Kamara inn i landslagstroppen

MLS-spissen Ola Kamara er hentet inn i landslagstroppen. Det skjer etter at fire spillere meldte forfall til landskampene mot Slovakia og Makedonia.

Kampen mot Makedonia spilles i Skopje den 11. november, mens oppgjøret mot Slovakia spilles i Trnava den 14. november.

Stefan Johansen, Joshua King, Fredrik Midtsjø og Omar Elabdellaoui meldte søndag kveld forfall til landskampene. Tidligere har også Haitam Aleesami trukket seg fra troppen på grunn av en skade.

Anders Trondsen ble hentet inn som en erstatter på midtbanen, og nå er det altså klart at Kamara kommer inn for å forsterke laget på spissplass. Kamara har tidligere spilt sju landskamper for Norge, og har scoret ett mål. Debuten kom mot Slovenia i 2013.

Fotballforbundet har varslet at det kan bli tatt ut ytterligere spillere senere.

Les også: Stort intervju med Kamara

Suksess i MLS

Kamara har opplevd stor suksess for klubblaget Columbus Crew, og ble nylig klar for avdelingsfinalen i MLS-sluttspillet. Der venter Toronto FC for nordmannen, som har banket inn mål etter mål i den amerikanske serien.

Hele 18 mål har det blitt i grunnserien i MLS, kun fire mål bak David Villa, og to mer enn Sebastian Giovinco.

Selv føler 28-åringen at han er bedre enn noensinne.

- Ja, det mener jeg. Fysisk sett er jeg bedre enn før. Jeg har spilt mange minutter de siste årene og jeg føler meg både mer eksplosiv og mer rutinert enn tidligere, sier Kamara til Nettavisen.

Dette er troppen:

Rune Jarstein (Hertha Berlin)

Sten Grytebust (Odense)

Ørjan Nyland (Ingolstadt)



Håvard Nordtveit (Hoffenheim)

Jørgen Skjelvik (Rosenborg)

Birger Meling (Rosenborg)

Tore Reginiussen (Rosenborg)

Jonas Svensson (AZ)

Gustav Valsvik (Eintracht Braunschweig)

Jo Inge Berget (Malmö FF)

Mats Møller Dæhli (St. Pauli)

Mohamed Elyonoussi (Basel)

Markus Henriksen (Hull)

Martin Linnes (Galatasaray)

Ole Selnæs (St. Etienne)

Morten Thorsby (Heerenveen)

Martin Ødegaard (Heerenveen)

Anders Trondsen (Rosenborg) - erstatter Stefan Johansen/ Fredrik Midtsjø



Pål Alexander Kirkevold (Hobro)

Alexander Sørloth (FC Midtjylland)

Alexander Søderlund (St. Etienne)

Ola Kamara (Columbus Crew) - erstatter Joshua King