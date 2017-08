Jesé Rodriguez klar for Stoke

Saken oppdateres.

Den tidligere Real Madrid-spilleren Jesé Rodriguez er klar for et låneopphold i Stoke. Det bekrefter klubben på sine nettsider.

Jesé ble hentet til Paris Saint-Germain sist sommer, men ble ikke noen suksess i klubben. I stedet ble han lånt ut til La Liga-klubben Las Palmas.

Det var lenge ventet at Jesé skulle ta turen videre til italienske Fiorentina, men nå blir det altså Stoke på spanjolen den kommende sesongen.

Spanjolen har gått gradene i Real Madrid etter at han ankom klubben i 2007, men forlot altså den spanske hovedstaden i 2016 til fordel for PSG.

✍️ Say 'Hola' to @JeseRodriguez10, who joins #SCFC on a season-long loan from @PSG_inside



👉 https://t.co/6Gz4tu5enS #WelcomeJesé pic.twitter.com/bLF5ohJHr4