det meste var å finne på benken – kun seks kamper spilte Iheanacho fra start, og noterte seg dermed for et overbevisende målsnitt. På det nigerianske landslaget har det ikke gått stort dårligere, med seks mål på ti landskamper, og i Leicesters 4-4-2-system virker 20-åringen å være et sikkert valg på topp. Med seg i tospannet får han sannsynligvis Jamie Vardy, om ikke Islam Slimani danker ut den hardtarbeidende spissen.

Vicente Iborra er også en spennende nykommer. Leicester klarte aldri å fylle tomrommet etter N’Golo Kanté sist sesong, men den spanske 29-åringen som er hentet fra Sevilla kan være akkurat den spilleren Leicester har savnet i den defensive midtbanerollen. I tillegg har klubben hentet midtstopperen Harry Maguire, som skal trå til i et midtforsvar som var svært skadeplaget sist sesong. Maguire har vært overbevisende i pre-season, og den tidligere Hull-spilleren glir rett inn i startoppstillingen i Robert Huths skadefravær når sesongen åpnes borte mot Arsenal fredag 11. august.

Riyad Mahrez har lenge vært koblet til større klubber. Arsenal har vært nevnt gjennom hele sommeren, og Roma har fått to bud på kantspilleren avslått. Selv har algerieren uttalt at han ønsker seg vekk, men enn så lenge ser det ut til at Mahrez fortsatt er Leicester-spiller når overgangsvinduet stenger.

Keeper:

Reservekeeper Ron-Robert Zieler forsvant til Stuttgart denne sommeren, etter ni seriekamper for revene sist sesong. Tyskeren er blitt erstattet av sveitsiske Eldin Jakupovic, som rykket ned med Hull sist sesong. Uansett er det Kasper Schmeichel som legger beslag på keeperplassen i Leicester også i år.

Den 30 år gamle dansken ble løst koblet til Manchester United og Old Trafford tidligere i sommer, der faren Peter sto som en levende vegg gjennom mesteparten av 1990-tallet, men alt tyder på at sisteskansen blir værende på King Power også denne sesongen. I Kasper Schmeichel har Leicester en etter hvert rutinert Premier League-keeper, som spilte en avgjørende rolle i det sjokkerende seriegullet for halvannet år siden.

Forsvar:

I midtforsvaret har Robert Huth og kaptein Wes Morgan vært førstevalget de siste årene. Da både Huth og Morgan forsvant med skader i fjor meldte imidlertid behovet for forsterkninger seg, ettersom skadefraværene avdekket dårlig dekning på midtstopperplass. Dermed har klubben forsterket med Harry Maguire denne sommeren. Midtstopperen kommer fra Hull, og fikk selskap i Leicester av keeper Jakupovic en måned etter sin egen overgang. Med Robert Huth fortsatt ute med skade må Maguire være klar fra første kamp, og etter treningskampene å dømme er 24-åringen nettopp det: Maguire har vært en av de beste Leicester-spillerne i oppkjøringen.

På backene er Danny Simpson og Christian Fuchs fortsatt førstevalgene. Den 20 år gamle venstrebacken Ben Chilwell fikk sin debut sist sesong, og gjorde sine saker bra da Fuchs ble trukket inn i midtforsvaret, men unggutten må fortsatt belage seg på en del tid på benken inntil videre.

Midtbane:

Et navn utpeker seg på Leicesters midtbane: Riyad Mahrez. Algerieren er blitt fulgt nøye med på av flere klubber denne sommeren, og to bud har sågar tikket inn fra Roma – det siste på 32 millioner pund. Men foreløpig er Mahrez fortsatt Leicester-spiller. Selv har han ifølge manager Shakespeare sagt at han vil bort fra Leicester og til en topp seks-klubb, men manageren understreker at Mahrez forblir en Leicester-spiller inntil de får et bud som er høyt nok til at klubben vil selge.

Ellers er det en del usikkerhet på Leicester-midtbanen. På venstresiden har Marc Albrighton vært førstevalget, men Demarai Gray imponerte da han fikk sjansen sist sesong. Sistnevnte forlanger mer spilletid, og kan være mulig å plassere på høyrekanten dersom Mahrez forsvinner. På den sentrale midtbanen var det mange som fikk prøve seg sist sesong: Danny Drinkwater, Onyinye Ndidi, Daniel Amartey og Andy King fikk alle en god del kamper. Nå har Vicente Iborra blitt hentet fra Sevilla for godt over 12 millioner pund, og når spanjolen er tilbake fra skade vil han innta en viktig rolle på midtbanen.

Angrep:

Jamie Vardy har vært førstevalget på topp hos Leicester, selv om fjorårssesongen ikke var like full av høydepunkter som gullsesongen året før. Til slutt endte 30-åringen på 13 seriemål, mot 24 året før, og ble dermed klubbens toppscorer for andre året på rad. Ved siden av Vardy var det flere som fikk prøve seg. Shinji Okazaki startet 21 ligakamper, og fikk ytterligere 9 som innbytter, men japaneren noterte seg kun for tre scoringer. Da gjorde Islam Slimani et bedre inntrykk, med sju ligamål på 13 starter og 10 innhopp. Ahmed Musa var en spennende nykommer sist sesong, men nigerianeren fikk ingen god førstesesong på King Power Stadium.

Det er liten tvil om at Leicester har hatt behov for en ny målscorer, og nå er Kelechi Iheanacho endelig blitt presentert som Leicester-spiller etter overgangen fra Manchester City. Unggutten har levert jevnt med mål på det nigerianske landslaget, mens det i City kun ble fire mål på 20 kamper sist sesong. Når vi registrerer at 15 av kampene kom som innbytter, lover det imidlertid godt for Leicesters angrepsspill kommende sesong.

Manager:

Craig Shakespeare har vært assistentmanager i Leicester i en årrekke, og var mannen som måtte ta over roret da Ranieri fikk fyken. Det gikk akkurat som Leicester-ledelsen hadde håpet. Laget vant fem kamper på rad og sikret Premier League-kontrakten, og i sommer ble Shakespeare gitt en permanent kontrakt som varer til sommeren 2020. 53-åringen sies å være limet som knyttet garderoben sammen i Leicesters gullsesong i 2015-16, og mange peker på hans måte å kommunisere med spillerne på som en av hans største styrker.

Samtidig er han svært respektert på treningsfeltet. Shakespeare er ingen manager, men en trener. Da Sam Allardyce tok over det engelske landslaget i 2016 utnevnte han raskt Shakespeare som en av trenerne, ved siden av sistnevntes jobb som assistentmanager i Leicester, men jobben varte bare i én kamp før Allardyce måtte trekke seg. I sommer er Jamie Vardy én av dem som har lovprist Shakespeares ledelse på treningsfeltet, og 53-åringen virker som om han holder spillergruppen – som antakelig var delaktig i å få Claudio Ranieri sparket – i Leicester sammen. Shakespeare fikk skryt for å ha tatt Leicester «back to basic» sist sesong, men i sommer har han testet ut flere måter å spille på. Blant annet har han byttet mellom fire og tre mann i forsvar. Sikkert er det uansett at Leicesters måte å spille på ikke vil være helt ulik gullsesongen i 2015, med en stram defensiv organisering og raske overganger.

LOVENDE UNGGUTT: Demarai Gray er kantspilleren som kan ta opp arven etter Riyad Mahrez, den dagen algerieren forsvinner fra Leicester.

Se opp for: Demarai Gray (21)

Unggutten gjorde seg svært bemerket sist sesong da han fikk sjansen på venstrekanten. I sommer har han gått ut og krevd mer spilletid, og Everton er en av klubbene som har vært interessert i å hente U21-landslagsspilleren. Men med femårskontrakt i Leicester skal det mye til for at klubben kvitter seg med Gray, som også kan spille på høyrekanten. Den dagen Riyad Mahrez forsvinner fra klubben, er det fort Gray som overtar hans posisjon på banen.

Plusser:

+ Så langt styrket etter overgangsvinduet i sommer både i forsvar, midtbane og angrep.

+ En trener som nyter stor respekt i spillergruppa.

+ Laget kan spille med senkede skuldre sammenlignet med før fjorårssesongen, da laget skulle forsvare et seriegull.

Minuser:

- Mye uro rundt Riyad Mahrez, lagets store stjerne.

- Laget har ikke sett spesielt bra ut i oppkjøringen.

- Flere av de nyinnkjøpte spillerne må levere fra start. Det kan ta tid før de innfinner seg skikkelig i klubben.

Konklusjon:

Leicester har gjort noen svært gode kjøp i sommer, og ser forsterket ut fra fjorårssesongen der laget lenge var innblandet i nedrykksstriden. Da suksesstrener Claudio Ranieri ble sparket hevet laget seg, og under Craig Shakespeares stødige ledelse ble laget et av ligaens beste. Leicesters kortsiktige mål er å stabilisere seg på midten av Premier League-tabellen, og det er der vi tror laget havner denne sesongen. Mye avhenger av nyankomne Kelechi Iheanacho på topp, men dersom nigerianeren lykkes kan det samtidig føre til at Jamie Vardy havner enda mer i skyggen.

Å tro at Leicester skal gjenskape noe av mirakelet for to år siden, blir for mye å håpe på for fansen. Målet i år må være å styre greit klar av bunnstriden, og det tror vi laget klarer. Nettavisen tror at Leicester havner på 13.-plass i årets Premier League.