Haugesunds nye Gytkjær vil følge i brorens fotspor: - Fotball skal ikke bare være alvor

TABELLTIPSET: 8. PLASS - HAUGESUND

(I fjor: 4. plass)

- Christian har veldig mange gode historier fra tiden han var i Haugesund, og på mange måter minner vi om hverandre. Han har vært flink til å lage moro i mange år, så jeg må nok passe litt på hva jeg gjør, sier Frederik Gytkjær til Nettavisen.

I tre sesonger, fra 2013 til 2015, herjet storebror Christian Gytkjær for araberne i Haugesund, og scoret 36 mål på 81 seriekamper for klubben.

Før 2016-sesongen meldte han overgang til Rosenborg, og etter en småtreg start bøttet dansken inn 19 seriemål i løpet av fjorårssesongen. Det var godt nok til å bli lagt merke til i utlandet, og i januar i år skrev spissen under for 1860 München i 2. Bundesliga i Tyskland.

Norsk fotball hadde mistet en av sine største showmakere i den karismatiske dansken.

Men når 2017-sesongen sparkes i gang om en uke, er det en ny Gytkjær som er på plass. Frederik Gytkjær følger i sin storebrors fotspor i Haugesund, og er mer enn klar for å gjøre vestlandsbyen utrygg.

- Kan ikke bare være alvor

- Du har fått høre historier herfra fra Christian, sier du?

- Ja, det har blitt noen av dem, svarer 24-åringen når Nettavisen forsøker å pumpe ham for opplysninger.

- Hva slags historier?

- Nei, altså, det er jo mange ting. Han har jo ikke laget noen hemmeligheter av det. Bilder han har lagt ut på sosiale medier, og de sakene han gjorde med «2 mot 1»-gutta. Det synes jeg bare er kult å gjøre, sier Gytkjær junior.

STOREBROR: Christian Gytkjær ble en populær mann i Haugesund i løpet av sine tre år i klubben. Her fra en kamp i 2015.

Han sikter blant annet til nakenbildet som broren la ut på bildedelingstjenesten Instagram etter at seriegullet med Rosenborg var i boks i fjor høst, og deiligst.no-profilen som Christian Gytkjær opprettet – under navnet «bolleknekten» - som en del av TV 2-programmet «2 mot 1» i 2014.

Frederik Gytkjær mener spilloppene til storebroren bare er festlige.

- Jeg liker det når fotball ikke er så alvorlig, sier han.

- Man skal ha det morsomt også, og kose seg. Det kan ikke være alvor hele tiden, mener Haugesunds nye danske.

- Så dersom noen ringer deg er du med på å lage litt sprell?

- Ja, det får vi jo se på når det kommer så langt. Men jeg har ikke hørt noe fra noen enda, svarer Gytkjær.

Rådførte seg med broren

Christian Gytkjær ble nærmest gitt status som Haugesunds store sønn da han ledet laget til en historisk eliteseriebronse i 2013. Men den yngste av Gytkjær-brødrene frykter ikke at støvlene etter storebroren blir for store å fylle.

- Nei, men det var noe jeg var bevisst på før jeg kom til Haugesund, at Christian har vært en bra spiller her. Jeg ble kjent med Haugesund via Christian, og har sett laget spille flere ganger. Jeg kjente til klubben før jeg kom, og jeg tror at jeg og supporterne tenker ganske likt. Jeg har høye forventninger til meg selv også. Det er noe en fotballspiller må regne med.

- Hvor mye snakket du med Christian før du bestemte deg for å dra hit?

- Jeg snakker med Christian stort sett hver dag. Han har dratt til Tyskland nå, og holder på å komme seg på plass der. Vi har mye tid til å snakke sammen.

- Hva sa han til deg?

- Han syntes det var et bra sted for meg å dra til. Han har hatt en god opplevelse i Haugesund. Det er en klubb som er i fremgang, og både trener og folk rundt klubben er flinke og gode. Han kjenner også Eirik (Horneland, Haugesunds trener, red.an.), som han har hatt som assistent. Han syntes godt om Eirik. Det betydde selvfølgelig mye for meg.

MÅLLØS: Frederik Gytkjær, her i en kamp mot Nest Sotra, har ennå ikke funnet veien til nettmaskene i Haugesunds treningskamper.

Han beskriver seg selv som en helt annen spillertype enn broren.

- Christian er en boks-spiller. Han har sin styrke inne i boksen. Jeg er nok raskere enn ham og liker kanskje å være med i en større del av spillet. Christian var inne i boksen og brukte hodet, jeg liker bedre å løpe litt og koble med de andre spillerne, mener 24-åringen.

Må spille seg i form

Men det er ikke gitt at dansken er en del av startelleveren når Haugesund innleder sin eliteseriesesong mot Strømsgodset på Marienlyst søndag 2. april.

Gytkjær fikk lite spilletid i Lyngby sist sesong, under tidligere Strømsgodset-trener David Nielsen, og sier selv at han ikke har vært i toppslag i sesongoppkjøringen med Haugesund. Samtidig har unggutten Ibrahim Shuaibu (20) imponert stort på spissplass, og kan fort danne et spisspar sammen med nyankomne Erik Huseklepp.

- Jeg spilte mye den sesongen vi rykket opp med Lyngby, da lagde jeg 12 mål og var avgjørende for laget. Men så prioriterte treneren litt annerledes, etter måten vi skulle spille på, og laget gjorde det bra. Så det ble for det meste innhopp. Jeg tror jeg hadde to-tre starter, David ville bruke andre spillere, forklarer dansken, som var i Lyngby i tolv år før overgangen til Haugesund.

Dette er første gang han skifter klubb i sin karriere.

- Jeg var ute i tre uker i februar med en liten skade, og har faktisk ikke spilt 90 minutter enda. Men jeg føler at jeg begynner å nærme meg. Jeg tror formen kommer. Men klart, det er lenge siden jeg har spilt kamper, siden jeg ikke spilte så mye i Lyngby, innrømmer Gytkjær.

Sportsleder Terje Flateby i lokalavisa Haugesunds Avis kjenner laget godt. Han tror Gytkjær starter sesongen i FKHs førsteellever.

- I utgangspunktet var nok spissrollene i FKH tiltenkt Erik Huseklepp og Frederik Gytkjær. Men Ibrahim Shuaibu har imponert i oppkjøringen og FKH-trener Eirik Horneland har sagt at han blir vanskelig å komme utenom. Dermed tyder mye på at Gytkjær og Shuaibu starter på topp, med Erik Huseklepp på kant, akkurat som mot Brann på La Manga, forklarer sportsjournalisten.

Men Gytkjær har ennå ikke scoret i oppkjøringen.

- Han har ikke følt seg på topp i oppkjøringen, og har ikke fått vist seg fra sin beste side. Om noen skal falle ut, blir det gjerne han, sier Flateby.

Forsvarstrøbbel

SPORTSLEDER: Terje Flateby i Haugesunds Avis.

Egentlig har Haugesund et luksusproblem fremover på banen, der klubben har mange strenger å spille på. Det ser imidlertid verre ut bakover på banen. Flateby frykter at laget kan slite med å finne balansen i laget, og dermed få problemer med å tette igjen foran eget mål.

- Selv om man har fått inn en lovende stopper i Fredrik Pallesen Knudsen fra Brann, er hovedutfordringen at man ikke har klart å erstatte William Troost-Ekong, sier han.

Den nigerianske midtstopperen har vært på lån fra Gent siden juli 2015, og fjorårets innsats ble belønnet med en plass på TV 2 Sportens kåring av årets lag. Etter sesongen returnerte 23-åringen imidlertid tilbake til den belgiske klubben, og noen umiddelbar erstatter er ikke på plass.

- Klubben fikk til slutt inn brasilianeren Bruno Soares for et par uker siden. Men han har vært ute i lang tid med korsbåndskade, og på La Manga viste det seg at han var for langt unna til å komme i form til seriestart, sier Flateby.

- Generelt har forsvarsspillet vært det største usikkerhetsmomentet i vinter. Laget har laget mange mål, men har sluppet inn for enkle mål også.

Vil gi Gytkjær tid

Det synes på resultatene i treningskampene. Laget står med 2-2, 2-2, 2-3 og 1-1 i de fire kampene de hittil har spilt (møter Sandnes Ulf i siste treningskamp på søndag).

Hovedtrener Eirik Horneland er enig i lokaljournalistens analyse av laget.

- Vi har nok enda flere strenger å spille på offensivt, mens vi har mistet viktige brikker i laget i den bakre fireren. Så får vi se om vi har klart å erstatte dem på en god måte, sier Horneland til Nettavisen.

DEFENSIVE UTFORDRINGER: Haugesund-trener Eirik Horneland innrømmer at laget har defensive utfordringer før seriestart.

Han er spent på hva nysigneringene kan få til i Haugesund-trøya.

- Jeg trivdes veldig godt med å jobbe med Christian Gytkjær, og nå er vi godt i gang med Frederik også, sier mannen som var assistenttrener i Haugesund fra 2009 til 2014, før han tok over ansvaret for G19-landslaget. Han er enig i at lillebror Gytkjær kan trenge litt tid før han finner seg skikkelig til rette i Haugesund-laget.

- Vi får se hvor fort vi får ham opp på det nivået vi ønsker. Vi skal sørge for at han får tid til å ta nivået i Eliteserien, sier Horneland.

Revansjesugen Huseklepp

Treneren tror også at en Erik Huseklepp i ny drakt vil dominere Eliteserien dette året.

- Han er meget spillesugen, og har gjort mål jevnt og trutt i vinter. Så er det litt sånn at vi må lære ham også å spille jevnlig igjen, sier Horneland.

Huseklepp fikk som kjent lite tillit av Brann-trener Lars Arne Nilsen sist sesong, og endte med bare ni kamper fra start. I samtlige ni kamper ble han også byttet ut.

TAKKET FOR SEG: Erik Huseklepp fikk lite spilletid i Brann i fjor, og takket for seg i klubben etter sesongen. Dette året blir han å finne i Haugesund-trøya.

- Vi har bygd ham opp sakte, men sikkert, for at han skal ha nok ork til å tåle å stå kampene helt ut. Han er en spennende spiller som kan skape ubalanse hos motstanderen, mener treneren.

- Er du overrasket over at han ikke fikk spille mer i Brann i fjor?

- Det har jeg ingen formening om, det får du spørre Lars Arne Nilsen om. Men når han først var ledig, passer han godt inn i vår måte å spille fotball på, svarer Horneland.

Prioriterer europacup

Med mange nye spillere i angrep, og fortsatt noen mulige hull i forsvar, tør ikke treneren å love en gjentakelse av fjerdeplassen som Haugesund sikret seg i fjor.

- Jeg håper at vi kan prøve å true de seks beste lagene. Men vi må ha litt stang inn for å klare det. Eliteserien ser sterkere ut i år enn på lenge, lenge, mener han.

Deltakelsen i europacupen, som laget skaffet seg gjennom fjerdeplassen i fjor, kan også gå ut over resultatene i serien.

- Vi vil konkurrere i både norsk cup og eliteserie og i Europa, men det er klart at Europa er det høyeste nivået vi kan spille på i år. Vi vil se om vi kan bygge videre fra sist gang vi var der, i 2014. Da røk vi i andre kvalikrunde mot FK Sarajevo, og var nær ved å slå dem ut. Det irriterer oss enda, sier Horneland.

Sportslig leder og tidligere trener i Haugesund, Jostein Grindhaug, tror også årets sesong vil by på flere utfordringer enn fjorårets.

- Fjoråret var en litt spesiell sesong. En del av de større lagene skuffet stort i fjor. I og med at vi skal ut og kjenne litt på Europa dette året, tror jeg vi fort kan ende opp rundt det sjiktet dere tipper oss i, sier Grindhaug til Nettavisen.

FARGEKLATT: Jostein Grindhaug var en fargeklatt av en trener, og er fortsatt å finne i Haugesund - som sportslig leder for A-laget.

Frederik Gytkjær er fortsatt ikke helt sikker på hva han tror Haugesund-fansen kan vente seg denne sesongen.

- Nei, jeg har faktisk vanskelig for å si det. Så godt kjenner jeg ikke Eliteserien og de andre lagene ennå, sier han.

- Jeg har fått med meg litt gjennom tiden da Christian spilte her, og forstår at Haugesund hadde en bra sesong sist år. Men det er vanskelig å si. Om vi får spillet til å sitte, kan vi gjøre det godt, det er det ingen tvil om. Men om vi kan få medalje, det vet jeg ikke, sier dansken.

Analyse av Haugesund:

Det ble en merkelig fjorårssesong på Haugesund. I juli kom sjokkbeskjeden om at trener Mark Dempsey forlot klubben umiddelbart, etter internt bråk. Assistenttrener Andrea Lomberto, som var den eneste som Dempsey takket ved navn da han forlot klubben, tok over laget, og gjorde en formidabel jobb: Vestlendingene kapret til slutt fjerdeplassen i Tippeligaen, og er dermed klare for europacupspill dette året.

Nå er også Lomberto borte, og G19-landslagstrener Eirik Horneland har tatt over Haugesund-skuta. 42-åringen kjenner klubben godt fra før, men spillerstallen han har å rå over er ikke av samme kaliber som tidligere Haugesund-årganger – spesielt defensivt. Det er nok derfor ikke for risikabelt å si at forventningene er noe senkede i måkebyen dette året.

BORTE: William Troost-Ekong var en klippe i Haugesund-forsvaret, men fjorårets kaptein har vendt tilbake til belgiske Gent.

Bakerst i laget er Per Kristian Bråtveit førstevalget. 21-åringen er en av de mest spennende keeperne i landet, men har foreløpig ikke tatt det aller siste steget opp til de aller beste sisteskansene i landet. Reservekeeper Sandvik har vist at han er en meget habil målvakt, og bakerst er Haugesund godt skodd. Da er det tynnere i forsvar. Tidligere i mars ble brasilianeren Bruno Soares hentet fra Kasakhstan, og 28-åringen er tiltenkt plassen som erstatter for fjorårets kaptein William Troost-Ekong. Men Soares er ennå ikke kommet tilbake fra korsbåndskaden han pådro seg i sin tidligere klubb. Han mister de første eliteserierundene, og er et usikkert kort i forsvaret. Midtstoppermakker Tor Arne Andreassen er også skadeutsatt, og det er først og fremst på forsvarsplass at Haugesund-troppen ser usikker ut.

På midtbanen ser det langt bedre ut. Årets julegave kom tidlig til Haugesund-fansen, da slovakiske Filip Kiss – kåret til årets Haugesund-spiller i fjor – forlenget sin kontrakt til å vare ut 2019-sesongen. Bruno Leite er en spennende spiller som er hentet fra Skeid, mens Sondre Tronstad og Eirik Mæland vil være med å dekke den sentrale midten. Liban Abdi Ali kan bli vond å forsvare seg mot på høyrekanten, og Haris Hajradinovic det samme på venstre. På begge de to plassene har laget også gode backupmuligheter. I angrep er det en del nytt, og det kan slå begge veier. Erik Huseklepp fikk lite spilletid i Brann i fjor, men bergenseren er ikke mer enn 32 år og har garantert mye å bidra til i laget. Ibrahim Shuaibu er en spennende unggutt fort kan danne et tospann med Huseklepp på topp. Johnny Per Buduson er, i likhet med Bruno Leite, hentet fra Skeid, og kan vise seg som en spennende nykommer. Og så gjenstår det å se om Frederik Gytkjær tar opp arven etter sin storebror i Haugesund. Dansken bør i hvert fall føle en viss grad av forventningspress, selv om hans offensive midtbanerolle fra Lyngby fort kan ta litt tid å vende om til en spissrolle i Haugesund.

Det er en del «hvis» og «dersom» her. I tillegg har laget en ny trener, som riktignok kjenner laget godt, men som har mye å bevise etter suksessen med trenere som Jostein Grindhaug, Mark Demspsey (så lenge det varte) og Andrea Lomberto. Det viste seg i forrige sesong at det ikke var problemfritt å gi Jostein Grindhaug rollen som sportslig leder etter mange år som hovedtrener, og klubben må være tydelige på hvilke roller hver enkelt leder har og ikke har. Vi tror Haugesund faller ned på tabellen i forhold til fjoråret, og plasserer dem på 8. plass i årets eliteserie.

Plusser:

HÆRFØRER: Filip Kiss blir en viktig brikke i Haugesund-laget dette året.

+ Midtbanedirigenten Filip Kiss er uhyre viktig for laget, og har signert en treårskontrakt

+ Haugesund har vært gode de siste årene, mye takket være en fandenivoldsk holdning der ingen motstandere er for gode til å slås, og den kulturen sitter fortsatt i klubben

+ Hovedtrener Eirik Horneland har mye erfaring med aldersbestemte landslag, og kan få opp nye talenter i araberbyen

Minuser:

- Forsvaret ser tynt ut denne sesongen, og erstatterne for skadeutsatte spillere holder ikke høyt nok nivå

- Mye utskiftninger i angrep, og dersom de nyankomne ikke slår ut i full blomst vil det fort bli tøft

- Fokus på europacup kan fort gå utover eliteseriekampene

Se opp for:

Ibrahim Shuaibu (20) fikk åtte kamper fra start for Haugesund i fjor, og puttet to eliteseriemål. Men selv om unggutten fra Nigeria kanskje huskes aller best for kjempemissen foran åpent mål mot Lillestrøm i april i fjor, har Haugesund en spennende spiller på topp som kan få langt mer tillit i år enn i fjorårssesongen. Shuaibu har scoret jevnt og trutt i treningskampene, der han gjerne har spilt på topp sammen med Erik Huseklepp (32) eller nyervervelsen Johnny Buduson, og trener Horneland har uttalt at det blir vanskelig å ignorere Ibrahim i sesonginnledningen. Unggutten ble hentet før fjorårssesongen fra Golden Booth Soccer Academy i hans hjemby, nigerianske Jos, og Haugesunds samarbeid med akademiet kan vise seg å bære svært gledelige resultater denne sesongen.

Eirik Horneland om Nettavisens tips:

- Jeg tenker at det sikkert er fornuftig. Det er seks-sju lag som satser voldsomt i år, synes jeg, for å komme tilbake i toppen. Så tror jeg at vi og et par andre lag kan være med å utfordre de som skal være de seks-sju beste. Jeg håper vi kan true dem, men da bør vi som sagt ha litt stang inn for å klare det. Eliteserien ser sterkere ut enn på lenge. Det blir marginalt, og man må ha litt flyt for å komme høyt på tabellen.

Overganger siden forrige sesong:

INN:

Erik Huseklepp (Brann)

Bruno Leite (Skeid)

Johnny Buduson (Skeid)

Fredrik Pallesen Knudsen (Brann)

Fredrik Gytkjær (Lyngby)

Daniel Våge Nilsen (Stord, lån avsluttet)

Bruno Soares (Kairat Almaty)

UT:

Torbjørn Agdestein (Odd)

Roy Miljeteig (Sandnes Ulf)

David Myrestam (GIF Sundsvall)

William Troost-Ekong (tilbake fra lån, Gent)

Erling Flotve Myklebust (lån, Vard Haugesund)

Arent-Emil Hauge (lån, Vard Haugesund)

Nemanja Tubic (Napredak Krusevac)

Haugesunds treningskamper:

Krasnodar - Haugesund 2-2 (Buduson, Shuaibu)

Haugesund - Viking 2-2 (Hajradinovic, Buduson)

Haugesund - Ranheim 2-3 (Shuaibu, Huseklepp)

Brann - Haugesund 1-1 (Shuaibu)

Sandnes Ulf - Haugesund (26. mars)