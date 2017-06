Hyller vinnerskallen Mandzukic: - Han tvang seg tilbake på laget

CARDIFF (Nettavisen): For Wolfsburg, Bayern München og Atletico Madrid hamret kroaten Mario Mandzukic inn jevnt og trutt med mål.

På 191 kamper for de tre klubbene ble det 88 mål på spissen. Sluggeren imponerte også på landslaget til Kroatia og under EM i 2012 ble han delt toppscorer sammen med fem andre spillere.

Han scoret tre ganger.

Sommeren 2015 ble han hentet til Juventus, men i den italienske storklubben ble ikke 31-åringen en umiddelbar suksess og nettet kun 13 ganger i sin første sesong.

Allerede sommeren etter brukte Juventus derfor store penger på å hente en ny spiss, Gonzalo Higuain. Dermed trodde mange at Mandzukic skulle ende opp på benken, men de som trodde det, de trodde ganske så feil.

I den inneværende sesongen har Mandzukic vært på banen i hele 49 kamper så langt og i flere kamper har han spilt i en litt uvant rolle.

Har fått ny rolle



Den storvokste kroaten har nemlig blitt omskolert til ving.

- Ja, han har det. Han startet ikke som ving, han startet som back up for Higuain, men han har enormt med viljestyrke og er så «hard core» at han tvang seg tilbake i startelleveren, forteller Hashim Hussain Mehdi til Nettavisen. Han er blant de som følger Juventus tettest i Norge.

Hussain Mehdi trekker fram et godt eksempel som viser den omtalte viljestyrken. Da Juventus sist sesong røk ut av Champions League mot Bayern München, tok Mandzukic det hele alt annet enn pent.

- Trener Massimiliano Allegri er sitert på det at Mandzukic ikke sa et ord i garderoben på én måned etter det. Han var så sur, forteller han.

De to lagene spilte først 2-2 i Torino den sesongen, før det også ble 2-2 på Allianz Arena og kampen gikk til ekstraomganger. Der sørget Thiago og Kingsley Coman for at italienerne røk ut av Champions League allerede i åttedelsfinalen og at Mario Mandzukic ble taus i en måned.

- Men ingen jobber hardere enn ham og blør for drakten som ham. Det er mange Juventus-supportere som mener at han de siste seks månedene har vært klubbens beste spiller, etter han han ble flyttet til vingen.

Til tross for å være en ganske storvokst kar, så har kroaten bra med fart slik at han både kan utfordre og skape trøbbel ute på kanten.

- Gir seg aldri



Hans kanskje største styrke er likevel viljen til å løpe - begge veier.

- Han løper mer enn resten av laget, han forsvarer, han jobber på ving og skaper veldig mye trøbbel for backene til motstanderne. Han har blitt god til å bidra med assists og har utviklet et bra samarbeid med Paulo Dybala. Det så vi mot Barcelona, da han satte opp Dybala veldig bra, sier Mehdi.

- Han gir seg aldri. Han løper hele tiden, legger han til.

Den store viljen til å alltid vinne har gjort Mandzukic til en favoritt blant Juventus' supportere, men motstanderne er ikke alltid like glad i kroaten.

PÅ PLASS I CARDIFF: Trener Massimiliano Allegri skal forsøke å lede Juventus tils eier i Champions League-finalen.

- Han kan karakterers som en litt skitten spiller. Han gjør alt for å vinne. Han kan sparke deg ned, og derfor er han ofte hatet av det andre laget.

Hylles av sjefen



Lørdag blir Mandzukic en viktig brikke for et Juventus-lag som jakter seier i Champions League-finalen, der de møter spanske Real Madrid.

31-åringen har tidligere vunnet turneringen med Bayern i 2013.

Da Juventus-sjef Massimo Allegri møtte pressen inne på Millenium Stadium i Cardiff fredag, fikk han spørsmål om nettopp Mandzukic.

Treneren er full av lovord om den omskolerte kroaten.

- Mario Mandzukic gjør utrolige ting på fotballbanen og han har vunnet denne turneringen før, sier Allegri på pressekonferansen.

- Med noen spillere så er det ingen tilfeldighet at de vinner store trofeer. De vinner i alle klubber de er og det er en grunn til det, sier han videre.

Han sikter selvsagt til vinnerskallen Mandzukic.

