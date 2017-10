King pakkes inn: – Føler jeg har flere øyne på meg

- Vi skulle hatt flere poeng. Det vet vi, jeg og alle i klubben, sier King etter at Bournemouth bare har plukket fire poeng på sju kamper i høst.

Med veteranen Jermain Defoe tilbake på sørkysten, får ikke King den mest fremskutte spissplassen på Eddie Howes lag.

- Jeg gjør den jobben jeg blir bedt om. Treneren har vært lojal fra dag én. Føler han at jeg må spille på kant, tier, nier eller uansett hvor han putter meg, prøver jeg å gjøre det beste for laget. Han er treneren og har en plan og klare tanker om hvordan han vil at vi skal spille. Jeg vet at han vil gjøre det beste for laget, og da må jeg gjøre den jobben jeg blir bedt om uavhengig av hvor jeg blir plassert, sier King.

Får mindre tid

16 mål ble det i Premier League sist sesong. I vårsesongen var den tidligere Manchester United-lærlingen nærmest ustoppelig.

Nå blir King pakket inn. Kun ett ligamål er det blitt i høst.

- Jeg føler jeg har flere øyne på meg. Når vi spiller mot andre lag, er de mer obs på meg. Jeg føler at jeg har mindre tid når jeg får ballen, men det er bare positivt. Da må jeg tenke enda kjappere og gro som spiller, sier 25-åringen til NTB.

Kobles til Everton

- Hvordan gjør du det?

- Det kommer av seg selv. Det er ikke noe spesielt å gjøre, men prøver å lære noe av hver kamp og se kamper om igjen, se hva jeg har gjort riktig og galt og prøve å forbedre det til neste kamp, sier King.

Han står med åtte mål på 30 A-landskamper for Norge. Mot San Marino torsdag kan han fort sprette opp i tosifret antall landslagsmål.

King blir koblet til en overgang til Everton, som trenger erstatter etter at Romelu Lukaku ble solgt til Manchester United.

- Ja, det tror jeg. Han har gode egenskaper som fysikk, teknikk og gode avslutningsferdigheter, svarte landslagssjef Lars Lagerbäck tirsdag på spørsmål om han mener King kan lykkes i en topp seks-klubb i engelsk fotball.

