Hevdet Guardiola ikke viste følelser - så fikk de seg en overraskelse

TABELLTIPSET: 1.-PLASS - MANCHESTER CITY



Uansett hva den kommende Premier League-sesongen ender opp med, er det en mulighet for at den ender i tårer.

For Manchester Citys strategiske hærfører er ikke det en ukjent sak. Josep Guardiola er en mann som er vant til å arbeide under press. Faktisk, så har trenerprofilen hatt lignende forventninger hengende over seg siden han tok sin første hovedtrenerjobb tilbake i 2007.

Guardiola har vist ved noen anledninger at han er en følsom fyr. At han ikke lar alt trykket prelle av sånn uten videre, selv om det kan virke sånn mens kappløpet om titler fortsatt pågår. I sin forrige jobb i Tyskland fikk Guardiola et stempel på seg for å virke uengasjert, og ble beskyldt for å ikke vise nettopp følelser.

Presset som henger på skuldrene til en fotballtrener i en av verdens største klubber er enormt. Særlig i klubber der alle rundt omkring, fra supportere til klubbstyrer og pågående medier, forventer man skal vinne alt som er mulig å vinne. Sånn hadde Guardiola det i Barcelona. Og han hadde det på samme måte i Bayern München.

Da kan følelsene av og til ta overhånd til slutt. Som for eksempel da Guardiola ledet Barcelona til triumf i klubb-VM i 2009, et kalenderår der katalanerne vant seks turneringer.

Pedro utlignet ett minutt før full tid i finalen mot argentinske Estudiantes, og Lionel Messi scoret vinnermålet mot forsmådde landsmenn i ekstraomgangene. Etterpå ble Guardiola observert gråtende på skulderen til Dani Alves.

- Menneskelig



Noe lignende skjedde med Manchester City-manageren da han satte sluttstrek i Bayern München med å vinne den tyske cupfinalen, på straffer mot Borussia Dortmund, i mai 2016. Guardiola gjemte ansiktet i hendene og slapp følelsene løs. Med tårer i øynene feiret han deretter DFB-pokalen og avskjeden med spillerne.

HITTIL SISTE: Seiersvante Pep Guardiola var en beveget mann da han kunne heve sitt forrige trofé som trener, i avskjeden med Bayern München.

Bayern München-stjernen Thomas Müller sa etter den cupfinaleseieren at han forsto Guardiola godt.

- Når den siste kampen er over, kan du tillate deg å være menneskelig. Fordi da er du ikke ansvarlig for laget lenger og presset er borte, påpekte Müller, ifølge den katalanske avisen Sport.

- Han forlater klubben etter å ha oppnådd et av sesongens største mål. Arbeidet hans her har blitt mindre verdsatt av folk utenfor klubben, og det var han klar over. Derfor kom det et følelsesutbrudd, og det skjønner jeg.

Noen uker før hadde tyskerne mislyktes med forsøket på å vinne «alt», eller nærmere bestemt trippelen med hjemlig serie og cup, i tillegg til Champions League. Det klarte det bayerske laget under Jupp Heynckes ledelse i 2013.

I 2016 slo Atlético Madrid dem ut i semifinalene av mesterligaen. På det tidspunktet hadde det allerede vært klart i nesten et halvår at Guardiola kom til å gi seg i klubben etter sesongen. Også i katalanerens to første i sesonger som Bayern-trener ble det stopp mot spanske klubber i semifinalene. Barcelona stanset dem i 2015, Real Madrid året før.

Mangler i premieskapet



Enn så lenge mangler Manchester City de helt store merittene ute i Fotball-Europa, om vi ser bort ifra seieren i den nå nedlagte cupvinnercupen tilbake i 1970. Guardiola er hentet til City for å endre på det, men like viktig er jobben med å skaffe klubben mer suksess i hjemlige turneringer.

Med sommerens rekke av signeringer, for flerfoldige hundretalls millioner, blir ikke forventningene om sølvtøy mindre. Ederson, Bernardo Silva, Kyle Walker, Danilo og Benjamin Mendy har ført sommerens pengebruk i City opp i godt over to milliarder kroner. Det er over 500 millioner mer enn den nærmeste rivalen Manchester United.

DYR NYKOMMER: Kyle Walker har forlatt Harry Kane og Tottenham til fordel for Manchester City.

- Jeg tror at spillerhandelen må stoppe opp før eller seinere. Det er ikke bærekraftig. Håpet er at jeg er her neste sesong, og at vi ikke kommer til å bruke like mye penger som denne, poengterer Pep Guardiola på pressekonferansen sin dagen før ligapremieren.

- De neste åra kommer City til å kjøpe én, to eller tre spillere. De som er her nå er unge og kommer til å bli værende i framtida.

Manchester City sesongåpner borte mot nyopprykkede Brighton lørdag. Manageren mener lite er nytt når det gjelder forventningspress han og laget kjenner på.

- Jeg føler på det samme presset som forrige sesong. Vi er her for å vinne kamper. De nyopprykkede lagene er alltid de tøffeste å møte tidlig. De første kampene er veldig kompliserte, mener Guardiola.

- Vi var favoritter da jeg var på min første pressekonferanse i fjor, så ingenting er forandret. Jeg var selvsikker da også, tilføyer han.

Tittelkrav



Riktignok er det bare Guardiolas andre sesong som City-manager som sparkes i gang om kort tid. Men i disse dager er kravet til vedkommende som besitter den jobben klart: Store titler må vinnes.

Det klarte han en rekke ganger både i Barcelona og Bayern München. Debutåret i Manchester City ga bare en tredjeplass i ligaen, og de lyseblå ble slått ut av alle øvrige cuper før finalene.

Forrige sesong stilte tre av Englands beste klubber til sesongstart med nye og høyt profilerte managere. To av dem hadde ingen erfaring fra Premier League. Da var det den krigerske vinnerskallen Antonio Conte som viste seg mest tilpasningsdyktig. Han triumferte i ligaen med sitt Chelsea.

Denne sesongen står Guardiola og Conte mer på lik linje når det kommer til kampbelastning. Nå har også Chelsea Champions League-trofeet å spille for.

Det kan fort medføre at statusen som Premier League-mester tilfaller en annen klubb denne gangen.

Overgangsaktivitet:

INN:

Bernardo Silva (Monaco)

Ederson (Benfica)

Kyle Walker (Tottenham)

Danilo (Real Madrid)

Benjamin Mendy (Monaco)

Douglas Luiz (Vasco Da Gama)

UT:

Willy Caballero (Chelsea)

Jesús Navas (Sevilla)

Nolito (Sevilla)

Kelechi Iheanacho (Leicester)

Fernando (Galatasaray)

Aleksandar Kolarov (Roma)

Enes Unal (Villarreal)

Pablo Zabaleta (West Ham)

Joe Hart (West Ham, lån)

Douglas Luiz (Girona, lån)

Gaël Clichy (Basaksehir)

Bacary Sagna (frigitt)

Aaron Mooy (Huddersfield)

Olivier Ntcham (Celtic)

Rubén Sobrino (Alavés)

Bruno Zuculini (Hellas Verona)

Angus Gunn (Norwich, lån)

Bersant Celina (Ipswich, lån)

Angeliño (NAC Breda, lån)

James Horsfield (NAC Breda)

Joe Coveney (Nottingham Forest U23)

Keepere:

Ederson (23) er ny mann i posisjonen bak de ti medspillerne i lyseblå drakt. Brasilianeren kommer fra Benfica for 36 millioner pund, noe som gjør ham til intet mindre enn verdens dyreste målvakt. Å bli keeperen som har overtatt den statusen, 16 år etter Gianluigi Buffons overgang til Juventus fra Parma, det forplikter.

Citys valg om å hente inn Claudio Bravo som nytt førstevalg fra Barcelona i fjor slo ikke til som man hadde håpet. Chileneren leverte veldig ustabilt, også med ballen i beina, som var en av ferdighetene han skulle tilføre City noe nytt med. Valget om å hente Ederson til nevnte pris sier sitt. Det skal bli vanskelig for 34 år gamle Bravo å kapre en førstekeeperrolle.

Forsvar:

De aldrende sidebackene var et spørsmålstegn i City-mannskapet forrige sesong. Nå er alle fire som kjempet om de to plassene, Aleksandar Kolarov, Bacary Sagna, Gaël Clichy og Pablo Zabaleta, faset ut. Og City har ikke spart på kruttet i arbeidet med å både forsterke og forynge backene. Siste ankomne er franske Benjamin Mendy (23). Venstrebacken ble kjøpt fri fra Monaco for bortimot 540 millioner kroner, og sørger for at City har verdens to dyreste forsvarsspillere i stallen. Et par uker før ble nemlig Kyle Walker (27) hentet fra Tottenham, for nesten like mye penger, for å bekle høyrebacken. Eller ble han det? Innimellom sommerns backhandling til langt over en milliard norske kroner, ble også Real Madrids Danilo (26) kjøpt inn for 27 milloner pund. Småsvimmel? Brasilianeren er primært høyreback, men kan også spille ute til venstre.

Siden vi er godt i gang med priser kan vi nevne at City de siste tre åra har oversvømmet forhandlingsbordene med pundsedler for midtstopperne John Stones (47,5 millioner), Nicolás Otamendi (31,5 millioner) og Eliaquim Mangala (32 millioner). Sistnevnte har for øvrig vært en flopp og er nå uønsket i klubben. Otamendi, og særlig Stones, har slitt med å leve opp til prislappene sine siden de kom til Etihad Stadium. Førstevalget i midtforsvaret er nok likevel ingen av disse. Lagkaptein Vincent Kompany er trolig fortsatt mannen som settes opp først i det bakre leddet til Guardiola. Så lenge han er skadefri. Noe han stadig strever veldig med å være.

De siste treningskampene tyder på at Kompany er i stand til å spille, og at han får med seg både Otamendi og Stones i en 3-5-2-formasjon med tre stoppere. Backene vi nevnte litt lenger oppe frigjøres mer offensivt og blir i så fall breddeholderne oppstillinga.

Midtbane:

En kan lure på hvor man skal begynne her. Alternativene - de gode alternativene - er så mange at det nesten vil være et under om alle blir værende i klubben ut sesongen. Det er rett og slett ikke plass til å gi mye spilletid til alle som kunne gått inn i førsteelleveren til nær sagt samtlige konkurrenter i ligaen.

Bernardo Silva (23) var sommerens første spillerkjøp og er en god kandidat til å spille på høyresida, men kanskje først og fremst om City faller tilbake på en variant av 4-2-3-1. Høyresida ble forrige sesong ofte fylt av Kevin De Bruyne, spilleren som kanskje har det høyeste toppnivået av alle i klubben. Belgieren trekkes trolig mer inn i banen i år. Der får han og David Silva nok mest av hovmesteransvaret i laget. Venstresida tilfaller trolig Raheem Sterling, med Leroy Sané som et annet sterkt alternativ. Begge sliter mer med å bli prioritert i 3-5-2. Sterling kan også være et alternativ på spissplass om førstevalgene der rammes av skader, hvilket ikke er helt usannsynlig. Patrick Roberts har ennå til gode å få vist hva han er god for etter to år som City-eiendom. 20-åringen kan gå mot et nytt utlån. Brahim Abelkader Diaz (18) har bidratt med mål etter innhopp i Citys to siste oppkjøringskamper og kan ha passert Roberts på lista over prioriterte offensive spillere.

Defensivt på midtbanen ligger rutinerte Fernandinho godt an som ryddegutt. Men etter hvert som sesongen skrider fram blir han utfordret av den mer ballssikre og kreative Ilkay Gündogan. Tyskeren er ventet tilbake i september etter den alvorlige kneskaden han pådro seg i fjor høst. I tillegg har man fortsatt veteranen Yaya Touré, som kan finne på de utroligste ting av sterke bidrag hvis han har dagen. Fabian Delph må finne fram uante krefter og ta store steg som såkalt «late bloomer» om manageren skal gis god grunner til å velge ham. Den meget spennende Phil Foden (17) har fått sjansen i flere oppkjøringskamper mot topp motstand, men må trolig spille mest for reservelaget når det blir alvor.

Angrep:

Sergio Agüero og Gabriel Jesus. Etter sistnevntes ankomst fra Brasil på nyåret, avløste disse to hverandre under diverse skadeavbrekk, hovedsaklig som Citys enslige spydspiss. Dersom lagets nye formasjon med to mann i front fungerer, kan de to søramerikanerne bli et spisspar for Premier Leagues historiebøker allerede nå. 50 mål er ingen umulighet for disse to.

Det skal sies at Gabriel Jesus bare er 20 år gammel og ennå er tidlig i karrieren på Englands høyeste nivå. Sju mål og fire målgivende pasninger fordelt på 651 minutter og ti kamper i vårsesongen taler likevel et tydelig språk. Brasilianerens ulykksalige bruddskade i foten i vinter, etter bare noen ukers storspill, satte en stopper for noe enda større. Eksplosive Agüero har også hatt sine nedturer med skader. Men målstatistikken til 29-åringen fra Argentina er det få, om noen som slår. 122 scoringer på 181 liga kamper er det blitt siden han kom til Man. City i 2011.

Wilfried Bony er en tredje og langt mindre glamorøs mulighetet på topp. Karrieren til ivorianeren har stoppa opp etter storovergangen fra Swansea i 2015. Veien til økt spilletid synes lang og et salg eller utlån til en annen klubb vil ikke overraske noen.

Manager:

Pep Guardiola vet godt hvordan man utkonkurrerer sterke motstandere. Nå har den taktisk kløktige manageren hatt et år på seg til å lære, og finne en oppskrift på hva som må til for å lykkes med jobben i England.

Mens kjøpene fra forrige sommervindu ikke ga ønsket uttelling på banen, har Guardiola og hans gamle venner Ferran Soriano og Txiki Begiristain skrudd pengebruken opp et hakk i sommer. Nå har ikke manageren grunn til å hevde han ikke får arbeide med spillerne han ønsker seg.

2016-2017 ble Guardiolas første sesong som hovedtrener uten å vinne noe. Den 46-årige tittelgrossisten er uten tvil 100 prosent innstilt på å slå kraftig tilbake.

Se opp for:

Brahim Diaz. Kan det virkelig bli rom i dette manskapet for å gi mye spilletid til en unggutt med knapp A-lagserfaring? Vi tviler når vi vurderer Manchester Citys stjernetetthet i alle posisjoner. Det offfensive midtbanetalentet Diaz har vært en av flere tenåringer som har fått muligheter på laget i sommer. 18-åringen har ikke bare fått noen innhopp, han har scora mål mot både Tottenham og Real Madrid også.

Den ekstremt vanskelige konkurransen om en plass i Diaz' beste posisjoner, gjør at vi tror han må nøye seg med reservelagsspill mesteparten av sesongen. Forhåpentlig får vi se den halvt marrokanske spanjolen fra Málaga i aksjon i flere storkamper der det virkelig gjelder også.

Plusser:

+ Alle sårbare posisjoner fra fjoråret virker betydelig forsterket

+ Har fått en oppkjøring til på å perfeksjonere Guardiolas spillestil

+ Ligaens bredeste og mest imponerende spillerstall på papiret

Minuser:

- Fallhøyden er som vanlig stor for dem som bruker mest penger. Underprestering over tid kan skape uro rundt laget og manageren.

- Skadeproblemer for flere av lagets viktigste menn kan senke kvaliteten på førsteelleveren.

Konklusjon:

Store pengesummer er nok en gang investert for å gjøre laget til en sterkere enhet. Det gjør at Manchester City ser ut som en klart styrket klubb målt opp mot fjoråret.

Oppkjøringskampene har heller ikke gjort om på dette. Seirer med tre mål mot både Real Madrid og Tottenham lar seg absolutt høre, selv om lagene som vanlig byttet ut mange spillere i de betydningsløse møtene.

Det er fra lørdag av det virkelig gjelder. Manchester City har alle forutsetninger på plass for få til en jubelsesong, og klatre helt opp på toppen av ligaen.