Hver islending ville fått 1600 kroner av et eventuelt Sigurdsson-salg

TABELLTIPSET: 18. PLASS - Swansea

Gylfi Sigurdsson ser ut til å være nære en exit fra Swansea.

En overgang til Everton ser ut til å være nære, og hva med prislappen? Småpene 50 millioner pund.

Det er ikke galt for en gutt fra sagaøya, Island. Prislappen er faktisk såpass høy at dersom du skulle fordelt summen på hver enkelt innbygger på øya, med sine 334.000 innbyggere, ville de fått nesten 1600 kroner hver av salgssummen.

Til sammenlikning: Hadde Sigurdsson vært norsk, ville hver enkelt nordmann fått 103 kroner hver.

EKSPERT: Sky Sports-ekspert Matthew Le Tissier tror det blir en tøff sesong for Swansea.

Forskjellen på overlevelse og nedrykk?



Men hvorfor er Sigurdsson verdt så mye penger?

Ifølge Sky Sports-ekspert Matt Le Tissier er det nettopp fordi en sesong uten Sigurdsson rett og slett betyr nedrykk fra Premier League for Swansea.

Og for Swansea selv, så vet klubben at det er meget vanskelig å erstatte en spiller av Sigurdssons kaliber.

Forrige sesong bidro Sigurdsson med ni scoringer og 13 målgivende pasninger. Det er ganske sterkt i et lag som hele veien kjempet om å unngå nedrykk.

Involvert i halvparten av Swansea-scoringene



Le Tissier svarer følgende på spørsmål om hva som blir klubbens største utfordringer kommende sesong:

- Det avhenger helt om hva som skjer med Sigurdsson. Han er en utrolig vanskelig spiller å erstatte, og jeg tror at dersom han forlater klubben, og de ikke erstatter ham med noen like effektive spillere, så vil de være i trøbbel, fortalte eksperten til Skysports tidligere i sommer.

Og tallenes tale er klar. Sigurdsson var nemlig innblandet i 22 av lagets 45 scoringer i Premier League forrige sesong. Så hvis vi er snille, så la oss si halvparten av lagets scoringer i ligaen.

Vil ha snarlig avklaring



Og det er mye som tyder på at en overgang vekk fra den walisiske klubben er nært forestående.

For få dager siden erkjente Swansea-manager Paul Clement at han ikke aner om Sigurdsson er i klubben ved seriestart til helgen.

SPENNENDE: Swansea-manager Paul Clement frykter klubben mister Gylfi Sigurdsson, og han ønsker en snarlig avklaring.

- Vi aner fremdeles ikke hva som vil skje med ham. Det pågår fremdeles samtaler mellom vår klubben og en annen klubb. Men slik situasjonen er nå, er han Swansea-spiller. Det er mulig han blir, det kan hende han går, sa han til Skysports.

Han fortalte at klubben ønsker en snarlig avklaring. Og den kan komme.

Det er ikke lenge siden det ble rapportert at Everton hadde fått et bud på 45 millioner pund avslått for islendingen. Kun fem millioner unna det Swansea skal forlange for islendingen.

Analyse av Swansea



Overganger:

INN:



Erwin Mulder (Heerenveen)

Tammy Abraham (Chelsea, lån)

Kees De Boer (Ajax)

Roque Mesa (Las Palmas)

Marc Walsh (Finn's Harp)

Cian Harries (Coventry)

UT:

Gerhard Tremmel (frigitt)

Marvin Emnes (frigitt)

Liam Shephard (frigitt)

Josh Vickers (frigitt)

Owain Jones (frigitt)

Tom Dyson (frigitt)

Tom Holland (frigitt)

Alex Samuel (Stevenage)

Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

Borja Baston (Malaga, lån)

Jordi Amat (Real Betis, lån)

Jack Cork (Burnley)

Daniel James (Shrewsbury, lån)

Franck Tabanou (frigitt)

Connor Roberts (Middlesbrough, lån)

Keepere:



Lukasz Fabianski hadde en tøff og vanskelig forrige sesong. Men han hadde imponerende åtte kamper hvor han holdt nullen. Det er ikke verst, med tanke på at han ellers slapp inn 69 mål. Ifølge tall hadde han kun tre tabber på disse. Så statistikken viser at Swansea har en solid førstekeeper, som har massevis av rutine. Bak ham banker nysigneringen Erwin Mulder på døra. Men Fabianski virker som det klare førstevalget per nå.

Forsvar:

Ut fra hvordan det har sett ut i sommer, vil Clement spille med en firer bak. Det er lite nytt å spore blant guttene bak, og kontinuitet kan være positivt. Det oser ikke kvalitet i forsvaret. Fernandez har vært fast i laget de siste sesongene, men bidrar med lite offensivt. Mawson gjorde en god debutsesong i fjor, scoret fire ganger på 27 kamper. Det er ganske tynt i rekkene bak.

Midtbane:

På midten er det også lite nytt å spore. Tom Carroll, Leroy Fer, Leon Britton og Wayne Routlegde ser ut til å danne fireren, dersom Gylfi Sigurdsson forsvinner. Islendingen er selvskreven dersom han blir. Av guttene på midten er det stort sett Leroy Fer og Sigurdsson som bidrar nevneverdig offensivt. Foruten disse er det tynt. Routledge har tidvis vært frisk, men ikke mer.

Angrep:

Kanskje det sterkeste leddet på papiret. Problemet er at Fernando Llorente fremdeles er ute med en brukket arm. Det er ventet at han går glipp av de første 2-3 kampene. Jordan Ayew og Tammy Abraham startet treningskampen mot Sampdoria sist helg, en kamp Swansea vant 4-0. Abaham scoret det tredje målet og virker som en spennende type. Oli McBurnie er en spennende unggutt som kan få sitt gjennombrudd denne sesongen.

Manager:

Paul Clement kom inn midt i sesongen i fjor og berget plassen for Swansea. Clement har i en årrekke vært assistentmanager, men overtok som hovedtrener i Derby i 2015, før hans andre klubb ble Swansea.

Clement har jobbet under Carlo Ancelotti i Chelsea, PSG, Real Madrid og Bayern München, og har fått uvurderlig erfaring og lærdom av en av verdens beste managere.

Viste under siste halvdel av sesongen i fjor at han har mye å komme med. God taktisk og får det beste ut av sine spillere.

Clement ble klubbens tredje manager sist sesong, og han bør levere resultater fra start dersom han vil beholde jobben. I alle fall hvis klubbens styre er like gira på å kvitte seg med managere nå, som de har vist tidligere.

Se opp for: Tammy Abraham (19)

Unggutten kom på lån fra Chelsea i sommer, og har uttalt at han ønsker å vise at han er mer enn god nok for Premier League.

Newcastle var etter ryktene også interessert i spissen, men han valgte waliserne, noe den tidligere Newcastle-spilleren Mich Quinn slaktet.

Forrige sesong var Abraham på lån hos Bristol City i Championship og gjorde sakene meget bra. Unggutten scoret imponerende 26 mål på 48 kamper i alle turneringer.

Plusser:

+ Mange ballsikre spillere

+ Spennende manager

+ Et par spennende unggutter

Minuser:

- Svake bakover i banen

- For få målscorere

- Mangler matchvinnere dersom Sigurdsson forsvinner

Konklusjon:

Det blir nok en tøff sesong for Swansea. Dersom de beholder Sigurdsson, kan de klare å berge plassen, men uten islendingen blir det meget tøft.

Klubbens nysigneringer er store spørsmålstegn. Fernando Llorente beviste forrige sesong at han er god nok, men kommer han opp igjen på det nivået også uten Sigurdsson?

Virker veldig svake i det bakre leddet. Trenger skikkelige forsterkninger i flere ledd. Uten dette vil det bli meget tøft for Swansea den kommende sesongen.

Vi tror Swansea ender på 18. plass i Premier League.