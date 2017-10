Hevder Mourinho hadde Liverpool-drøm: - Han var besatt av tanken

Den 9. mars 2004 er dagen da José Mourinhos navn for alvor ble lagt merke til i England. Det var dagen da portugiseren smått sensasjonelt ledet sitt Porto til et 1-1-resultat på Old Trafford mot mektige Manchester United og sørget for at Porto avanserte i Champions League.

Det hører med til den videre historien at Mourinho ledet Porto til Champions League-tittelen den sesongen, før han tok over Chelsea og ledet den blå klubben til to strake ligamesterskap i Premier League.

Den 9. mars 2004 utspilte det seg imidlertid også en annen historie, en som kanskje ikke er like kjent. Historien utspant seg ved motsatt ende av motorveien M62, i Liverpool, en drøy times kjøretur fra Manchester.

Møte med Liverpool-sjef



Samme dag som Mourinho knuste Uniteds Champions League-drøm, troppet nemlig managerens daværende agent, Jorge Baideck, opp på kontoret til Liverpool-direktør Rick Parry med et klart mål for øye.

På det tidspunktet var det allerede bestemt at Mourinho skulle forlate Porto etter sesongslutt og Anfield-klubben skal på denne tiden ha vært portugiserens drømmedestinasjon med tanke på ny arbeidsgiver.

Det er tidligere The Times-journalist, og nåværende spillerkoordinator i Liverpool, Tony Barrett, som forteller om møtet mellom agenten og Parry. Han skrev dette da han jobbet for nettstedet joe.co.uk i 2016.

«Baideck benyttet seg av en fransk kontakt for å få til et møte, en agent som hadde vært involvert i en rekke overganger med Liverpool. Offisielt skulle de snakke med Parry om en mulig overgang, og selv om det også ble et tema, hadde Mourinhos agent en helt annen agenda», skriver han.

Baideck og den franske agenten møtte først med Liverpools manager på den tiden, Gerard Houllier. Men like etter ble Rick Parry ringt opp av den samme agenten, som lurte på om direktøren hadde tid til en kaffe.

Gikk rett på sak



Ifølge Barrett skal Parry ha stusset litt på timingen for et slikt impulsivt møte, og funnet det merkelig at han ikke hadde blitt invitert til å sitte inn på det møtet de to herrene allerede hadde hatt med manager Houllier.

Parry takket likevel ja til invitasjonen, og tenkte at han ikke hadde noe å tape på å høre hva de hadde å si. Like etter satt Baideck og hans kollega i en bil fra Melwood, der de hadde møtt med Houllier, på vei mot Anfield.

De to skal diskutert ivrig hvordan de skulle gå fram i møtet, på veien dit.

Etter å ha meldt sin ankomst til Parrys sekretær, ble de vist inn på hans kontor. Etter litt småprat, gikk Mourinhos agent rett på sak.

- José Mourinho ønsker å bli Liverpools neste manager, sa han.

Tony Barrett skriver om en svært målrettet Mourinho-agent.

«En sjarmoffensiv fulgte. Mourinho var en stor beundrer av Liverpool og var besatt av tanken om å jobbe på Anfield, en arena som han hadde beundret i lang tid. Klubben og Mourinho ville være en perfekt match, fortsatte Baideck. Ikke bare var Mourinho interessert, han hadde pekt ut Liverpool som den ideelle arbeidsgiver, så fort tiden i Porto var over».

LEDET LIVERPOOL: Tidligere Liverpool-direktør Rick Parry og tidligere Liverpool-manager Gerard Houllier.

«Seriøsiteten i dette tilbudet var veldig tydelig. Liverpool var i den unike posisjonen at én av verdens mest lovende fotballmanagere akkurat hadde gitt dem klar beskjed om at han ønsket seg til dem», skriver Barrett.

Reagerte på oppførsel



Det var likevel noen problemer. Gerard Houllier var fortsatt manager i Liverpool, og selv om han ikke helt leverte så godt som det klubbledelsen ønsket, var det fortsatt et håp om at Liverpool kunne kapre en fjerdeplass og en Champions League-plass på det tidspunktet i sesongen.

Parry ønsket derfor at franskmannen skulle få arbeidsro i jobben og ville ikke skape unødvendig uro i klubben ved å gå inn i en avtale som i praksis ville bety at Houllier ville bli erstattet som manager etter sesongen.

Det som skjedde senere samme kveld, skal ifølge Barrett, ha gitt Liverpool ytterligere tvil om at Mourinho var rett mann for klubben.

Porto sikret som kjent sitt avansement da Costinha satte inn 1-1 mot United på overtid. Mourinho jublet uhemmet ute på sidelinjen da avansementet var sikret. Portugiseren løp opp og ned, viftet med armene og gestikulerte på sedvanlig vis foran hjemmelagets supportere.

«Mourinhos oppførsel den kvelden ble ikke tatt godt imot blant Liverpool-ledelsen. De var ikke spesielt ivrige etter å ansette en manager de mente ikke passet inn med klubbens verdier», skriver Barrett.

Visjonen ble knust



Samtidig som Liverpool hadde tvil rundt den portugisiske manageren, ble det klart at Claudio Ranieris tid hos Chelsea var i ferd med å gå mot slutten. Klubbens rike eier Roman Abramovitsj kom derfor med et tilbud til Mourinho, via agent Jorge Mendes, og i løpet av kort tid kom partene til en avtale. Mourinho ble Chelsea-manager sommeren 2004.

«Ikke bare ble Baidecks visjon om Mourinho som Liverpool-manager knust, han mistet også sin klient til Jorge Mendes», skriver Barrett.

Liverpool på sin side endte opp med å sparke Houllier etter sesongen og erstattet ham med spanske Rafael Benitez. Ifølge Barrett følte ledelsen i klubben at den tidligere Valencia-sjefen var et tryggere managervalg.

Tidligere Liverpool-spiller Danny Murphy har også bekreftet Barretts historie, under et intervju med Jim White i radiokanalen Talksport.

- Da Rafael Benitez ble ansatt i Liverpool, sto det mellom ham og Mourinho. Jeg vet at Mourinho var svært gira på den jobben, sa han.

- Jeg vet at Mourinho ble utrolig skuffet da han ikke fikk den.

Stor suksess



Resten er det man kaller historie.

José Mourinho ledet Chelsea til to strake ligamesterskap i 2005 og 2006, mens Benitez ledet Liverpool til Champions League-tittelen i 2005.

Mourinho har senere vært i både Inter, Real Madrid og en andre periode med Chelsea, og vunnet en rekke store trofeer på veien, før han sommeren 2016 endte opp hos Liverpools erkerivaler, Manchester United.

Det skal imidlertid sies at Mourinho også senere i karrieren har følt seg forbigått av en klubb han holdt kjært i sitt hjerte. da Josep Guardiola i 2008 ble ansatt som Barcelona-trener, var portugiseren også svært aktuell og følte seg snytt da hans tidligere kompis til slutt landet jobben.

Lørdag tar den nå 54 år gamle manageren med seg sitt lag til arenaen han én gang beundret så mye, når United gjester Liverpool i Premier League.

Mourinho og United har fått en pangstart på sesongen og står med 19 poeng etter sju ligakamper. Kun målforskjell holder laget borte fra førsteplassen på tabellen, som innehas av Manchester City.

Liverpool er nummer sju på tabellen, med 12 poeng så langt.