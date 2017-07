Hernandez klar for West Ham

Javier Hernandez er klar for West Ham. Den bekrefter London-klubben på sin Facebook-side mandag kveld.

Ifølge BBC betaler West Ham 16 millioner pund, eller omtrent 165 millioner kroner.

Den meksikanske angriperen kjøpes fra tyske Bayer Leverkusen, hvor han har spilt siden 2015. Hernandez har også vært innom Real Madrid, men er kanskje kjent for sin tid i Manchester United.

Nå venter altså et comeback i Premier League for «Chicharito».

- Jeg er glad for å bli West Ham-spiller. For meg er Premier League den beste ligaen i verden og da muligheten bød seg var jeg desperat etter å signere, sier Hernández til klubbens hjemmeside.

- Det var ingen vanskelig avgjørelse. West Ham har en lang historie og har store ambisjoner. Med de spillerne vi har signert denne sommeren kommer vi til å ha en god sesong, sier mexicaneren videre.

West Ham og Bayer Leverkusen bekreftet før helga at de var enige om en pris for Hernandez, men at det gjenstod at å komme til enighet om en kontrakt for spilleren, samt å gjennomføre legesjekken.

Det har nå blitt ordnet, og Hernandez har signert en kontrakt med West Ham.