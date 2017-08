Gylfi Sigurdsson klar for Everton

Islandske Gylfi Sigurdsson er klar for Everton. Det bekrefter klubben på sine nettsider.

Ifølge en rekke engelske medier koster 27-åringen 45 millioner pund, eller omtrent 460 millioner kroner. BBC skriver at Tottenham har krav på omtrent 40 millioner kroner av overgangssummen, som følge av en klausul som ble opprettet da Sigurdsson forlot Tottenham til fordel for Swansea.

Islendingen har også fortid i tyske Hoffenheim, samt Reading.

Sigurdsson gjennomførte legesjekken onsdag, og skrev senere under på kontrakten. I mange uker har det ligget an til et klubbskifte, og tirsdag gikk handelen gjennom. Dermed brenner Everton-manager Ronald Koeman av ytterligere mange hundre millioner kroner.

Everton har kjøpt spillere for cirka 1,4 milliarder korner i sommer, men fikk også 880 millioner da Romelu Lukaku flyttet til Manchester United.

Islendingen ser fram til å fortsette karrieren i blått på Goodison Park.

- Forhåpentligvis vil jeg fortsette å produsere mål og bidra til den suksessen vi søker etter i denne klubben, sier Sigurdsson til klubben hjemmesider.

Sigurdsson har store forhåpninger til sesongen som kommer.

- Dette er en ambisiøs klubb, og det er tydelig at vi er på vei i riktig retning. Det viktigste er at denne klubben fortsetter å vinne kamper og klatrer på tabellen - og gjør det gjennom sesongen.