I dag skal trønderne kjempe om Champions League-plass: - Han er en rev i boksen

Det første oppgjøret mellom Dundalk og Rosenborg endte med 1-1 på førstnevntes hjemmebane, Oriel Park. Nå skal lagene møtes på ny for å avgjøre hvem som tar seg videre til Champions Leagues siste kvalifiseringsrunde.

Selv om Rosenborg var favoritter før oppgjøret, var det Dundalk som tok ledelsen og totalt sett spilte best. Heldigvis for trønderne sørget Tore Reginiussens scoring rett før pause for at kampen endte 1-1.

Altså fikk serielederen i Eliteserien med seg ett viktig bortemål som gjør at Dundalk må score om de skal avansere til tredje kvalifiseringsrunde.

De regjerende irske mesterne er i midlertidig ikke motløse. En av deres beste spillere, Patrick McEleney, sa følgende til RTÉ Soccer:

- Kampen sett under ett var vi det beste laget, men vi er bare halvveis. Vi ser frem til returoppgjøret.

Deretter la han til:

- Vi har scoret mål på bortebane før. Det kommer til å bli tøft der borte, men vi skal forberede oss ordentlig.

Oppløftende generalprøve



Tross mye kritikk i år, er det et selvtillitsfullt Rosenborg som stiller til kamp i kveld.

Forrige lørdag slo de Sogndal 3-0 på bortebane og trønderne har vunnet seks av ni hjemmekamper i årets Eliteserie. Det er best av samtlige lag i ligaen.

Det var Milan Jevtovic, Fredrik Midtsjø og Matthias Vilhjalmsson som scoret Rosenborgs mål på Fosshaugane Stadion. Sistnevnte kom inn for Nicklas Bendtner en time ut i oppgjøret og brukte bare sytten minutter på å finne nettmaskene.

Så gjenstår det å se om Kåre Ingebritsen gir Bendtner fornyet tillit i kveld.

Den 23 år gamle Dundalk-midtstopperen Patrick Barret frykter i alle fall den tidligere Arsenal-spillerens scoringsferdigheter.

I et intervju med Irish Mirror understrekte forsvarspilleren hvor vanskelig Bendtner er å spille mot.

- Han er en rev i boksen når de har ballen ute på siden - en stor kar som vil utnytte både høyden og styrken hans.

Barret roste også Rosenborg-spissens karriere.

- Bendtner har hatt en god karriere og hans beste dager var i Arsenal. Han har spilt på det høyeste nivået som finnes og vi vet hva han er kapabel til hvis vi gir han muligheten.

Mangler Helland



Dessverre må Rosenborg klare seg uten kantspilleren Pål Andre Helland i kveldens oppgjør. 27-åringen pådro seg strekk i 1-1-kampen forrige uke og var derfor også uaktuell mot Sogndal lørdag.

Med unntak av Helland har i midlertidig Ingebrigtsen hele RBK-troppen tilgjengelig.

Kampen begynner 19:15.