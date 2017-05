King kan bli historisk: - Folk i Norge snakker for mye

For før søndagens møte med Leicester i Premier League-sesongens siste kamp står Joshua King med 16 seriemål. Det er langt bedre en de fleste hadde trodd angrepsspilleren skulle prestere før sesongstart.

13. mai ble King den store helten da Bournemouth vant årets siste hjemmekamp. Søndag kan han skrive seg inn i historiebøkene hvis han scorer to mål mot Leicester på King Power Stadium.

Da tangerer han nemlig den norske scoringsrekorden til Ole Gunnar Solskjær i Premier League. Den tidligere Manchester United-spissen scoret nemlig 18 mål i 1996/97-sesongen.

GOD SESONG: Bournemouths Joshua King kan se tilbake på en flott sesong. Her sammen med sin sønn etter lagets siste hjemmekamp.

Det vil smake godt for King, som uansett føler han har svart kritikerne i Norge. For han mottok en rekke negative kommentarer fra folk i fødelandet da han satte seg et offensivt mål om å sette 15 baller i nettet i løpet av ligasesongen.

- Generelt vil jeg si at folk i Norge snakker for mye, og det gjelder ikke bare om meg, men om mange norske spillere. Jeg mener vi bør ta vare på våre egne, for å utvikle norsk fotball. Mange har vært kritiske til meg, og det er jo morsomt å se at nå skal liksom mange av de samme sitte på den andre siden av bordet og applaudere. Det er for mange «eksperter», sier King til VG.

Nordmannen ryktes nå til flere klubber, blant annet Tottenham. Tidligere i måneden fortalte King til Nettavisen at det var første gang han hørte om interessen, men var glad for oppmerksomheten.

- Kult at jeg blir lagt merke til, men jeg har bare fokus på de tre siste kampene, fortalte den norske landslagsspissen til Nettavisen.

På spørsmål fra VG før søndagens kamp om han er god nok til å spille for alle klubber i Premier League svarer han følgende:

- Nivået har jeg inne, og det er lettere å være spiss i City, United, Tottenham og disse lagene enn Bournmouth. Der kommer man til sjanser hele tiden, selv om presset på å score selvsagt også er tøffere. Der kan man ikke gå to-tre kamper uten mål, forteller han til avisen.

