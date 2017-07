Kan Kristoff slå tilbake? -Skreddersydd etappe og perfekt vær

Heldigvis for Aleksander Kristoff og Edvald Boasson Hagen er terrenget mellom Pyreneene og Alpene relativt flat, og dermed favoriserer spurterne.

Å frakte rytterne fra Pyreneeene til Alpene har ofte vært utfordrende for arrangørene. Selv om Touren befinner seg i en kritisk fase der kampen om den gule trøya står i fokus, er det bortimot geografisk umulig å unngå en flat etappe mellom de to fjellkjedene.

Likevel vil det også være fjell i Tourens 16. etappe, men med tanke på at rytterne skal ned omtrent 1100 høydemeter på de siste 100 kilometerne, er det ikke sikkert feltet kommer til å riste av seg spurterne.

Relativ hard start



Etappen begynner med en tredje-kategori stigning opp til Cote de Boussoulet som ligger 1205 meter over havet. Deretter følger et kupert terreng før rytterne klatrer opp til etappens høyeste punkt, Col du Rouvey.

Toppen ligger på 1250 høydemeter og kommer etter omtrent 65 kilometer. Da gjenstår det cirka 10 mil av etappen.

Etter Col du Rouvey følger en lang nedkjøring der rytterne skal ned 1134 meter på 58 kilometer. Derifra og inn er terrenget slakt frem til de siste fem kilometerne der det venter en teknisk finale.

Med tre rundkjøringer rett før 3 kilometers-merket, vil det fort bli kaotisk for spurttogene. Spesielt ved sidevind som værmeldingene tyder på.

Dessuten venter det to rundkjøringer på den siste kilometeren der den aller siste bare kommer 300 meter før mål.

De siste 300 meterne har en slak stigning.

Forøvrig er det meldt om sidevind tilnærmet hele dagen noe som gjør det vanskelig for eventuelle brudd.

Skreddersydd for de norske



Ettersom finalen er såpass komplisert er det sannsynlig at feltet vil strekke seg ut den siste kilometeren. I et sånt scenario vil spurterne blottlegges for sidevind og avslutningen vil dermed egne seg for de som håndterer vind best.

Kristoff har gjentatte ganger vist seg å være en slik spurter. Når etappen også er såpass hard, virker dette å være dagen Oslo-gutten kan slå tilbake på.

I tillegg er Boasson Hagen den beste klatreren av spurterne og vil følgelig takler den harde starten best.

Det er nemlig ikke sikkert at alle spurtkanonene sitter i feltet på toppen av Col du Rouvey, og selv om de bør ha tid nok til å jobbe seg inn igjen, vil en slik innhenting definitivt koste krefter. Spesielt ved sterk sidevind.

Marcel Kittel og hans 86 kilo kan fort havne i en slik situasjon.

Det samme gjelder Andre Greipel. Tyskeren har i midlertidig en god spurt også etter et hardt løp.

Bookmakerne tror på Kittel



Likevel tror de aller fleste bookmakerne på nok en Kittel-seier. Det vil i så fall bli 29-åringens sjette i årets utgave. Med bare tre klassiske spurtetapper igjen, inklusive denne, er Kittel avhengig av å vinne dagens etappe om han skal tangere rekorden på åtte etappeseire.

Den rekorden deles for øyeblikket av Charles Pelissier (1930), legenden Eddy Merckx (1970 og 1974) og Freddy Maertens (1976).