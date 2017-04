Ingen alvorlig skade for Ødegaard

Det norske talentet måtte be om å bli byttet ut etter at han pådro seg en skade i ankelen i fredagens oppgjør mot Willem II, men nå forteller agent Tore Pedersen til TV 2 at skaden ikke er alvorlig.

Ødegaard håper nå å være klar til neste kamp mot Zwolle om to uker.

18-åringen var for første gang tilbake i Jurgen Streppels startoppstilling på over en måned da Heerenveen møtte Willem II hjemme fredag kveld.

Ødegaards lag har hatt en vanskelig vårsesong, men kunne glede seg over tre poeng mot gjestene fra Tilburg etter at svenske Sam Larsson satte inn kampens eneste mål like før pause.

Ødegaard var ikke involvert i scoringen, men fikk cirka 50 minutter med spilletid før han måtte forlate banen med en ankelskade.

Nordmannen rakk likevel å vise frem noen gode pasninger og tekniske detaljer før han måtte sette seg på benken.

Heerenveen ligger på 8. plass i Æresdivisjonen når to kamper av sesongen gjenstår.