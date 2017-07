Klarer de norske jentene å revansjere seg? - Aldri tapt mot Belgia

Det var en skuffet norsk gjeng som måtte se seg slått av Nederland forrige søndag. Ikke bare var resultatet negativt i seg selv, men den norske prestasjonen kan ikke beskrives som noe annet enn tafatt.

Heldigvis for Martin Sjögrens lag kommer det alltid en ny kamp i fotball, og seier over Belgia vil fortsatt gi gode muligheter for avansement til sluttspillet.

De belgiske jentene tapte også sin åpningskamp 1-0. De møtte Danmark på De Vijverberg stadion.

Ønsker å stå mer samlet

Det er tydelig at de norske damene er revansjesugne. Maria Thorisdottir som startet Nederland-kampen sa følgende til fotballandslagets Facebook-side:

- Det er en gjeng som er sugne på å vinne. Vi vet vi kan bedre enn det vi viste mot Nederland.

Likevel understrekte Klepp-spilleren at de ikke har tenkt for mye på tapet mot Nederland.

- Vi ryddet bort Nederland-kampen samme kveld, og så var det god stemning på trening dagen etterpå. Også har det vært god stemning i dag (tirsdag), så jeg har tro på Belgia-kampen.

Aldri tapt mot Belgia



Hvis man ser på lagenes tidligere oppgjør tyder det meste på norsk seier. Av ti kamper dem i mellom har ni endt med norsk seier og en uavgjort fra en kvalifiseringskamp tibake i 1993.

På FIFA-rankingen ligger de norske damene på ellevte plass mens Belgia ligger på 22.

Belgierne er forøvrig debutanter i EM-sammenheng mens Norge har vært med i samtlige mesterskap med unntak av det aller første i 1984.

Likevel skal det nevnes at de belgiske damene slo Norge 3-2 i en treningskamp i 2015.

Kampen begynner 18:00.

Den andre kampen i gruppe A mellom Danmark og Nederland starter 20:45.