Klopp jakter CL-spill i hjemlige trakter

Jürgen Klopps mannskap klarte bare 3–3 i bortemøtet med Watford i Premier Leagues åpningsrunde. Igjen viste Liverpool store svakheter på defensiv dødball.

Tirsdag skal Merseyside-laget legge grunnlaget for at det blir Champions League-spill på Anfield for første gang på tre år. Hoffenheim, med Håvard Nordtveit i stallen, står i veien.

– Det blir helt klart ingen enkel kamp. Hoffenheim er et sterkt lag. Det har de bevist ved å bli nummer fire i Tyskland. Det er en interessant klubb, for de har mange gode og unge spillere. Riktig nok har de mistet to av dem (Sebastian Rudy og Niklas Sule) til Bayern München. De har en veldig ung manager, bare 30 år gammel. Et stort trenertalent, sa Klopp like etter at trekningen var klar.

Klopp viser til Julian Nagelsmanns suksesshistorie. I en alder av bare 27 år ble han hovedtrener i Hoffenheim i februar 2016. Han er fortsatt tidenes yngste bundesligatrener.

– Det er en stor utfordring, men jeg ser fram til det, sier Klopp.

Gjensyn

Tyskeren gleder seg til å ta med seg Liverpool-laget til hjemlige trakter.

– Det er en vakker region. Hoffenheim er mer en landsby enn en by. Det er ikke langt unna fra området der jeg vokste opp.

Liverpool må for tiden klare seg uten Adam Lallana og Nathaniel Clyne, men engelskmennene kan glede seg over at Roberto Firmino er i slag. Brasilianeren, som scoret og assisterte i kampen mot Watford, spilte for nettopp Hoffenheim mellom 2011 og 2015.

Storstjernen Philippe Coutinho er i Liverpools mesterligatropp, men det er uvisst om han spiller tirsdag. Brasilianeren kobles sterkt til en overgang til Barcelona. I helgen mistet han seriestarten på grunn av en skade.

Ikke bare høre på YNWA

Nagelsmann reddet Hoffenheim fra nedrykk våren 2016. Året etter tok han laget til en knallsterk fjerdeplass. Klubben gikk ubeseiret på eget gress gjennom hele ligasesongen 2016/17.

– Vi skal gjøre alt for å gå videre. Liverpool er et fenomenalt lag, men jeg har allerede en idé om hvordan vi skal snike oss til et resultat, sier Nagelsmann.

Returkampen spilles på Anfield onsdag 23. august.

– Det er de to største kampene i vår historie. Ekspertene vil holde Liverpool som store favoritter, men vi reiser ikke til Anfield bare for å høre på «You'll Never Walk Alone», sier Hoffenheims sjefspeider Lutz Pfannenstiel til nyhetsbyrået DPA.

Engelske lag i mesterligakvalifisering går historisk sett «alltid» videre til det lukrative gruppespillet. Kun Everton (2005) har mislyktes de siste tolv årene.

