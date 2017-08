Joshua King: - Jeg skal score enda flere Premier League-mål i år

SANDVIKA (Nettavisen): Det var ikke alle som trodde på Joshua King da han uttalte at han kunne score 15-20 mål før fjorårets Premier League-sesong.

Men nordmannen gjorde spådommene til skamme, hamret inn 16 mål for «The Cherries», og endte på en meget solid åttendeplass på toppscorerlisten i Premier League. Av klubbene utenfor topp seks-lagene var det kun Romelu Lukaku som scoret flere.

Men selv om King foreløpig står uten nettkjenninger tre kamper ut i den vanskelige «andresesongen», og hans Bournemouth fortsatt ikke har tatt ett eneste poeng, legger han ikke lista noe lavere dette året.

Snarere tvert imot.

- Målet er 17

- Målet mitt er å forbedre meg fra fjorårets sesong, og i fjor klarte jeg 16. Så målet mitt er 17 og oppover, sier en offensiv King på landslagssamlingen i Sandvika før VM-kvalifiseringskampene mot Aserbajdsjan og Tyskland på fredag og på mandag.

Spissen, som tirsdag avslørte at han har skrevet under en ny fireårskontrakt med klubben, beskriver Bournemouths sesongåpning som «veldig svak».

- Men jeg synes vi var veldig gode mot Manchester City. Vi hadde marginene imot oss på slutten der, hvor vi rett og slett hadde uflaks, sier King, og tenker på 1-2-tapet for Manchester City hjemme på Dean Court sist helg.

Før det gikk klubben på et ydmykende 0-2-tap hjemme for Watford samt et 0-1-tap borte for West Bromwich i seriepremieren.

Lar seg ikke frustrere

I City-kampen hadde King en avslutning som smalt i stolpen etter en times spill, på stillingen 1-1.

- Hvor frustrerende er det å se den gå i stolpen?

- Det er jo ikke frustrerende, hevder spissen.

- Av og til går de inn, av og til ikke. Vi har spilt tre kamper, og at den går i stolpen er selvfølgelig frustrerende når det er 1-1, men sånt skjer jo. Jeg kan ikke gå og tenke på det.

Ikke bekymret

Han er ikke redd for at den sterke fjorårsformen har forsvunnet for godt. Verken for ham selv eller for laget.

- Vi har hatt to helt forferdelige kamper mot West Bromwich og Watford, men mot City var vi veldig gode. Vi følte at vi var tilbake, og gutta var tilbake med den arbeidskraften og den viljen som vi manglet i de to første kampene. Forhåpentligvis kan vi ta med oss det inn mot Arsenal-kampen etter samlingen her, sier King.

- De to første sesongene jeg har vært i Bournemouth har vi slitt litt i starten og ikke hatt de beste prestasjonene, så jeg er ikke redd for at det ikke kommer. Men nå har vi tre kamper uten poeng, og vi må få tilbake den vinnerfølelsen, legger han til.

Mer ansvar

Samtidig er han klar for å ta på seg større ansvar i det norske landslaget. Det har han fått beskjed av landslagssjef Lars Lagerbäck om.

- Lars og «Perry» (assistenttrener Per Joar Hansen, red.an.) snakket med meg om det i går, og fortalte hva de forventet. Det er jeg helt enig i. Jeg er blitt 25 år nå, og er ikke den yngste her lenger. Og jeg er kanskje den som spiller i ligaen med høyest nivå på laget. Det fører til at man må ta mer ansvar.

- Hva gikk beskjeden ut på?

- Nei, bare at jeg er en ledertype, og må bli en ledertype på banen og pushe de andre. Det er mange nye som kommer, og jeg må hjelpe dem, sier Norges førstevalg på topp.

