Her er Rooneys avskjedshilsen til Manchester United

Søndag ble det endelig offisielt: Wayne Rooney forlater Manchester United og blir Everton-spiller kommende sesong, klubben han slo gjennom for som 16-åring i 2002 før han dro til Manchester United to år senere.

Overgangen har vært ventet de siste ukene, og på lørdag var angriperen på medisinsk test ved Evertons treningsanlegg.

Les også: Rooney klar for Everton

Nå som Rooney offisielt er klar for comebacket i Everton, legger han også ut en hilsen til Manchester United på Instagram.

Der takker han for 13 år på Old Trafford som han aldri vil glemme.

«Ville bare si en stor takk til alle i Manchester United,» skriver Rooney i Instagram-posten som han delte søndag ettermiddag.

«Takk til styrene gjennom mange år, og til managerne og trenerne jeg har spilt under, til støtteapparatet jeg har jobbet med, til lagkameratene jeg har spilt sammen med, og ikke minst til den fantastiske fansen som jeg er heldig nok til å ha spilt for. Takk for alle minnene!» skriver Rooney videre i meldingen.

Rooney scoret 15 mål på 67 ligakamper i løpet av sine to sesonger på A-nivå i Everton fra 2002 til 2004.

I Manchester United noterte han seg for 183 mål på 393 ligakamper i løpet av 13 sesonger.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!