Keane nekter å la seg distrahere om Manchester United-ryktene

Etter en imponerende sesong for Burnley, er Michael Keanes navn på mange fotballspeideres lister. Forsvarsspilleren ble hentet til Burnley for bare to millioner pund, samt en videresalgsklausul, og har tatt store steg for et av Premier Leagues beste lag på hjemmebane.

Nå snakkes det om at flere toppklubber snuser på Keane. Deriblant Manchester United og manager José Mourinho.

Keane selv tar det hele med ro.

- Jeg tror ikke noen avgjørelser kommer til å bli tatt før sesongen er over, sier han til The Times.

- Jeg har en jobb å gjøre for Burnley, og kommer ikke til å la meg bli distrahert av andre ting, fortsetter den tidligere Manchester United-spilleren.

Roser Dyche



Keanes opphold i Burnley startet med et lån, som etter hvert ble gjort til en permanent avtale.

Etter å ha fått beskjed av daværende Manchester United-manager, Louis van Gaal, om at han skulle bort fra klubben på overgangsvinduets siste dag, forteller Keane at han forsøkte å stoppe avtalen med Burnley, og heller sikre seg et låneopphold hos Blackburn.

- Jeg tvang frem et lån fordi jeg trodde fortsatt at jeg kunne vise at jeg fortjente å spille for United. Men etter å ha møtt Sean Dyche endret det seg. Han endret innstillingen min, og Burnley har vært det beste som kunne skjedd meg, sier Keane til The Times.

Keane roser Dyche for måten han behandler spillerne på, og forteller at han har tatt store steg under Burnley-sjefens ledelse.

- Han viser deg hva du kan gjøre bedre, men han slakter deg ikke foran de andre spillerne. Alt føles konstruktivt, noe som er litt annerledes fra van Gaal, sier Keane med et klart stikk mot nederlenderen som fikk sparken i Manchester United.

Fergusons gest



Som ung kombinerte Keane treningene ved Manchester Uniteds akademi med skole. Der andre spillere var mer lovende og fikk fulltidsstipender ved akademiet, måtte Michael Keane nøye seg med et deltidsstipend.

- Et par ganger fikk jeg beskjed om at jeg ikke en gang var like god som spillerne i kullet under meg, men det var aldri et tema at jeg ikke skulle bli fotballspiller, sier Keane.

Dagene ble tilbragt på skolen, før ettermiddagene og kveldene ble brukt til treninger, før det igjen var tid for studier.

Keane valgte etter hvert å slutte på skolen for å trene fulltid med Manchester United uten betaling. Samtidig hyret han inn lærere som underviste han på kveldstid.

Den unge forsvarsspilleren skildrer et møte med Manchester Uniteds legendariske manager, Sir Alex Ferguson.

- Sir Alex sa «jeg vet at du har sluttet på skolen for dette - hvordan studerer du?», og jeg fortalte at jeg hadde veiledere på kveldstid. Han lurte på hvor mange ganger i uken og til hvilken pris. Så refunderte han det jeg allerede hadde betalt, og betalte i tillegg for resten av undervisningen, forteller Keane.

- Det var slikt som gjorde han spesiell, fortsetter han.

Møter United

Søndag møter Keane og Burnley nettop Manchester United. Kampen spilles på Burnleys hjemmebane, Turf Moor, en bane der Keane og hans lag har imponert denne sesongen.

Hjemmesterke Burnley har vunnet 10 av 16 hjemmekamper så langt denne sesongen, noe som gjør at laget er Premier League 6. beste lag på hjemmebane, foran både Manchester City og Manchester United.

Nå hører det med til historien at Burnley er tilsvarende elendige på bortebane, med ingen seire og hele 13 tap på 17 bortekamper. Manchester United har på sin side vært solide på bortebane denne sesongen, noe som legger til rette for en interessant kamp søndag etter middag.

Kampstart er 15:15 og oppgjøret kan følges i Nettavisens livesenter.