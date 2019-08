Her får du fantasy-tipsene før gameweek 4

Premier League-sesongen er tre uker gammel, og de første tre gameweekene kan trygt sies å ha vært begivenhetsrike. En finne er toppscorer, og den mest eide spissen i spillet. En halv million spillere aktiverte wildcardet før for GW3. Hva blir det neste?

En god pekepinn før hver runde er å sjekke oddsen på kampene. Har du bare favoritter på oddsen på laget er det en god indikasjon på at du er på rett vei. Sjekk oddsen her.

Ukens særemne: Wildcard

Første del av disse artiklene vil jeg vie til dagsaktuelle temaer som har skapt diskusjoner i FPL-miljøet i dagene etter forrige Gameweek. Først tema ut er bruk av tidlig wildcard, og reaksjonene som har kommet i kjølvannet av Gameweek 3.

PukkiParty, Martial OOP (out of position) i spissrollen, smultringtørke, dobbelreturn fra Mane og De Bruyne tilbake i toppslag er bare noen av momentene som ledet til at nærmere en halv million managere valgte å aktivere sesongens første Wildcard forut for Gameweek 3. For mange av disse managerne viste Gameweek 3 seg som en skuffelse, og i kjølvannet av runden har diskusjonene herjet rundt tidlig bruk av Wildcard som en legitim strategi.

Min tanke er at et tidlig Wildcard absolutt kan være en god løsning for mange managere. Samtidig kan et tidlig Wildcard også være en forhastet beslutning. Fakta er, i hvert fall slik jeg ser det, at ulike lag vil ha ulike behov. Noen managere treffer bedre enn andre med laget de velger fra starten av sesongen. Og noen managere ser tendenser som kan gi dem et forsprang dersom de hopper på muligheten tidlig nok. Det er selvsagt lov å ha sterke meninger om når et Wildcard vil være mest effektivt og verdifullt. Men det er samtidig viktig å huske at hver enkelt managers lag har ulike forutsetninger, og at ulike managere vil se ulike strategiske muligheter.

Selv har jeg gjerne forsøkt å spare Wildcardet til nærmere jul, med intensjon om å gi laget en sen «boost». Fjorårssesongen gav meg en liten reality check på det punktet. Da julaften og juleprogrammet nærmet seg hadde jeg fremdeles Wildcardet i behold, og jeg hadde egentlig ingen store justeringer jeg ønsket å gjøre. Dette er selvfølgelig ikke et problem, men heller en gunstig posisjon å sitte i. Poenget jeg gjerne vil få frem er at «frykten» for å bruke Wildcardet tidlig og for å miste muligheten til å gjøre en større justering senere antakelig stoppet meg fra å hive meg på en god alternativ strategi på et tidligere tidspunkt.

Det jeg vel egentlig forsøker å si er at man må ha tillit til magefølelsene og tankene man har som FPL-spiller. Man velger lag og spillere av en grunn. Ser du taktikker og strategier du tror kan gi deg et forsprang bør ikke frykten for å bruke Wildcardet tidlig stoppe deg. FPL handler om å ta de valgene du tror gir deg flest poeng. Ikke la frykten for å «svi» Wildcardet tidlig stoppe deg fra å velge løsninger du tror på.

Oppover og nedover

Metervis av spalteplass og podcastbånd har allerede gått med til drøfting av spillerne som så langt har overrasket oss i positiv og negativ forstand. I spalten “Oppover og nedover” vil fokus heller rettes mot spillere det etter min mening ikke snakkes nok om, og spillere jeg tror kan stå ovenfor en formutvikling i positiv eller negativ retning.

Oppover

Foto: Dmitri Lovetsky / AP / NTB scanpix

Nick Pope

Førstemann ut er Burnleys sisteskanse. Med kun en clean sheet på de første tre rundene og Liverpool som neste motstander kan timingen på denne anbefalingen virke litt rar. Like fullt er Nick Pope en mann å holde øye med. Et godt argument i hans favør er Burnleys kommende fixtures, som ser særdeles fine ut over de neste 10 GWs. Men mest tungtveiende er to svært interessante statistikker som særlig Popes FPL-potensial nyter godt av. Burnley slipper nemlig til delt færrest store sjanser (big chances conceded). Det at laget slipper til få store sjanser er alene verdifullt for Pope-eiere. Men det blir bedre. Burnley har nemlig også sluppet til tredje flest skudd fra utenfor 16-meteren. Pope møter altså et høyt antall skudd som samtidig, i hvert fall i teorien, er skudd som skal være enklere å redde. Disse statistikkene er for øvrig ikke nye av året. Burnley har historisk sett alltid sluppet til et høyt antall avslutninger fra distanse, noe som illustreres av at Burnleys keeper alltid befinner seg høyt på listen over flest redninger (nummer tre i 2018/19, nummer seks i 2017/18 og nummer en i 2016/17).

Premium Defence

Før sesongen var det tilnærmet konsensus at de dyrere forsvarspillerne utgjorde spillets beste verdi. To GWs senere ble de samme spillerne tuppet ut av lagene våre som ukegammel tacokjøttdeig. For mange var dette et nødvendig grep for å frigjøre midler til dyrere angripere og formasjonsendringer. Og som nevnt ovenfor kan dette være en god taktikk for mange lag, avhengig av hvordan lagene deres ser ut. Tanken bak å dra frem premiumforsvarere i denne spalten er ikke å «shame» de som har valgt å bytte dem ut. Heller er tanken å påpeke at man til nå i sesongen har sett færre clean sheets enn hva man må forvente gjennom resten av sesongen. Både Liverpool og Manchester City er forsvar som tidligere har vist seg kapable til å holde nullen ofte. Og selv om fjorårets statistikk tilsier at lagene nok overpresterte litt må det forventes at begge lag vil knipe igjen bakover i større grad etter hvert som sesongen «setter seg» mer.

Mye av premiumforsvarernes verdi ligger samtidig i deres forventede offensive bidrag. FPL-manageres flukt fra disse spillerne virker å delvis være basert på det som oppfattes som skuffende offensive bidrag. Her er det muligens behov for en liten virkelighetsorientering. Trent Alexander-Arnold kan allerede vise til 2 målgivende pasninger. I helgens oppgjør mot Arsenal skapte backen 6 målsjanser, hvorav 1 stor sjanse. Han fyrte av 3 skudd innenfor boksen, og hadde 59 ballberøringer i siste tredjedel av banen. Med dette er faktisk TAA på andreplass på listen over sjanser skapt og store sjanser skapt, bak Kevin De Bruyne. Virgil Van Dijk har på sin side allerede tegnet seg på scoringslisten, og viser prov på å kunne bli en enda større trussel på offensive dødballer i år. Lucas Digne, Evertons dødballtakende venstreback, fortsetter der han slapp i fjor. Det har allerede blitt en målgivende pasning på franskmannen, og mot Villa pumpet han innlegg inn i boksen som om prestasjonsbonusene hans var avhengige av det. Den av premiumforsvarerne som på papiret har skuffet mest er Andrew Robertson. Samtidig som han har «skuffet» fremover i banen kan han vise til 11 ballberøringer innenfor motstanders banehalvdel, noe som er best i ligaen. Dette, sammen med at han har underprestert xA, tilsier at målpoeng er rett rundt hjørnet for den skotske dynamoen.

Min spådom er at forsvarsspillerne gradvis vil vise seg verdien verdig. Det kortsiktig riktige valget kan fort være å bevege seg vekk fra premiumforsvarere, men vær bevisst at antallet clean sheets vil øke i månedene som kommer. Fortsetter spillerne å bidra offensivt kan verdien de tilbyr vanskelig matches av midtbanespillerne og spissene vi sikler på i dag.

Foto: Nick Potts, PA via AP / NTB scanpix

James Maddison

James Maddison er et interessant tilfelle. Mest fordi han har levert storspill samtidig som Leicesters angrep for øvrig har skuffet stort. Der laget per nå kan vise til ligaens nest dårligste xG, har engelskmannens silkefot allerede levert to assists i ligaen og en scoring i onsdagens ligacupoppgjør borte mot Newcastle. Med flest sjanser skapt (7, hvorav 2 store) og flest skudd (10) topper Maddison de fleste av lagets offensive statistikker. Mange FPL-spillere sverger til den såkalte Talisman-teorien, som i prinsippet går ut på at man alltid bør hente inn de spillerne som «driver» sitt lags offensive spill. Dette kan uten tvil sies om Maddison i dagens form. Det er mange gode alternativer i hans prisklasse, men Maddison bør stå høyt på lista over mulige erstattere for Sigurdsson, Fraser og lagkompis Perez.

Nedover

Gylfi Sigurdsson

Gylfi var en av de spillerne jeg hadde størst tro på før sesongen startet, og han er kanskje den spilleren jeg mener har skuffet mest så langt i årets sesong. Evertons angrep har i sin helhet levert svakere enn forventet, og spørsmålet er hvorvidt Gylfis formsvikt er en årsak til eller et resultat av Evertons manglende offensive slagkraft. @FPLSWOT viste i en twitterpost til tall som viser at Gylfi så langt i år presterer svakere enn i fjor over hele den statistiske linjen. Spørsmålet er om islendingen kan snu trenden?

Ryan Fraser

Etter en fremragende fjorårssesong, og med et par flotte fixtures i starten av sesngen, valgte mange å satse på Ryan Fraser. Null målpoeng, 3 skapte sjanser, 2 skudd fra innenfor 16-meteren og 4 ballberøringer i boks har det blitt så langt. Laget har et fint program gjennom de neste 4 rundene, og har en tendens til å eksplodere offensivt fra tid til annen. Men Fraser har sett svak ut så langt. Formen kommer garantert tilbake, men med så mange andre glimrende alternativer i samme prisklasse må man nok vurdere å dumpe den vaskemaskinformede skotten.

Leicesters angrep

Jeg har alt skrytt av James Maddison. Der han har vist seg som et lyspunkt har spillere som Ayoze Perez og Youri Tielemans levert bekmørke FPL-prestasjoner. Laget har scoret 3 mål, noe som ser ut til å være svært godt betalt. Etter helgens møte med Bournemouth stivner også programmet til igjen. Brendan Rodgers mannskap har bøttevis av potensial, både offensivt og defensivt. Men når spillere som Perez leverer tall på nivå med midtbanespillere verdt 4,5 millioner blir det tydelig at man bør avvente å hente inn Leicester-spillere til de viser tegn på stigende offensiv form.

Wolves-angrepet

Etter en fantastisk sesong i fjor får Wolves leke seg i europeisk selskap for første gang siden 1980-81. Mange har vært bekymret for hvordan et europeisk eventyr vil påvirke ulvenes prestasjoner i hjemlig serie, gjerne ved å vise til Burnleys sesongstart i fjor. Så langt ser bekymringene ut til å være velbegrunnede. Etter tre serierunder har Wolves scoret 2 mål. I kampen mot Burnley hadde laget ingen skudd på mål (et stolpetreff) før Raul Jimenez satte inn straffesparket som sikret dem ett poeng i det 95. minutt. Gode prestasjoner i Europa League til tross, ting går trått i hjemlig liga. Laget har drøssevis av kvalitetsspillere, men inntil de viser at målformen er tilbake bør nok Diogo Jota og Raul Jimenez unngås.



Smått og godt

Ved siden av å følge spillernes prestasjonstrender i spalten ovenfor vil jeg i her dra frem litt godt og blandet som kan være verdt å merke seg. Det kan være statistiske finurligheter, manageruttalelser, skadenyheter og generelle FPL-baserte betraktninger.

John McGinn ser ut til å være det foretrukne FPL-alibiet fra nyopprykkede Aston Villa. Skottens manager, Dean Smith, fant i etterkant av forrige ukes tap mot Bournemouth ut at han ville gi FPL-managerne enda større grunn til å sikle ved å uttale følgende:

“I think our most likely goalscorer at the moment has looked like it’s going to be John McGinn. He’s made some really deep runs into the opposition half.”

McGinn valgte på sin side å leve opp til skrytet ved å bidra med en assist i Villas seier over Everton.

Marcus Rashford: 8,7 mill, fast plass i et (antatt) topp 6-angrep. Målpoeng i to av tre runder, med straffebom i den tredje. En slik spiller bør være bankers i alle lag?

Vel, tall tyder på at spissen muligens har fått i overkant godt betalt så langt i år. I løpet av tre runder har Rashford kun fyrt av 3 skudd fra innenfor motstanderens 16-meter. Enkelte av dere vil huske at han, i tillegg til helgens straffemiss, scoret på straffe i serieåpningen mot Chelsea. To av de tre skuddene Rashford har fyrt av fra innenfor boksen kom altså fra straffespark. Skudd fra innenfor boks er selvsagt ikke den eneste statistikken av betydning for en spiss, og det må legges til at Rashford totalt har fyrt av 10 skudd så langt i år. Mangelen på skudd fra innenfor 16-meteren går likevel hånd i hånd med et heatmap som plasserer spissen ute på Uniteds venstre flanke.

Oleksandr Zinchenko er et interessant fantasytilfelle. Ukraineren har hatt et fast grep om Citys venstreside de siste 15 ligakampene, og ser ut til å nyte Peps fulle tillit. Men med Benjamin Mendy på vei tilbake fra skade kan Kevin De Bruynes ukrainske dobbeltgjenger fort oppleve spanjolens rotasjonsfetish på nært hold.

Zinchenkos eierandel er 12%, og Citys fixtures over de neste 8 GWs er spektakulært fine. Like fullt vil backen i løpet an noen runders tid sannsynligvis gi eierne sine et dilemma. Verdt å nevne er at Zinchenko skapte 5 målsjanser i helgens kamp mot Bournemouth, og at han med det har skapt nest flest sjanser blant ligaens forsvarere, bak Trent Alexander-Arnold.

Kapteinsvalg

Få ting i FPL er konstante. Hodebryet vi alle opplever når vi forsøker å velge ukens kaptein? Det er definitivt konstant. Beslutningsvegring, FOMO, og spekulasjoner i hva miniligarivalene velger er alle deler av beslutningsprosessen. Denne spalten har ingen ambisjoner om å tilby en “fasit” på kapteinsspørsmålet. Hensikten bak denne spalten er heller å forsøke å hente frem bakgrunnsinformasjon som kan hjelpe dere på veien mot å ta en beslutning dere føler dere trygge på. Så, hvem fortjener tilliten denne uken?

Manchester City tar imot Brighton hjemme på Etihad, og kan vel sies å tilby tre legitime kapteinsalternativer. City topper listen over sjanser skapt så langt i sesongen og ser fryktinngytende ut offensivt. Raheem Sterling topper de fleste kapteinsavstemninger med god margin, og vil nok bli vist tilliten av majoriteten av managere. Så langt i år har han levert 12 avslutninger fra innenfor 16-meteren, 7 store målsjanser, 5 scoringer og 29 ballberøringer innenfor boksen. Sammen med Mo Salah topper Sterling listen over flest store sjanser, og de to spillerne har også den høyeste forventede målinvolveringen i ligaen. Sterling har overprestert sin xG (expected goals) noe, men det trengs en modigere person enn meg for å gamble på at han ikke leverer på nytt til helgen.

Men, med Gabriel Jesus nede for telling til etter landslagspausen er Sergio Aguero spikret på topp. Mot Bournemouth slo argentineren til med to scoringer, og han er bookmakernes favoritt til å score både ett og to mot Brighton. Med en eierandel på 17,9% mot Sterlings 45,7% er Aguero for en sjelden gangs skyld også en sterk differential. Et lite utvalg av managere vil være i den både misunnelige og ubehagelige posisjonen hvor man eier både Aguero og Sterling, og må velge hvem av dem man foretrekker som ukens kaptein. Begge to overpresterer sine respektive xG og underpresterer sine xA. Selv eier jeg ikke Aguero, men kombinasjonen av å være bookienes favoritt og en differential blant et hav av Sterling-eiere betyr at han nok ville vært min foretrukne kaptein for GW4.

Sistemann i Citys kapteinstrio er selvsagt Kevin De Bruyne. De færreste vil påstå at belgieren kan matche eksplosiviteten både Sterling og Aguero tilbyr, men De Bruynes sesongstart har generert en rekke iøynefallende statistikker. Forut for det som var en mer beskjeden prestasjon i helgens seier mot Bournemouth, hvor han like fullt leverte en fin assist, stod nemlig De Bruyne med 3 assists (mest i PL), 12 skapte sjanser (mest i PL), 5 store sjanser skapt (mest i PL), expected assists på 0,93 per kamp (mest i PL) og 87 ballberøringer i siste tredjedel av banen (mest i PL). Legg også til at han gjennom de to første rundene var spilleren som lå høyest i banen for City. Det er med andre ord lov å forvente en god prestasjon hjemme mot Brighton.

For Mohammed Salahs del står Sean Dyches Burnley for tur. Egypteren har ingen utpreget god statistikk mot Burnley, og Liverpool møter et lag som har startet sesongen godt. Det sagt, både Liverpool og Salah er fullt kapable til å eksplodere når som helst. Salah har som nevnt ovenfor levert gode tall så langt i år, med 8 skudd fra innenfor boksen, 5 store målsjanser, 3 mål og 1 assist som de statistiske høydepunktene. Det er verdt å merke seg at størstedelen av Salahs tall stammer fra hjemmekampene mot Norwich og Arsenal. Dette henger nok sammen med at Liverpool møtte Southampton tre dager etter at Salah spilte 120 minutter i Supercupfinalen mot Chelsea, og bør nok ikke vektes for tungt.

Til sist nevnes mannen som i GW3 knuste 18,9% av alle fantasyhjerter ved å blanke hjemme mot Newcastle. De fleste av Harry Kanes eiere vil nok unngå ham slik brent barn skyr ilden, men statistikken Spurs-spissen har levert i hatoppgjørene mot Arsenal er vanskelig å forbigå i stillhet. 9 scoringer og 1 assist på 9 kamper har det blitt på Kane. Man kan med andre føle seg trygg på at han møter opp i disse kampene. Det må likevel slås fast at denne statistikken nok er det eneste som virkelig taler til fordel for et Kane-captaincy. Verken Spurs eller Kanes statistikker kan sies å være betryggende lesning, verken for FPL-spillere eller Spurs-supportere. Det er rimelig å forvente en forbedring i tiden som kommer, men det finnes tryggere kapteinsvalg denne GWen.

Folk å følge

Helt til sist i min ukentlige plapretime vil jeg trekke frem en FPL-kilde jeg selv har stor glede og nytte av. FPL-samfunnet er stort, og tilbudet av FPL-relatert materiale blir mer omfattende for hver uke som går. Etter hvert som FPL-jungelen vokser blir det vanskeligere å finne kildene det er verdt å lytte til. Formålet med denne spalten er å vie litt oppmerksomhet til ressursene som har noe å tilby. Hver uke vil jeg derfor anbefale en kilde som utmerker seg på en positiv måte, eksempelvis gjennom grundig kvantitativ analyse, gjennomtenkte og erfaringsbaserte anbefalinger eller rett og slett underholdende og originalt content.

Første digitale stoppested er en av mine personlige favoritter. Neil Murray (@roneildinho) er en FPL-entusiast som må sies å være “trådkongen” i FPL-Twitter. Neil spesialiserer seg på FPL-relaterte twittertråder hvor de evinnelige fantasyspørsmålene angripes fra nye vinkler. Man er ikke alltid enig i betraktningene han kommer med, men det er tilnærmet umulig å ikke bli sittende igjen med nye perspektiver etter å ha besøkt twitter-profilen hans. Legg til at Neil titt og ofte også deler tankene bak hans egne taktiske valg, og man sitter igjen med en ressurs som bidrar mer enn de aller fleste i FPL-samfunnet. Et godt eksempel på «Trådkongens» bidrag er hans « pre-season guide », som ligger festet som en samletråd i toppen av profilens hans. Neil er definitivt verdt å følge.

Lykke til i Gameweek 4, alle sammen. Vi sees på andre siden!

Artikkelforfatter Fabian von Harling er vår innleide fantasyekspert, og er bidragstyer til nettsiden Fantasy Football 247. Forrige sesong ble han nummer 56 i verden.