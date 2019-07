Han ble beskrevet som den beste spilleren sir Alex Ferguson hadde sett. Nå kan han holde Sheffield United i Premier League

TABELLTIPSET:

Morrison er omtalt som det største talentet Manchester United noen gang har hatt i akademiet, men ting har ikke gått like bra som mange spådde.

Rio Ferdinand er blant dem som har snakket varmt om stortalentet, som de siste årene har vært innom en rekke klubber før han nå igjen er klar for Premier League igjen.

- Dessverre finnes det eksempler på spillere som har lignende forutsetninger som Ryan Giggs eller Cristiano Ronaldo, som på tross av et vanvittig talent ikke er sterke nok mentalt til å overkomme tingene de har opplevd i oppveksten og deres indre demoner, sa Ferdinand om Morrison så sent som i 2018.

Stopper-legenden kunne fortelle at sir Alex Ferguson selv anså Morrison som et større talent enn Wayne Rooney, Ryan Giggs og Paul Scholes, og at det smertet å se den da fortsatt unge fotballspilleren rote bort muligheten sin i United.

- Ferguson ropte på meg og Rooney en dag på treningsfeltet. Han sa «Se, denne unggutten er bedre enn det du var Wayne (Rooney), bedre enn deg Rio (Ferdinand), han er bedre enn Ryan Giggs. Dette er den beste unggutten dere noen gang vil se, sa Ferguson til de to da rutinerte spillerne.

FULL AV LOVORD: Alex Ferguson brukte ikke små ord da han skulle beskrive Ravel Morrison.

Da overgangen til West Ham ble et faktum i 2012, var det starten på en nomadetilværelse for Morrison.

Utlån til Birmingham, Queens Park Rangers og Cardiff ventet for Morrison, uten at det ble stor suksess i noen av klubbene.

Östersund-trener: - Noe av det han gjør er helt vanvittig

I 2015 gjorde han en permanent overgang til Lazio. Heller ikke her klarte Morrison å sementere seg på førstelaget, og i 2017 returnerte han til QPR på lån.

Det ble kun fem innhopp i Championship, og klubben takket pent nei til muligheten å signere spilleren på permanent basis.

Den neste destinasjonen til Morrison ble Atlas i Mexico, stadig på lån fra Lazio. Det litt spenstige klubbvalget ble faktisk overgått av hans neste destinasjon, Östersund.

- Du vet hvordan det er, pressen liker å lage historier, men han var bare interessert i å spille fotball hos oss. Jeg tror det negative er lagt bak han. Historiene man har hørt og lest går gjerne tilbake til han var 16-17 år. Han ble ikke signert av Lazio uten grunn, da har du gjort mye riktig, sier Östersund-trener Ian Burchnall til Nettavisen.

DEN BESTE: Sir Alex Ferguson mente Ravel Morrison var det beste talentet han hadde sett.

Burchnall forteller en historie om et vanvittig fotballtalent, som ikke kom til Allsvenskan med kjendisnykker.

- Han var helt normal. Han var ingen stor leder kanskje, men han gjorde jobben sin og var alltid høflig og full av respekt. Vi hadde aldri noen problemer med han. Han var ingen superstjerne, men bare en av gutta.

At Chris Wilder valgte å signere unggutten kom som en overraskelse på mange, men ikke Burchnall.

- Jeg er ikke overrasket over at han ble signert, nei. Det er bare å se på klubbene han har vært i tidligere. Han har vært i store klubber, og akkurat vært noen sesonger i Serie A for eksempel. Han var litt uheldig med trenerskiftet der bare. Han trengte noen gode måneder med trening, og kanskje en periode for å finne tilbake til kjærligheten til spillet, og det var derfor han var med oss.

-Han fikk en liten skade da han virkelig var i ferd med å finne tilbake til godformen, men han dro herfra med gode referanser på alle måter. Han dro vel til Sheffield på prøvespill, og jeg visste at hvis han fikk prøvespill, så ville det bli en avtale. Noe av det han er i stand til å gjøre på treningsfeltet er rett og slett vanvittig.

Sheffield United gambler kanskje på at Morrison blir en hit, og historien til spilleren indikerer at det kan gå begge veier.

Det tidligere United-talentet er neppe helt kvitt skadeproblemene til sesongstart, men Burchnall forteller til Nettavisen at han ikke er i tvil om at han kan bli en svært viktig faktor for å holde Sheffield United i Premier League denne sesongen.

- Jeg blir overrasket om Morrison er i startelleveren på første kampdag. Han trener seg fortsatt opp etter skaden han pådro seg hos oss, så jeg antar at de bygger han opp fysisk nå. Jeg tror han kan være en impact-spiller, og utover i sesongen så tror jeg han kan påvirke kampene for Sheffield i stor grad. Hvis du skal vinne kamper, så må du ha en som han som skaper sjanser.

ELITESERIEN: Daværende Vikingtrener Ian Burchnall er full av lovord om Ravel Morrison og manager Chris Wilder.

- Wilder har nok sett at han kan få noe ut av Ravel, og det er nok ingen som er bedre stilt for å gjøre akkurat det. Morrison er nok best som en ren tier. Jeg spilte han dypt, som en sekser ved flere anledninger, hvis jeg måtte kontrollere kampene. Han kunne diktere spillet fra dypt i banen. Så det avhenger av motstander, som for eksempel hvis du møter Manchester City, så er han fin i overgangsfasen. Det samme gjelder motsatt, hvis du antar at laget ditt vil ha ballen mye, så kan han brukes dypt.

Uansett hvordan Wilder akter å bruke sin juvel av en nyervervelse, så virker det åpenbart at dette blir en skjebnesesong for både Sheffield United og Ravel Morrison.

- Jeg håper bare han kan gripe muligheten han har fått nå. Det er litt «make it or break it»-sesong for han. Nå må han vise Premier League hva han er i stand til å utrette.

Analyse av Sheffield United:

INN:

Lys Mousset (Bournemouth)

Callum Robinson (Preston)

Luke Freeman (QPR)

Phil Jagielka (Everton)

Jake Eastwood (Scunthorpe United)

Nathan Thomas (Gillingham FC)

Ravel Morrison (Östersund)

UT:

Conor Washington (Heart of Midlands)

Paul Coutts (Fleetwood)

Nathan Thomas (Gillingham)

Martin Cranie (Luton Town)

Jake Eastwood (Scunthrope United)

Danny Lafferty (klubbløs)

Caolan Lavery (klubbløs)

Keepere:

Simon Moore gikk til Sheffield United fra Cardiff i 2016, og signerte en kontraktforlengelse med klubben så sent som før forrige sesong.

Det er dog ikke Moore som er førstevalget til «The Blades» - der finner vi en keeper som omtales som den neste førstekeeperen til Manchester United.

Dean Henderson.

Henderson har vært United-spiller siden han var 14 år, og ble en del av den famøse akademiet i 2011. Fire år senere signerte han sin første proffkontrakt med klubben. Siden 2016 har Henderson vært på utlån til flere klubber: Stockport County, Grimsby Town, Shrewsbury Town og senest Sheffield United i sesongen som var.

Henderson voktet buret for Sheffield United i 46 kamper forrige sesong, og var hele veien sterkt ønsket tilbake på Bramall Lane neste sesong.

Da var det nok en lettelse for både Manchester United og Sheffield United at kontraktsituasjonen til Henderson i United ordnet seg, slik at han igjen kunne bli lånt tilbake til Sheffield United.

FØRSTEVALGET: Dean Henderson skal vokte buret for Sheffield United i Premier League.

Forsvar:

Sheffield United har et kompakt forsvar, som forrige sesong var gode til å stenge av kamper hvor de ledet. Wilder følger det italienske eksemplet, og legger om til tre stoppere, med to defensivt orienterte vingbacker.

De utgjør i teorien et godt angrepsvåpen på kontringer, men har i praksis blitt brukt som en fjerde- og femte forsvarsspiller. 3-5-2-formasjonen blir da mer presist en 5-4-1-formasjon.

Etter 39 kamper i Championship forrige sesong hadde Sheffield United faktisk holdt nullen i 44 prosent av kampene sine, hele 17 kamper uten baklengsmål.

Da er et kanskje heller ikke så rart at Wilder ikke gjør de store endringene i forsvarsrekka før den første sesongen i Premier League på 12 år.

Den store endringen som blir gjort, kan dog vise seg å bli en hel sentral en:

Inn kommer Phil Jagielka, med mange års fartstid fra Premier League. Jagielka startet i sin tid karrieren sin i Sheffield United, og blir nå en viktig brikke i klubbens forsøk på å holde seg i den øverste divisjonen neste sesong.

Det er ellers ikke ventet at Wilder gjør de store utskiftningene i den bakerste rekka.

Midtbane:

Det var på midtbanen at Sheffield United vant mange av oppgjørene i Championship forrige sesong. En hardtarbeidende kjerne, som aldri havnet i undertall bakover i banen.

Sheffield United lot ikke motstanderne komme til mange avslutninger og slapp dermed ikke inn mange mål, men det store spørsmålet er om denne spillestilen også holder vann på øverste nivå.

I treningskampene så langt i sesongoppkjøringen har Wilder holdt fast ved midtbaneformasjonen sin, og har en sterk kjerne å velge fra på midten av banen.

John Lundstram, Oliver Norwood, John Fleck, Luke Freeman og Ben Osborne gir Wilder et aldri så lite luksusproblem på den sentrale midtbanen. Det er faktisk ingen Sheffield United-spillere som har vært direkte involvert i flere mål denne sesongoppkjøringen enn Freeman, så det er tydelig at Wilders midtbane bidrar med poeng både bakover og fremover på banen.

Nå får midtbanen også ytterligere konkurranse utover i sesongen av Ravel Morrison, et tilskudd som Wilder håper vil bidra med enda mer offensiv kraft.

Angrep:

I hjertet av Sheffield Uniteds angrep, finner vi rutinerte Billy Sharp - som har vært sentral i lagets suksesshistorie de siste sesongene. Kapteinen noterte seg for 24 nettkjenninger forrige sesong, og er blant de mestscorende spillerne i engelsk ligasystem dette tiåret.

David McGoldrick hadde også en god sesong i Championship forrige sesong etter å ha blitt løssluppet av Ipswich Town, og bidro med fysisk tilstedeværelse og 15 mål.

Nå får de også selskap av Lys Mousset og Callum Robinson, og spesielt sistnevnte tror Eirik Aase i Championship Norge at kan bli en suksess for The Blades.

- Den som jeg gleder meg mest til å se i Premier League på dette laget er en nysignering. Skuddkåte, teknisk gode og kjappe Callum Robinson har vært en fryd å se på hos Preston North End. Han tror jeg kan takle overgangen til Premier League dersom han klarer holde seg skadefri, sier Aase til Nettavisen.

TROA: Callum Robinson får gode skussmål før sin Premier League-debut.

Se opp for: John Lundstram.

Den sentrale midtbanespilleren er den spilleren med nest-flest minutter i sesongoppkjøringen til Sheffield United så langt i sommer, og det kan se ut som den defensiv anlagte spilleren har fått en litt ny rolle på midtbanen før Premier League-sesongen.

Tre målgivende i sommer, i tillegg til en vanvittig evne til å vinne tilbake ballen i den defensive fasen av spillet, gjør at Lundstram antageligvis blir en viktig brikke for Wilder i sesongen som kommer.

Manager:

- Wilder er antageligvis den mest undervurderte treneren jeg har sett. Jeg har sagt lenge at han fortjener en mulighet i Premier League, og det har han fått nå med opprykket med Sheffield United. Han har gjort utrolige ting i alle klubbene han har vært, sier Ian Burchnall til Nettavisen når vi spør om hans vurdering av Chris Wilder.

Wilder har vært trener i England i en årrekke, og startet trenereventyret i Alfreton Town. Derfra gikk turen til Halifax Town, Oxford United og Northampton Town - før han ble ansatt i Sheffield United i 2016.

Siden ansettelsen i Sheffield United har det kun gått en vei for både manager og klubb, med to strake opprykk. Nå venter dog den tøffeste utfordringen så langt i Premier League.

Wilder benytter seg gjerne av en 5-3-2-formasjon, som skal ha tatt flere Championship-lag på senga, med offensive midtstoppere som ikke er redd for å bli med i angrep. Formasjonen endres også tidvis til 3-4-2-1, avhengig av motstander og kampplan. Dette gir laget en tilpasningsdyktighet som kan bli enormt viktig i Premier League den kommende sesongen.

RUTINERT: Chris WIlder har fortjent denne muligheten i Premier Legue, mener Ian Burchnall.

Plusser:

+ En erfaren og tilpasningsdyktig manager i Chris Wilder.

+ Sterk midtbane, som bidrar i begge retninger

+ En potensiell gamechanger i Ravel Morrison

Minuser:

- Gjenstår å se om spillestilen kan overføres til Premier League

- Ikke store innhogg på overgangsmarkedet

- Må få i gang angrepsrekka i tide

Konklusjon:

Slik det gjerne er med nyopprykkede lag i Premier League, så er det før sesongstart alltid vanskelig å tippe noe annet enn at det blir direkte nedrykk til Championship igjen.

Dette til tross, så har Sheffield United noen kvaliteter som gjør at de kan bli en styrke å regne med denne sesongen. Den noe utradisjonelle 5-3-2-formasjonen til Wilder med offensive stoppere og en kompakt midtbane kan bli en tøff utfordring for flere motstandere.

Hvis klubben også virkelig får i gang spillere som Callum Robinson og Ravel Morrison, så kan dette bli en svært spennende sesong å følge The Blades.

