Hevder Wenger sjokkerer med startelleveren i FA-cupfinalen

Flere britiske medier hevder at Arsenal-manager Arsene Wenger gjør et overraskende keepervalg i lørdagens FA-cupfinale mot Chelsea.

For mens de fleste fans har regnet med at 35 år gamle Petr Cech skal bidra med sin rutine bakerst for Arsenal, meldte flere britiske medier på fredag at Wenger velger å stille med colombianske David Ospina fra start i årets siste match.

Det vil i så fall overraske mange Arsenal-supportere.

Følg FA-cupfinalen mellom Arsenal og Chelsea LIVE her fra 18.30!

Vil vekk fra Arsenal

Med Laurent Koscielny suspendert og brasilianske Gabriel ute med skade, mener mange at Petr Cechs erfaring kan være av største nødvendighet i møtet med tsjekkerens gamle klubb.

Shkodran Mustafi trente med laget på torsdag, men ifølge Daily Mirror er også han utenfor startoppstillingen etter hjernerystelsen han pådro seg i seieren over Sunderland forrige uke.

FÅR TILLIT: David Ospina sies å få starte cupfinalen.

En eventuell avgjørelse om å sette Ospina i mål vekker enda større oppsikt med tanke på at keeperen er i samtaler med tyrkiske Fenerbache om en overgang.

Ifølge storavisen The Guardian skal Cech være knust av avgjørelsen om at han ikke får starte kampen mot Chelsea.

- Lovte Ospina cupkampene

Avisa Evening Standard skriver at Wenger lovte colombianeren å spille årets cupkamper i fjor sommer, da Ospina ytret et ønske om å forlate klubben.

Ospina har spilt alle åtte Champions League-oppgjør for Arsenal, og voktet også buret i de første fire FA-cupkampene. En skade satte 28-åringen ut av spill til både kvart- og semifinalen, og Petr Cech har vist solid klasse i tiden etterpå.

Skulle Ospina starte mot Chelsea, vil det være hans første kamp uansett turnering siden 2. april.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!