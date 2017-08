I Crystal Palace kan Loftus-Cheek endelig få sitt store gjennombrudd

TABELLTIPSET: 15. PLASS - CRYSTAL PALACE

Etter å ha kjempet seg ut av bunnstriden, og til slutt endt på en 14.-plass i Premier League forrige sesong, har mye skjedd i Crystal Palace. Sam Allardyce, som tok over etter Alan Pardew et stykke ut i sesongen, valgte å ikke ta på seg en ny sesong hos London-klubben.

Dermed måtte klubben på nytt ut på leting etter manager.

Valget falt på Frank de Boer.

Etter seks år i Ajax, og ikke en gang seks måneder i Inter, ble nederlenderen klar for Crystal Palace. De Boer markerer den største endringen i klubben foran den kommende sesongen. Et annet nytt fjes i klubben, er Ruben Loftus-Cheek.

21-åringen er utlånt fra Chelsea denne sesongen, og får for første gang muligheten til å bryne seg på muligheten for fast førstelagsspill. Selv om Loftus-Cheek er en spennende ankomst hos laget sør i London, er det fortsatt enkelte som brummer om at overgangen kommer for sent.

LÅNESOLDAT: Chelsea-eide Ruben Loftus-Cheek skal tilbringe sesongen på lån hos Crystal Palace. Her fra en treningskamp mot franske Metz.

- Kunne vært en ny Alli eller Kane



Nettopp Sam Allardyce, som reddet Crystal Palace fra et mulig nedrykk til Championship, har delt sine tanker om 21-åringen. Han mener Loftus-Cheek kunne vært en virkelig juvel om han hadde fått prøve seg med førstelagspill tidligere i karrieren.

- Det er fint å se at Ruben Loftus-Cheek går til Crystal Palace, sier Allardyce til Press Association ifølge London Evening Standard.

- Jeg tror at hvis han hadde gjort det for fem år siden, så kunne han godt ha vært en ny Dele Alli eller Harry Kane. Utviklingen hans har dessverre blitt hemmet av at han har vært så lenge hos Chelsea, fortsetter han.

Loftus-Cheek har vært i Chelsea-systemet siden 2004, og signerte en proffkontrakt med klubben i 2014. Men der andre Chelsea-spillere har blitt sendt ut på utallige låneopphold, har Loftus-Cheek holdt seg i Chelsea. Oppholdet i Crystal Palace er faktisk første gang 21-åringen lånes ut til en annen klubb.

Allardyce mener at nettopp det er uheldig.

- Det er ikke nok unge spillere som sikrer seg førstelagsfotball så tidlig som mulig. Du bør spille førstelagsfotball fra du er 17 år, ikke fra du er 20-21 år. Dele Alli er det perfekte eksemplet, med måten han gikk gradene i MK Dons, sier managerveteranen.

Til sammenligning spilte Dele Alli en rekke kamper for MK Dons, før han etter hvert viste et høyt nok nivå og potensial til at han ble hentet til Tottenham. Der har han blomstret videre, og regnes nå å være blant Premier Leagues beste spillere.

- Vi trenger flere spillere som spiller fotball på liganivå, og som til slutt går tilbake til klubben sin og prøver seg der, slår Allardyce fast.

DEBUT: Ruben Loftus-Cheek ble spådd en lysende karriere etter debuten mot Sporting i Champions League i 2014.

Venter på gjennombruddet



Da Loftus-Cheek fikk sin seniordebut for Chelsea tilbake i 2014, ble det hvisket om at engelskmannen ville være fremtiden for midtbanen i José Mourinhos Chelsea.

Den engelske storavisen The Guardian omtalte debuten mot portugisiske Sporting som «et glimt av fremtiden».

Loftus-Cheek kom inn med sju minutter igjen av kampen. Bidro med noen gode pasninger, og hesblesende løp, før han avsluttet kampen med å skyte i nettveggen av Sporting-målet, dog plassert i offside. Ikke noe spektakulært, men likevel nok til at Loftus-Cheek ble ansett som en spennende del av Chelseas fremtid.

Om vi spoler fram til 2017, har José Mourinho rukket å bli sparket som Chelsea-manager, for så å ta over som manager for Manchester United. Loftus-Cheeks store gjennombrudd har latt vente på seg. Det har blitt noen kamper for Chelsea og aldersbestemte landslag over de tre sesongene, men ikke nok til å snakke om noe virkelig gjennombrudd.

Den muligheten har han nå fått i Crystal Palace.

I kamp med spillere som kaptein Jason Puncheon, Luka Milivojevic, og Yohan Cabaye, skal Loftus-Cheek kjempe om en plass på midtbanen til Crystal Palace.

NY SJEF: Crystal Palace-manager Frank de Boer følger med på Scott Dann under en trening.

Uprøvd i Premier League

I Frank de Boer har Crystal Palace gått for et rimelig spennende valg. Oppholdet i Inter forrige sesong startet med optimisme og spennende spillerkjøp, men endte i fadese for de Boers del. 1. november, bare 85 dager etter at han ble ansatt av den italienske storklubben, var de Boer ferdig som Inter-manager.

Svake og ikke minst ustabile resultater i serie og Europa League fikk klubben til å trekke i nødbremsen, for så å sende nederlenderen på dør.

Tiden i Inter står som en kontrast til de Boers tid i Ajax. I den nederlandske storklubben ble de Boer historisk da han ble den første manageren til å vinne fire seriemesterskap på rad i Nederland. De siste årene i klubben ble ikke like suksessrike, og i 2016 gjorde de Boer det klart at han var ferdig som manager i klubben, etter å ha tapt kampen om seriemesterskapet på sesongens siste dag.

Om det blir Ajax- eller Inter-utgaven av de Boer som venter Crystal Palace gjenstår å se. Det som derimot er sikkert, er at de Boer vil forsøke å sette sitt preg på Palace sin spillestil. I et intervju med klubbens nettsider, har Scott Dann fortalt om de Boers ønske om å spille med en trebackslinje den kommende sesongen.

- Vi har jobbet med det siden hans første dag på treningsfeltet. Det er måten han ønsker at vi skal spille på, sier Dann.

- Det har vært morsomt å jobbe med spillsystemet på trening, men det handler om å gjenskape det på banen, fortsetter Palace-forsvareren.

Analyse av Crystal Palace

Overgangsaktivitet:

INN:

Ruben Loftus-Cheek (Chelsea, lån)

Jairo Riedewald (Ajax)

UT:

Steve Mandanda (Marseille)

Luke Croll (frigitt)

Zeki Fryers (frigitt)

Fraizer Campbell (frigitt)

Keeper og forsvar



På keeperplassen ser det i skrivende stund ut til at Wayne Hennessey er førstevalget. Crystal Palace har blitt koblet til en rekke keepere gjennom hele sommeren, blant annet West Hams Adrian. Likevel har ingen kommet inn dørene hos de rød-blå per nå, og dermed går det mot en ny sesong mellom stengene for Hennessey. Forrige sesong var Steve Mandanda, ventet å være klubbens førstekeeper, men skader holdt kongoleseren ute av spill. Han har nå forlatt klubben, noe som på nytt åpner for Hennessey.

Frank de Boer har uttalt at han ønsker å legge om til en trebackslinje. Trolig blir nysigneringen Jairo Riedewald (Ajax) liggende til venstre i backlinjen. Scott Dann er ventet å bli den sentrale forsvareren, mens plassen til høyre er mest åpen. Luka Milivojevic har fått prøve seg i posisjonen i oppkjøringen, men trolig blir det Joel Ward som starter til høyre.

Midtbane og angrep



Andros Townsend legger seg nok på høyre vingback, mens Patrick van Aanholt og Jeffrey Schlupp vil kjempe om den venstre vingbackposisjonen.

Jason Puncheon, Luka Milivojevic, Ruben Loftus-Cheek og Yohan Cabaye er alle alternativer til de sentrale midtbaneplassene, men trolig blir det de to førstnevnte som starter i sesongåpningen mot Huddersfield. Cabaye har blitt koblet til en overgang bort fra klubben gjennom store deler av sommeren, uten at det i skrivende stund faktisk har resultert i et salg av franskmannen.

I angrepet er Christian Benteke selvsagt på spissplass. Wilfried Zaha kan bekle begge vingene, men legger seg nok trolig til høyre i banen. I sommer skrev Zaha under på en ny femårskontrakt med Crystal Palace, en avtale som trolig er vikigere enn alle mulige spillerkjøp klubben kunne gjort. På den venstre vingplassen har klubben vekslet mellom Bakary Sako, Keshi Anderson og Sullay Kaikai i oppkjøringskampene.

Manager



Kanskje det aller største spørsmålstegnet i Crystal Palace før denne sesongen, er manager Frank de Boer. Nederlenderen lykkes bra i Ajax, før det ble noen skuffende sesonger. Turen gikk videre til Inter, men etter bare 85 dager i klubben, fikk de Boer kjenne klubbeiernes sko mot egen bak da han ble sparket ut av klubben.

Hva han klarer å tilføre dette Palace-laget gjenstår å se, og kanskje aller mest interessant blir det å se hvordan han takler eventuell motgang. Hva gjør han om den nye formasjonen ikke slår til? Hva gjør han om han får skader på sentrale spillere?

Se opp for: Jairo Riedewald: (20)

Den nederlandske forsvarsspilleren har gått gradene i det verdenskjente Ajax-akademiet, frem til han ble hentet til Crystal Palace i sommer. I tillegg til å kunne vise til en rekke kamper for yngre landslag i Nederland, er også Riedewald og de Boer gamle kjente fra den nederlandske storklubben. Debuten for Nederlands A-landslag kom i 2015, og selv om det bare har blitt tre landskamper siden den gang, er det en spennende unggutt Crystal Palace har hentet.

Plusser:

+ Wilfried Zaha er en spiller som kan skape magi ut av ingenting.

+ Selhurst Park står for en av ligaens beste rammer på kampdag.

Minuser:

- Kunne trengt en ny førstekeeper.

- Frank de Boer er uprøvd som manager i ligaen.

Konklusjon:

Crystal Palace har noen spennende profiler, og det kan bli interessant å følge laget med både ny manager og ny formasjon. Likevel blir det for mange usikkerhetsmomenter, til at de skal klatre noe på tabellen fra forrige sesong. Nettavisen tror at Crystal Palace ender på 15.-plass i Premier League.