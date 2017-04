Jensen tatt på senga av Bendtner: - Overraskende

TABELLTIPSET: 1. PLASS - ROSENBORG

(I fjor: 1. plass)

Hele Fotball-Norge ble tatt på senga da Rosenborg i vinter annonserte at den danske spissen Nicklas Bendtner (29) hadde signert.

Stjernen har en fortid i klubber som Arsenal, Juventus, Sunderland, Wolfsburg og Nottingham Forest, og nå står altså norsk fotball for tur.

Til Nettavisen forteller Bendtners landsmann, Rosenborg-kaptein Mike Jensen, at han selv er mest tatt på senga av hvor bra Bendter har sett ut de siste ukene på trening, etter at spissen sluttet seg til klubben.

- Jeg synes han har sett overraskende bra ut. Tatt i betraktning perioden før han kom til RBK, og hvor lite fotball han har spilt, så ser han skarp ut både fysisk og i banespillet. Han er i god form, men trenger nok noen kamper for å finpusse, men jeg er overrasket over hvor bra han ser ut, sier Jensen til Nettavisen.

- Vil score en del



Også trener Kåre Ingebrigtsen kan bekrefte at Bendtner er på gang.

- Han har jo trent og spilt i Nottingham Forest, men har også slitt med en skade. Sånn fysisk har han hatt noen uker på seg nå og er i god form. Og han kommer til å bli enda bedre, sier han til Nettavisen.

Bendtner fikk sine første Rosenborg-minutter mot Brann i Mesterfinalen da han kom inn som innbytter og bidro med en målgivende pasning. Tidligere i år har dansken spilt fire kamper for Nottingham Forest, men kun én av dem fra start.

29-åringen står uten scoringer i 2017.

Etter overgangen til RBK har Ingebrigtsen tro på at den danske spissen skal finne tilbake til sin beste form og levere foran mål.

- Han er en litt annen spisstype enn de vi har hatt de siste årene og vi må lære oss å kjenne Nicklas. Det er ikke sånn at han skal lage alle målene alene, vi må spille ham god og lage et kollektiv. Det handler om å bli kjent med hverandre og vi kommer til å bli bedre. Jeg tror Nicklas vil score en del mål, og han vil også få mye oppmerksomhet som vil gjøre at kantene og indreløperne våre kan score mer enn tidligere.

- Nicklas har glidd rett inn i miljøet og det er som han skulle vært her i årevis. Han er bare glad for at han får være med å spille fotball.

Ingebrigtsen skryter spesielt av den jobben sportssjef Stig Inge Bjørnebye gjorde med å lokke den danske spissen til Lerkendal.

- Jeg skjønte at det var en mulighet da vi ikke fikk nei tidlig i det, men visste også at det ville bli fryktelig vanskelig. Det var litt tilfeldig og veldig bra jobbet av Stig Inge. Vi fikk mer og mer troen på det da vi fikk snakket med ham selv. Da følte jeg det var gode muligheter, sier han.

- Hjelper ham



Etter at Bendtner-avtalen var klar, har Mike Jensen vært en viktig støttespiller for landsmannen og hjulpet ham med å finne seg til rette.

- Ja, det er klart jeg hjelper Nicklas, på samme måte som jeg hjelper alle nye spillere og spesielt de danske. Jeg hjelper ham med å finne en bolig, en bil, en god restaurant og så videre, slik at han finner seg til rette. Skulle han få besøk av venner eller familie, vil jeg også hjelpe ham slik at de får en god opplevelse av å være på besøk i Trondheim.

HJELPER BENDTNER: Rosenborg-kaptein Mike Jensen sier han bidrar til at landsmannen skal finne seg til rette i Trondheim.

- Jeg og Nicklas snakker sammen om mye og jeg hjelper ham med å komme på plass, men det er jo ikke jeg som skal hjelpe Nicklas, det er han som skal hjelpe meg og oss. Det er sånn jeg ser på det, sier han.

Under tiden i Arsenal ble Bendtner lenge sett på som et av de største spisstalentene i verden, men en rekke episoder utenfor banen og fuktige byturer førte til store skandaleoppslag i de britiske tabloidene.

Hans beste sesong med londonklubben kom i 2008/09 med 14 mål på totalt 50 kamper, men Bendtner tok aldri det neste steget. De siste årene har karrieren til 29-åringen hatt en klart nedadgående kurve.

Siden 2014 har det kun blitt 12 ligamål på 69 kamper på klubbnivå.

Jensen tror likevel at Bendtner nå har lært av tidligere feil.

- Ja, han har helt sikkert blitt mer voksen nå. Men det får Nicklas styre selv. Han kommer hit for å spille fotball, score mål og vinne kamper.

Positivitet i Danmark



Hjemme i Danmark har profilen likevel alltid hatt en høy stjerne og han står bokført med hele 72 landskamper for de rødhvite. Derfor var det nok noen som hevet øyenbrynene litt da stjernen endte opp i Norge.

- Det kan godt være at noen reagerte på det, men jeg tror de fleste dansker ser på det som noe positivt. Nicklas fokuserer på seg selv og har et mål med å komme hit. Det viser både meg og omverdenen hva slags fyr han er. Han ønsker å spille fotball, trene hver dag, vinne kamper og vinne titler. Det kan han gjøre her, mener kapteinen.

- Nicklas er en fyr som trives bra stort sett over alt, med mange forskjellige mennesker rundt seg. Han har kommet godt inn i gruppen og sett bra ut på trening, så det ser ut til at ting går riktig vei.

Det er imidlertid ikke bare Bendtner som er ny for året i Rosenborg, selv om dansken naturlig nok har stjålet mye oppmerksomhet.

Sentrale spillere som Jonas Svensson, Christian Gytkjær og Holmer Eyjolfsson ble solgt etter fjorårets «double»-sesong, men Ingebrigtsen føler trønderklubben har gjort en bra jobb med å erstatte de som dro.

- Vi har bra kontroll på det. Da Holmer, Christian og Jonas forsvant så hadde vi en liste over de vi ønsket inn og traff bra med alle. Det var kanskje litt i overkant at vi fikk inn Nicklas, men med de typene vi har på plass nå, er vi ikke svekket. Jeg tror toppnivået vårt utover denne sesongen kan bli høyere enn det har vært tidligere, sier RBK-sjefen.

I tillegg til Bendtner, er Vegar Hedenstad, Jacob Rasmussen, Birger Meling og Milan Jevtovic nye fjes på Lerkendal i 2017-sesongen.

Ingebrigtsen føler han nå har alt på «stell», før seriestart.

VIL TIL EUROPA: Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen sier at klubben må ut i Europa for å utvikle seg videre.

- Jeg føler vi har gjort det vi skulle gjøre i oppkjøringen, sier han.

Sikter mot Europa



Rosenborg har vunnet Eliteserien de to siste årene og det er ingen hemmelighet at klubben nå også ønsker seg tilbake i europacupen.

Derfor har oppkjøringen til årets sesong vært litt annerledes.

- Vi har endret litt fra de to foregående årene og jobbet mer detaljert med forsvarsspillet og møtt tøffere motstand i treningskampene, i stedet for å bare øve oss mot andre eliteserielag. Så får vi se hvordan det slår ut, men vi ser at vi kan spille god fotball også mot tøffere motstand, sier treneren.

- Vi ønsket bedre referanser på nivået inn mot kvaliken til Champions League. Det ble et lite sjokk i fjor da vi gikk ut mot Norrköping og APOEL og trenger tøffere motstand enn det vi får i Eliteserien.

- Et det et mål å nå et gruppespill i Europa?

- Vi har først og fremst en ambisjon om å vinne Eliteserien. Vi vet at det er veldig små marginer for å komme inn i Champions League, men føler vi har en mulighet. I fjor så vi hvor små marginer det er og en sesong for RBK er ikke hundre prosent om vi ikke spiller i Europa.

- Vi ønsker å bli bedre og utvikle oss og for å gjøre det så trenger vi å komme med i et gruppespill, enten det er Champions League eller Europa League. Det er ikke så farlig hvem av dem det blir, men det er kanskje artigst å spille i Europa League. Det er ikke alltid så hyggelig å spille borte mot klubber som Barcelona, mener RBK-treneren.

Før Rosenborg kan begynne å tenke på europacupen skal det spilles i Eliteserien og trønderne serieåpner hjemme mot Odd 2. april.

Analyse av Rosenborg:

På keeperplass er landslagsaktuelle André Hansen (27) et klart førstevalg for trønderne og han er en viktig årsak til at Rosenborg har vært det gjerrigste laget i Eliteserien de to siste sesongene. I 2016 gjorde skadeproblemer sitt til at det «kun» ble 19 ligakamper på oslogutten, og Adam Larsen Kwarasey ble hentet inn som vikar, men Hansen fikk igjen full tillit da han var tilbake fra skade. Hansen utstråler både trygghet og rutine mellom stengene, og kan bidra med avgjørende redninger. En skadefri Hansen betyr at Rosenborg har den beste keeperen i ligaen og en potensiell matchvinner helt bakerst.

Siden forrige sesong er både Larsen Kwarasey og veteran Pavel Londak borte, men Arild Østbø (25) er hentet inn fra Sarpsborg. Han må nok belage seg på å spille andrefiolin, men er en fin back up.

RUTINERT KEEPER. André Hansen er Rosenborgs førstevalg.

I backrekka har Rosenborg sett seg nødt til å gjøre flere endringer siden forrige sesong. Viktige spillere som Jonas Svensson og Holmer Eyjolfsson har forlatt klubben, mens spennende folk som Vegar Hedenstad (25), Birger Meling (22) og danske Jacob Rasmussen (19) er hentet inn. Per nå ser det likevel ut til at Tore Reginiussen (30) og Jørgen Skjelvik (25) er den duoen trener Ingebrigtsen foretrekker i midtforsvaret. Reginiussen er en ringrev, og holder han seg unna skader er 30-åringen helt klart blant de beste og mest erfarne forsvarsspillerne i norsk fotball. Reginiussen er også en nyttig mann å ha i boksen på offensive dødballer. Skjelvik har blitt omskolert fra back til stopper og håpet er at farten hans skal bidra til å fylle tomrommet etter Eyjolfsson. Islendingen vil nok bli savnet denne sesongen, men Skjelvik kjenner Rosenborg-stilen godt og går overgangen fra back til stopperplass smertefritt, kan det vise seg om et smart trekk. Den tidligere Stabæk-mannen er også venstrebeint, og midtstoppere med gode venstrebein er som kjent en mangelvare i dagens fotball. Duoen Reginiussen og Skjelvik vil gi RBK en god kombinasjon av duellstyrke og ballferdigheter i midtforsvaret og de to utfyller hverandre bra.

Når det gjelder unge Rasmussen så har han fått mye spilletid i vinterens treningskamper, men virker ikke helt klar for å gå rett inn på laget. RBK har speidet lenge på dansken, med en fortid i tysk fotball, og planen er nok at 19-åringen på sikt skal gå inn og fylle den samme rollen som Skjelvik. Rasmussen er også venstrebeint og er en stopper som er god med ballen i beina. Det blir spennende å følge ungguttens utvikling i 2017. Fjerdemann på stopperplass er rutinerte Johan Lædre Bjørdal. Også han har hatt sitt å stri med når det kommer til skader, men har vist at han holder et bra nivå i Eliteserien.

På backene er det etter alt å dømme nykommerne Hedenstad og Meling som skal spille på hver sin side. Meling imponerte stort for Stabæk sist sesong og var blant ligaens beste spillere selv om laget hans kjempet mot nedrykk. 22-åringen kan også spille på midtbanen, men basert på vinterens oppkjøring tyder det meste på at han går inn på Rosenborgs venstreback. Meling er en type som kan bidra bra i begge ender av banen og passer slik sett fint inn i Rosenborgs system. I lysluggen har trønderne sikret seg én av de mest spennende unge spillerne i norsk fotball. Når det gjelder Hedenstad så skal han overta for Svensson - kanskje Rosenborgs beste spiller i 2016. Det er store sko å fylle, men Hedenstad har erfaring både fra det norske landslaget og tysk fotball, og slik sett bør han bli en solid tilvekst på Lerkendal. I likhet med flere andre i RBK har også Hedenstad hatt sine utfordringer med skader, men klarer klubben å holde dette under kontroll, vil Elverum-gutten bidra mye denne sesongen. Talentene Alex Gerbasch og Erlend Dahl Reitan vil gi de to konkurranse om plassen. Både Skjelvik og Rasmussen kan også fylle en backrolle.

Totalt sett er det lite å utsette på kvaliteten i Rosenborgs forsvar, selv om det muligens er noe usikkerhet rundt hvordan Skjelvik vil fungere i sin nye rolle. Skader kan bli et tema for Reginiussen og Hedenstad, men trønderne har såpass god bredde at de vil kunne håndtere det.

SVENSSON-ERSTATTER: Vegar Hedenstad er ny mann i Rosenborg.

Midtbanen er et av Rosenborgs sterkeste ledd og her har klubben beholdt nøkkelspillerne. I den sedvanlige 4-3-3-formasjonen er det ventet at Mike Jensen (29) spiller til høyre, Anders Konradsen (26) inne sentralt og Fredrik Midtsjø (23) til venstre. Det var en suksessoppskrift forrige sesong og ingen andre lag i ligaen kan skilte med en slik midtbane. I denne trioen har klubben god dynamikk i midtbaneleddet og alle tre er spillere som både kan bidra offensivt og ta de tunge løpene hjem. Mike Jensen er kaptein og hærfører. Dansken har stor løpskraft og er en solid ballvinner. I 2016 ble det åtte mål og fire assists på Jensen og han var ligaens beste midtbanespiller. Konradsen er mannen som skal balansere det hele og har en litt mer defensiv rolle enn de to andre, men noterte seg for fire mål og to assists i fjor og er ingen ufarlig mann på motstandernes banehalvdel. Midtsjø har mange av de samme kvalitetene som Jensen. I 2016 ble det fire mål og sju assists på mannen som snuser på en landslagsplass og han har kapasitet til å utvikle seg ytterligere. Midtsjø er i tillegg svært anvendelig og kan vikariere både på back og kant. Bak de tre nevnte er det likevel litt tynnere. Magnus Stamnestrø (24) og nykommer Marius Lundemo (22) er ikke helt på nivå med de som står foran i køen, mens John Hou Sæter (19) er ganske fersk i gamet. Alle de tre har slitt med skadeproblemer inn mot sesongen og Stamnestrø er ute i lang tid, mens de to andre nok er rustne. Sæter og Lundemo er spillere med et stort potensial, men spørsmålet er hvor mye involvert de vil bli?

Med trioen Jensen, Konradsen og Midtsjø friske og raske har RBK den beste midtbanetreeren i norsk fotball, men skulle flere av de ryke ut med skade samtidig, kan det bli tynnere. Det at en kar som Meling kan gå inn å vikariere på midtbanen gir likevel få grunner til bekymring.

STERK MIDTBANE: Fredrik Midtsjø (bildet), Mike Jensen og Anders Konradsen utgjør Rosenborgs meget sterke midtbane.

Angrepsrekka til Rosenborg kan bli et fyrverkeri uten like denne sesongen om de får ting til å stemme. Vi starter med kantene. Her kjemper profiler som Pål André Helland (27), Yann-Erik de Lanlay (24), Elbasan Rashani (23), Mushaga Bakenga (24) og nykommer Milan Jevtovic (23) om spilletid. I tillegg kan også spissen Mathias Vilhjalmsson (30) figure i en kantrolle. Det betyr beinhard kamp om plassen, men ut ifra vinterens treningskamper ser det ut til at Helland og Bakenga er nærmest en startplass. De kan imidlertid ikke føle seg trygge og de Lanlay, Jevtovic og Rashani vil utfordre hver dag på trening for å vippe dem ut av elleveren. Slik sett er det ingenting å utsette på konkurransen og bredden.

Helland er udiskutabelt en offensiv joker for trønderne og landslagsmannen kan både score mange mål og legge opp for andre. Hellands silkefot vil gjøre trønderne til et meget farlig lag på dødball. 27-åringen er likevel skadeutsatt og problemene har ofte ført til at kantspilleren har prestert noe ujevnt. I fjor ble det 20 ligakamper. Bakenga byr også på fart og nese for mål. Den hjemvendte sønn har sett livlig ut i vinterens oppkjøring og nettet tre ganger. Det samme har nysigneringen Jevtovic gjort og serberen kan bli et spennende innslag. Rashani slo ikke helt til forrige sesong, til tross for at han totalt fikk 19 ligakamper, men har nå et års erfaring bak seg med RBK-stilen og kan fort finne på å blomstre. Når det gjelder de Lanlay så pådro han seg en lei skade i fjor høst og er fortsatt ikke tilbake. Det vil nok ta litt tid før den lovende siddisen finner sin beste form, men med den dekningen RBK har på kant lever klubben fint med at 22-åringen trenger tid.

Bredden på kant betyr også at trener Ingebrigtsen har et hav av muligheter når han vil gjøre endringer underveis i kampene. Det vil nesten til enhver tid sitte spillere på benken som kan endre kamper.

OFFENSIV JOKER: Rosenborgs Pål André Helland.

Som midtspiss er altså selveste Nicklas Bendtner (29) hentet inn og han skal fylle skoene til storscorerne Alexander Søderlund og Christian Gytkjær fra de to siste sesongene. Dansken besitter kvaliteter som gir han et internasjonalt snitt, men spissens brokete fortid gjør at enkelte ikke er helt overbevist om at 29-åringen vil få ut sitt beste hos trønderne. Det er likevel liten tvil om at en Bendtner i form vil være en attraksjon i Eliteserien og en profil som har potensial til å herje med motstandere. Bendtner har slitt med målformen de siste årene, men Rosenborg kan fort være rett klubb for dansken til å gjenvinne selvtilliten foran kassa og igjen stifte bekjentskap med nettmaskene.

Bak Bendtner er Vilhjalmsson et andrevalg som midtspiss, men også Bakenga kan gjøre en god jobb i den rollen. Unggutten Andreas Klausen Helmersen (19) tilfører angrepsrekka ungt pågangsmot og kan spille både i midten og ute i en kantposisjon. Det er med andre ord ikke mangel på målscorere på Lerkendal, og bredden og kvaliteten i angrepet er klart best i av alle lagene i ligaen.

MIDTSPISS: Rosenborg håper at danske Nicklas Bendtner skal bøtte inn mål denne sesongen.

Kort oppsummert er det ingen tvil om at Rosenborg har den beste troppen og størst bredde i stallen av alle lagene i Norge. Spiller for spiller er RBK nesten best i alle posisjoner og bredden vil gi trener Ingebrigtsen muligheten til å skreddersy en perfekt ellever mot enhver motstander ut ifra hvilke kvaliteter han trenger. Det er noen få spørsmålstegn her og der, men vi ser ikke at noen kan frariste trønderne gullet og Nettavisen tipper Rosenborg på førsteplass.

Plusser:

+ Bred stall med høy kvalitet og dobbel dekning i alle posisjoner

+ Trener Kåre Ingebrigtsen har ledet laget til gull to år på rad

+ Har ressurser til å forsterke om det trengs til sommeren

Minuser:

- Enkelte av klubbens profiler har vært mye plaget med skader

- Kan miste viktige spillere i sommervinduet

- Litt sårbare på midtbanen ved mange skader samtidig

Se opp for:

Jakob Rasmussen (19) var kaptein på Schalke 04s ungdomslag og ble senere hentet til kultklubben St. Pauli. Der slo han ikke helt til, men Rosenborg har i lengre tid fulgt den venstrebeinte og ballsikre midtstopperen og har sett et stort potensial i dansken. Allerede før han dro til Tyskland ble Rasmussen sett på som et vidunderbarn hjemme i Danmark og RBK kan være rett klubb for unggutten å slå ut i full blomst. 19-åringen er nok ikke helt klar for å kapre en fast plass i midtforsvaret, men vil nok få mange sjanser og er én å se opp for.

Kåre Ingebrigtsen om Nettavisens tips (1. plass):

- Det er som ventet. Etter det vi har gjort de to siste sesongene har vel de fleste tippet oss på topp. Det er naturlig, og vi skal være gode og bli seriemester i år, også, sier Rosenborg-treneren om tipset.

Overganger siden forrige sesong:

INN:

Marius Lundemo (Lillestrøm)

Elbasan Rashani (Brøndby)

Jacob Rasmussen (St. Pauli)

Milan Jevtovic (Antalyaspor, lån)

Arild Østbø (Sarpsborg 08)

Birger Meling (Stabæk)

Vegar Eggen Hedenstad (St. Pauli)

Nicklas Bendtner (Nottingham Forest)

UT:

Christian Gytkjær (1860 München)

Jonas Svensson (AZ Alkmaar)

Hólmar Eyjólfsson (Maccabi Haifa)

Tobias Gran (Lillestrøm)

Lionel Kamanzi (Byåsen)

Alexander Lund Hansen (legger opp)

Pavel Londak (kontrakt utløpt)

Adam Larsen Kwarasey (Brøndby)

Per-Magnus Steiring (Sogndal)

Sivert Solli (Elverum, lån)

Gudmundur Thorarinsson (IFK Norrköping)

Rosenborgs treningskamper:

Rosenborg - Ranheim 3-1 (Jevtovic 2, Vilhjalmsson)

Salzburg - Rosenborg 2-0

FC København - Rosenborg 0-2 (Bakenga, Helland)

Rosenborg - GIF Sundsvall 1-1 (Rashani)

Malmö FF - Rosenborg 1-1 (Jensen)

Rosenborg - HJK Helsinki 2-1 (Konradsen, Vilhjalmsson)

Rosenborg - FH 1-1 (Vilhjalmsson)

Rosenborg - Ranheim 4-1 (Reginiussen, Midtsjø, Bakenga 2)