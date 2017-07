Her er Dundalks hemmelige Rosenborg-notater

Onsdag gjester Rosenborg det irske laget Dundalk i den første kampen i andre kvalifiseringsrunde til Champions League.

Trønderne må sies å være favoritter før de to kvalikkampene, men ingen skal påstå at irene ikke forbereder seg grundig til møtet med de norske seriemesterne.

Det som angivelig skal være en speiderrapport på Rosenborg har nemlig lekket ut på internett.

Det er nettstedet Back Page Football som via sin Twitter-side har lagt ut bilder av det som skal være speiderrapportene på Nicklas Bendtner og André Hansen, der Dundalk går gjennom både styrkene og svakhetene til Rosenborg-spillerne.

Rapportene skal etter sigende være funnet på fortauet i Lucan, en forstad til Dublin.

Der beskrives Nicklas Bendtners hodestyrker, og dansken omtales som et angrepsvåpen som Rosenborg spiller opp på dersom de ikke kan spille seg ut bakfra.

